⁠Marco Antonio Solís envió sentido mensaje a Karol G por la invitación a su documental: “Es un honor”

El cantante mexicano compartió el detrás de escenas de su experiencia junto a la cantante paisa, y en su mensaje destacó el respeto que siente por ella

El cantante mexicano agradeció la experiencia junto a Karol G en su documental - crédito @marcoantoniosolis_oficial

El 7 de diciembre de 2025, Karol G lanzó su documental titulado La PremiEre, una producción audiovisual que marcó un hito en su carrera al ofrecer una visión íntima y detallada del proceso creativo detrás de su más reciente álbum, Tropicoqueta.

Este documental, transmitido simultáneamente en más de cuarenta países —incluidos Estados Unidos, España y buena parte de los países de América Latina—, llevó a la audiencia a un recorrido por ciudades emblemáticas para la artista, como Ciudad de México, Los Ángeles, Cartagena y Medellín, lugares que influyeron de manera decisiva en la gestación del disco.

La PremiEre fue concebido como el proyecto más personal para la cantante antioqueña.

En la cinta, Karol G comparte testimonios sobre su vínculo con la cultura latina, la influencia de sus raíces y el viaje emocional que resultó en la creación de Tropicoqueta.

El documental incluye actuaciones exclusivas, versiones inéditas de sus temas y colaboraciones con artistas de renombre, entre ellos Marco Antonio Solís.

De igual manera, el especial resalta el impacto social de la intérprete a través de su fundación Con Cora, que promueve el apoyo a jóvenes colombianas y mujeres en situación de vulnerabilidad.

Marco Antonio Solís expresó su emoción en redes sociales y agradeció a Karol G: “Es un honor haber sido parte de este proyecto tan especial y acompañar con mi voz un trabajo que nace desde su corazón” - crédito @marcoantoniosolis_oficial/ Instagram

Con una duración aproximada de 45 minutos, la producción se convirtió en uno de los estrenos musicales más comentados del cierre de año, consolidando a Karol G no solo como figura central del pop latino, sino también como referente social y cultural global.

Debido al impacto que tuvo el producto de Karol G, el cantante mexicano Marco Antonio Solís, apareció recientemente en sus redes sociales donde destacó el impacto de la colombiana y le dejó un sentido mensaje con el que la agradeció por la invitación.

“Ya salió “La Premiere” de mi querida @karolg en Youtube, y me llena de emoción ver el resultado final. Es un honor haber sido parte de este proyecto tan especial y acompañar con mi voz un trabajo que nace desde su corazón", escribió el cantante en su cuenta de Instagram.

“Gracias, querida Karol, por invitarme a caminar contigo en este proyecto y por compartir tu arte con tanta fuerza y sensibilidad.Lo recibo con gratitud y con todo mi cariño”, añadió el intérprete.

Karol G alimenta rumores de ruptura con Feid tras el estreno de su documental La PremiEre

El lanzamiento del documental La PremiEre de Karol G no solo atrajo la atención sobre la faceta más personal y creativa de la artista, sino que también alimentó rumores de una posible ruptura con Feid. El estreno mundial del proyecto, que coincidió con la tradicional celebración del Día de Velitas en Colombia, permitió a los seguidores de la cantante paisa asomarse al proceso detrás de la creación de Tropicoqueta, pero también generó numerosas preguntas sobre su situación sentimental.

A lo largo de los últimos meses, la relación entre Karol G y Feid había sido tema de conversación en el mundo de la música urbana. Colaboraciones musicales, apariciones públicas conjuntas e incluso la elección de colores como el rosa y el verde para sus atuendos y campañas reforzaron la percepción de cercanía.

El estreno de La PremiEre reavivó las especulaciones sobre el fin de la relación entre Karol G y Feid, en medio de señales como la omisión de “Verano rosa” y la ausencia de guiños públicos - crédito Karol G / Instagram

La expectativa de los fanáticos era que en La PremiEre se incluyeran momentos o referencias a su vínculo, o al menos a la canción Verano rosa, colaboración entre ambos y favorita de muchos seguidores.

Sin embargo, el tema no se incluyó en el documental y tampoco hubo menciones directas a Feid o guiños a los símbolos que habían definido su conexión pública, alimentando así especulaciones de distanciamiento. La percepción se amplificó después de que varios usuarios notaron que Karol G dejó de seguir a Feid en sus redes sociales en las horas previas al estreno, aunque días después la cantante volvió a figurar entre los seguidos del artista en TikTok, movimiento que no logró disipar las dudas sobre un posible quiebre en su relación.

La falta de referencias directas a Feid en el documental y los cambios en redes sociales de Karol G impulsaron la conversación sobre un posible distanciamiento de la pareja - crédito @karolg/Instagram

Otro detalle que captó la atención fue la interpretación de Papasito, canción sobre la cual Karol G había contado que el primer verso fue originalmente creado en inglés por sugerencia de Feid. Para su versión en el documental, optó por presentarla completamente en español, decisión que los seguidores interpretaron como un nuevo indicio de distancia, tanto en lo personal como en lo creativo.

