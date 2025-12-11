Colombia

María Corina Machado acusó a la guerrilla colombiana de liderar las redes criminales en Venezuela: “La han convertido en el centro criminal de las Américas”

La galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025 aseveró que el régimen de Nicolás Maduro se sostiene por la financiación de redes criminales internacionales y la represión en el país sudamericano

La activista venezolana advierte que
La activista venezolana advierte que redes internacionales de narcotráfico, tráfico de armas y trata de personas financian la represión en Venezuela - crédito Leonhard Foeger/Reuters

María Corina Machado, activista venezolana y Premio Nobel de Paz 2025, denunció que Venezuela se ha transformado en el centro criminal de las Américas, señalando al régimen de Nicolás Maduro, en la que lo acusó de sostenerse gracias a la financiación de redes criminales internacionales y la represión.

En una rueda de prensa dada en Oslo (Noruega) el 11 de diciembre de 2025, la líder opositora instó a la comunidad internacional a cortar los flujos de dinero provenientes del narcotráfico, el mercado negro del petróleo, el tráfico de armas y la trata de personas, advirtiendo que estos recursos mantienen la estructura represiva del gobierno venezolano.

Así mismo, Machado subrayó que la presencia de actores extranjeros y organizaciones criminales ha convertido al país en un refugio seguro para operaciones ilícitas en toda la región.

Tenemos agentes rusos, agentes iraníes, grupos terroristas como Hezbollah y Hamás operando libremente en coordinación con el régimen”, declaró la política venezolana a los medios de comunicación.

Incluso, hizo referencia a la influencia de los grupos armados colombianos y de los carteles de droga.

Tenemos a la guerrilla colombiana, los carteles de droga que han tomado control del 60% de nuestra población, y no solo en narcotráfico, sino en trata de personas y redes de prostitución. Todo esto ha convertido a Venezuela en el centro criminal de las Américas”, indicó.

En este sentido, María Corina Machado enfatizó que la permanencia de Maduro en el poder depende de un sistema de represión “muy poderoso y fuertemente financiado”. En palabras de la opositora, “lo que sostiene al régimen es un sistema de represión muy poderoso y fuertemente financiado”, y pidió a la comunidad internacional que actúe para cortar los fondos que alimentan a la estructura criminal del gobierno venezolano.

“Necesitamos cortar esos flujos. Y cuando eso ocurra y la represión se debilite, se acabó, porque es lo único que le queda al régimen: violencia y terror. Así que le pedimos a la comunidad internacional que corte esas fuentes, porque los otros regímenes que apoyan a Maduro y su estructura criminal están muy activos y han convertido a Venezuela en un refugio seguro para sus operaciones en el resto de América Latina”, dijo la líder opositora venezolana.

Denuncian abusos policiales y 'falsos

Lokillo Flórez reveló que ha

Así analizó la prensa portuguesa

