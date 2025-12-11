La Terminal de Transporte de Bogotá prevé movilizar más de 1,7 millones de pasajeros en temporada alta: siga estas recomendaciones

El transporte terrestre se consolida como la alternativa preferida ante los altos costos y cancelaciones de vuelos en Navidad y Año Nuevo - crédito Alcaldía de Bogotá

Más de 1,7 millones de personas se movilizarán desde el Terminal de Transporte de Bogotá durante la temporada alta de fin de año, comprendida entre el 18 de diciembre de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Esta cifra representa un importante flujo de pasajeros que buscan alternativas seguras y accesibles ante las dificultades asociadas a los vuelos durante las festividades, como los altos costos, cancelaciones por condiciones climáticas y sobreventa de tiquetes.

Los viajes desde Bogotá se realizarán a bordo de 125.000 vehículos que partirán desde las tres terminales principales: Salitre, Norte y Sur. Los destinos más demandados incluyen Girardot, Sogamoso, Cali, Ibagué, Villavicencio, Cúcuta, Bucaramanga, Neiva, Fusagasugá y Pereira, reflejando el dinamismo de la movilidad regional durante estas fechas.

Las terminales Salitre, Norte y Sur despacharán 125.000 vehículos hacia destinos como Girardot, Cali, Villavicencio y Bucaramanga - crédito Terminal de Transporte de Bogotá / X

En detalle, la Terminal Salitre prevé recibir aproximadamente 1.000.000 de viajeros, con un estimado de 107.000 vehículos despachados. La mayor afluencia está proyectada para el 30 de diciembre, día en que se espera la presencia de unos 58.000 usuarios.

La Terminal Norte atenderá a 408.000 pasajeros y despachará 15.000 vehículos, registrando su mayor volumen de usuarios también el 30 de diciembre, con 18.000 viajeros. Por su parte, la Terminal Sur proyecta la movilización de 296.000 personas y la salida de 2.000 vehículos, con un pico de 19.400 usuarios igualmente para la última semana del año.

Frente al significativo incremento en la demanda el gerente general de la Terminal de Transporte, Rafael González, recomendó a los viajeros planificar con antelación la compra de tiquetes para evitar contratiempos y largas filas. González destacó:

“Desde el primero de diciembre hemos tenido un flujo considerable de viajeros. Para evitar filas y contratiempos, invitamos a los usuarios a adquirir sus tiquetes con tiempo, ya sea de manera virtual en la página oficial www.terminaldetransportedebogota.gov.co o directamente en las taquillas de nuestras tres terminales. En la Terminal Salitre también contamos con quioscos digitales ubicados en las entradas de los módulos 1 y 3”.

La Terminal Salitre prevé movilizar un millón de viajeros, con un pico de 58.000 usuarios el 30 de diciembre - crédito Terminal de Transporte de Bogotá/sitio web

Con el fin de garantizar la seguridad, se ha implementado un plan especial de vigilancia que estará activo del 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026. Este dispositivo cuenta con 83 integrantes de la Policía y vigilancia privada, distribuidos en las tres terminales.

La Policía Metropolitana de Bogotá aporta 40 unidades (30 en Salitre, 5 en Norte y 5 en Sur); la Policía de Tránsito cuenta con 20 unidades (10 en Salitre, 5 en Norte y 5 en Sur); la UT Seguridad FML destina 14 unidades y la seguridad privada de Salitre aporta 9 unidades adicionales. Además, el monitoreo con drones permitirá detectar irregularidades y combatir el transporte ilegal.

La Terminal insistió en la importancia de adquirir tiquetes únicamente a través de canales oficiales y abordar los buses dentro de las instalaciones del terminal para asegurar:

Vehículos verificados y con revisión técnico-mecánica vigente.

Conductores evaluados con pruebas de alcoholimetría y exámenes médicos previos a cada viaje.

Cobertura de póliza para el pasajero, conforme al Decreto 2762 de 2001 y el Decreto Único 1079 de 2015.

Durante 2025, entre julio y noviembre, la Terminal realizó 814 operativos de control, con el resultado de 127 vehículos informales inmovilizados y 102 infracciones registradas, fortaleciendo la lucha contra la ilegalidad y promoviendo una movilidad segura.

La compra de tiquetes a través de canales oficiales y el abordaje dentro de la terminal garantizan viajes seguros y regulados - crédito Terminal de Transporte de Bogotá

Finalmente, se recomienda a todos los viajeros:

Comprar tiquetes en taquillas o en la web oficial terminaldetransportebogota.gov.co.

Utilizar únicamente perfiles oficiales de la Terminal en Google.

Abordar el bus únicamente dentro de la Terminal.

Confirmar condiciones para viaje de mascotas, menores o equipaje especial.

No descuidar a menores ni pertenencias dentro de las instalaciones.

Comunicar cualquier anomalía a la línea (+57) 601 4233600, disponible todos los días de 6:00 a. m., a 10:00 p. m.