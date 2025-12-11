Importante hospital en Antioquia, anunció que dejará de atender a los maestros a partir del 2026

Imagen de referencia. El Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia advierte suspensión de servicios no urgentes a maestros del Fomag por deuda de $1.084 millones - crédito Visuales IA/Imagen Ilustrativa Infobae

La E.S.E Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia advirtió que, si no recibe un pago significativo antes de finalizar 2025, suspenderá desde el 1 de enero de 2026 los servicios de salud no urgentes para los afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) en el occidente antioqueño.

Esta decisión responde a una deuda acumulada de $1.084 millones que el Fomag mantiene con el hospital, situación que compromete la estabilidad financiera de la institución y la continuidad de la atención a la comunidad educativa, según informó el hospital en un comunicado oficial.

“En el presente momento FOMAG únicamente adeuda los $1.860.948.197 y en lo que respecta a servicios de hospitalización y cirugías, los pacientes que se encontraban programados para las fechas de la terminación del contrato, fueron atendidos con total diligencia”, dice el comunicado del hospital.

En el último pronunciamiento, la dirección del Hospital San Juan de Dios subrayó que la medida afectará exclusivamente los procedimientos no urgentes, mientras que la atención de urgencias y emergencias se mantendrá para los docentes y sus beneficiarios.

La entidad enfatizó: “Nos veremos obligados a suspender los servicios de salud no urgentes para maestros y beneficiarios de Fomag en esta región”, reiterando su disposición a negociar y evitar la suspensión si se logra un acuerdo de pago antes de diciembre de 2025.

La deuda del Fomag compromete la estabilidad financiera del hospital y pone en riesgo la atención a la comunidad educativa en el occidente antioqueño - crédito Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia/Facebook

El hospital detalló que la deuda corresponde a servicios prestados desde la firma del contrato con el Fomag y que, hasta la fecha, no existen giros programados para saldar la cartera vencida.

Además, la institución denunció dificultades técnicas con la plataforma del Fomag, lo que ha impedido la radicación efectiva de facturas y ha complicado el proceso de conciliación de cartera. Las directivas señalaron: “Presentamos dificultades con la plataforma de la entidad responsable de pago para la radicación de las facturas, problemática no subsanada por parte de Fomag”.

A pesar de reconocer problemas administrativos en la conciliación de glosas, el hospital consideró que estas dificultades no justifican la suspensión de los pagos. En palabras de la entidad: “Esta situación no puede ser motivo para suspender el giro de recursos, máxime cuando la plataforma de la entidad no permite la radicación”.

Hasta el 6 de diciembre, el hospital garantizó la atención ambulatoria, de urgencias, hospitalización y cirugías para los afiliados al Fomag - crédito Fomag

La preocupación entre los docentes y sus familias se ha intensificado, recordando que en 2024 los hospitales públicos de Antioquia anunciaron la suspensión de servicios no urgentes para más de 96.000 profesores y sus beneficiarios inscritos en el Fomag, como medida de presión para exigir el pago de servicios prestados entre mayo y junio de ese año.

“La ESE hospital San Juan de Dios garantiza la prestación de servicios de salud a toda la población afiliada al régimen subsidiado y contributivo, asegurando el acceso oportuno de los pacientes, priorizando la humanización, seguridad del paciente, ética, honestidad, responsabilidad, amabilidad y buena relación médico paciente”, se agrega en el documento.

Hasta el momento, el Fomag no ha emitido una respuesta pública ante el anuncio del hospital, y tampoco se ha pronunciado la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), principal sindicato de los maestros, pese a reuniones recientes entre sus directivos y el vicepresidente del Fondo.

El comunicado del hospital reiteró su compromiso con la prestación de servicios de salud para los maestros y sus familias, asegurando que hasta el 6 de diciembre de este año los servicios ambulatorios y de urgencias funcionaron con normalidad.

Más de 96.000 profesores y beneficiarios del Fomag ya han enfrentado suspensión de servicios no urgentes en hospitales públicos de Antioquia en 2024 - crédito Fomag

“De manera especial informamos al público hasta el día seis de diciembre de este año estuvieron en funcionamiento normalmente los servicios ambulatorios y de urgencias en nuestra institución, cumpliéndose el compromiso ante la comunidad”, dice el comunicado del centro hospitalario.

Además, la entidad garantizó la atención a los pacientes programados para hospitalización y cirugías en las fechas cercanas a la terminación del contrato, y afirmó que continuará priorizando la humanización, seguridad del paciente, ética y responsabilidad en la atención a la población afiliada al régimen subsidiado y contributivo.

Las autoridades locales y de salud permanecen vigilantes ante la evolución de la situación y esperan que el Fomag gestione los recursos necesarios para evitar la afectación de los derechos de los docentes a recibir atención médica adecuada en el occidente antioqueño. El hospital solicitó a la comunidad mantenerse informada sobre las novedades y avances en las gestiones para resolver la crisis financiera.