Judicializaron 11 integrantes de banda dedicada al terrorismo y vandalismo en Bogotá: fabricaban bombas molotov y papas bomba

Los capturados en operativos conjuntos de las autoridades son señalados de coordinar y ejecutar acciones violentas en varios puntos de Bogotá

Los señalados, además, lograban intervenir en el funcionamiento de estaciones de Transmilenio - crédito Fiscalía

Once presuntos miembros de una red criminal dedicada a actos de vandalismo y terrorismo en Bogotá fueron judicializados tras una investigación que los vincula con al menos doce ataques contra la población civil, la fuerza pública, el transporte y la infraestructura urbana.

Según la Fiscalía General de la Nación, los detenidos deberán permanecer en prisión preventiva por orden de un juez de control de garantías, mientras avanza el proceso en su contra.

Entre los hechos más recientes atribuidos a esta organización figura el incidente del 11 de septiembre de 2025, cuando Brian Stiven Valderrama Cubides, conocido como “Garu”, sufrió heridas al manipular material explosivo.

Así era el actuar delictivo de la banda señalada de vandalismo - crédito Fiscalía

Las autoridades también relacionan a la red con el ataque con explosivos a una patrulla de la Policía Nacional el 15 de marzo de 2024, que dejó a un uniformado herido; la quema de una motocicleta en una universidad el 21 de marzo de 2024; y la incineración de un bus del Sitp que transportaba a doce pasajeros el 25 de abril de 2024.

La investigación, desarrollada entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, permitió identificar a los presuntos responsables y su modo de operar.

Durante los procedimientos de registro y allanamiento, realizados en conjunto con la Policía Nacional, se capturó a once integrantes de la estructura, incluidos Sneider Sebastián Cantor Cortés (alias Salvatore) y Juan Sebastián Manios Lozano (alias Tolima), señalados como coordinadores principales.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, estos dos hombres dirigían la fabricación de artefactos peligrosos como bombas molotov y ‘papas bomba’, además de asignar roles específicos a los demás miembros para el transporte, lanzamiento o activación de explosivos contra objetivos civiles y oficiales.

Los otros capturados fueron identificados como Ómar Millet Araya Romero (alias No Educado), Silva María Pinzón Camargo (alias Chimol), Daniel Felipe Pulido Sarmiento (alias Chinche San), Cristhian Camilo Medina Rojas (alias Topo), Carlos Raúl Torres Laguna (alias Pri), Camilo Andrés Portilla Castañeda (alias Copete), Lennet Steven Mestra Montes (alias 83) y Joan Sebastián Castellanos Díaz (alias Slow).

Así fue la audiencia de judicialización de los señalados - crédito Fiscalía

En los operativos, las autoridades incautaron panfletos, un arma de fuego traumática con dos proveedores, veintiocho cartuchos, prendas de vestir, pólvora, un hacha y banderas con diversos símbolos.

La fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA) de la Seccional Bogotá imputó a los once detenidos, según su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir, terrorismo, incendio, empleo o lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, daño en bien ajeno, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, lanzamiento de sustancias y objetos peligrosos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos, todas las conductas agravadas. Los procesados no aceptaron los cargos.

