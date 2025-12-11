María Corina Machado apareció en Oslo en medio de gritos de “libertad” y conmovió a políticos colombianos: “Qué emoción”

María Corina Machado apareció en Oslo, donde fue recibida por una multitud a las afueras del Grand Hotel, donde fue galardonada con el Nobel de Paz 2025 - crédito @MariaCorinaYA/X

María Corina Machado apareció en Oslo (Noruega), desde el balcón del Grand Hotel, sede de la ceremonia anual de entrega de los Premios Nobel, donde saludó a cientos de venezolanos que se habían reunido para demostrar su apoyo.

La dirigente opositora, que llevaba más de un año en la clandestinidad, envió un mensaje en redes sociales: “Oslo, aquí estoy”. Aunque no pudo asistir a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025, que fue recibido por su hija Ana Corina Sosa, su aparición tuvo un fuerte simbolismo, renovando su liderazgo en la lucha por la democracia en Venezuela.

La reaparición de María Corina Machado en Oslo no pasó inadvertida en Colombia. Varios sectores políticos expresaron su apoyo, especialmente después de que la líder venezolana cantara el himno nacional junto a quienes la esperaban, un acto que emocionó a muchos; al finalizar, los presentes gritaron “libertad, libertad, libertad” desde las afueras del hotel.

María Corina Machado, que llevaba más de un año en la clandestinidad, apareció este lunes en Oslo, sorprendiendo al mundo al saludar a los venezolanos congregados en las afueras del Grand Hotel - crédito redes sociales

Políticos colombianos aplaudieron desde sus redes sociales a la opositora venezolana

Frente a esta situación política, los líderes no tardaron en reaccionar al acto de Machado, uno de los primeros fue el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, escribió en redes sociales: “María Corina Machado es valiente. Nicolás Maduro es un narco y dictador. Petro es un cómplice y cobarde”.

Con este mensaje, el abogado, que ahora encabeza la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Centro Democrático, no solo destacó el coraje de la opositora venezolana, sino que criticó al presidente colombiano, Gustavo Petro, por su cercanía con el régimen de Maduro.

El concejal de Bogotá Daniel Briceño se sumó al apoyo a María Corina Machado, calificándola de valiente - crédito @Danielbricen/X

Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, también manifestó su apoyo a Machado y no escatimó en criticar duramente al presidente colombiano, mostrando su desaprobación hacia su actuación y, en cierto modo, comparándolo, aunque de forma sutil, con la líder venezolana.

En su cuenta de X, escribió: “¡Qué grande que es @MariaCorinaYA, símbolo de la libertad! @petrogustavo decidió ponerse del lado equivocado de la historia al respaldar de facto a la dictadura de Maduro (sic)”. Para el congresista, el respaldo de Petro a Maduro es un error histórico que debe ser señalado, así como toda la oposición lo hace.

El representante a la Cámara Andrés Forero expresó su admiración por María Corina Machado - crédito @AForero/X

El Centro Democrático, el partido fundado por el expresidente Álvaro Uribe, también compartió su apoyo, por medio de un breve mensaje en redes sociales: “Fuerza @MariaCorinaYA. Libertad para el bravo pueblo (sic)”.

El partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe Vélez, mostró su apoyo a la opositora venezolana tras su reaparición en Oslo - crédito @CeDemocratico/X

Lo que sorprendió y conmovió a muchos colombianos fue la presencia de la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez frente al hotel en Oslo, que compartió en sus redes sociales una fotografía junto a Machado.

Junto a esta fotografía, la exfórmula de Iván Duque señaló: “Qué emoción tan grande, verla, abrazarla, saberla segura, saberla con sus seres queridos y firme, como siempre en la defensa de los valores democráticos y la integridad”.

La exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez sorprendió a muchos al aparecer junto a María Corina Machado en Oslo - crédito @mluciaramirez/X

Por su parte, el dos veces exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa felicitó a Machado y destacó la importancia del Nobel de Paz para la causa democrática.

En un video publicado en su cuenta de X, Peñalosa señaló: “La dictadura en Venezuela no solo afecta terriblemente a los venezolanos, sino a Colombia, porque apoya a los grupos armados ilegales en nuestro país. Necesitamos una Venezuela democrática para avanzar juntos hacia un futuro mejor”.

Peñalosa resaltó que la democracia en Venezuela también beneficiaría a Colombia, especialmente en lo relacionado con la seguridad.

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá, felicitó a María Corina Machado por recibir el Premio Nobel de la Paz a través de su hija - crédito @EnriquePenalosa/X

En la misma línea, Claudia López, exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial, también expresó su admiración por el discurso de Ana Corina Sosa al recibir el Nobel.

López escribió: “Qué orgullo ver a tu hija dar ese discurso en tu nombre, querida María Corina. Digna hija tuya. Cariño y admiración a ti y tu familia. Gloria y solidaridad al bravo pueblo de Venezuela”.

Claudia López expresó su admiración por Ana Corina Sosa, que recogió el Premio Nobel en nombre de su madre, María Corina Machado - crédito @CaludiaLopez/X