Colombia

Francisco Barbosa se despachó contra Petro tras dura advertencia de Donald Trump: “Ya no tiene como salir del problema que él generó”

El más reciente pronunciamiento del mandatario norteamericano sobre su par colombiano, al que le mandó un duro mensaje desde la Casa Blanca, ameritó un pronunciamiento del exfiscal General y ex precandidato presidencial, que no dejó pasar la oportunidad para arremeter contra el gobernante local

Guardar
Francisco Barbosa insistió en sus
Francisco Barbosa insistió en sus duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que arreció el miércoles 10 de diciembre de 2025 contra su par, Gustavo Petro, y le lanzó una dura advertencia por lo que sería su respaldo al dictador Nicolás Maduro y su inacción frente al flagelo de las drogas, causaron una dura reacción en el exfiscal y ex precandidato presidencial Francisco Barbosa, que aprovechó la coyuntura para arremeter contra el gobernante colombiano.

Barbosa, en su perfil de X, fue implacable con el jefe de Estado y recordó cómo había hecho una serie de advertencias frente a lo que sería el final de la actual administración - a la que, pese a que aún le restan 240 días en el poder - estaría viéndose afectada a nivel internacional por el descrédito que rodea a su titular: que aparte de no tener visa, por su llamado a la insurrección a los soldados norteamericanos, fue incluido en la Lista Clinton por la Ofac.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Con este mensaje, el exfiscal
Con este mensaje, el exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre las afirmaciones de Donald Trump a Gustavo Petro - crédito @FBarbosaDelgado/X

Petro ya no tiene como salir del problema que él generó. Todo su Gobierno gira alrededor del narcotráfico, la corrupción y la mafia. Hace dos años como fiscal General se lo advertí cuando le dije que no valdría nada el 7 de agosto del 2026. No me equivoqué, expresó Barbosa, que tras su salida del ente acusador, en febrero de 2024, ha sido enfático en remarcar sus cuestionamientos contra el presidente; en especial su política antidrogas y la de Paz Total.

¿Qué dijo Donald Trump que desató la controversia en las redes sociales?

Ante el interrogante de si había considerado hablar con Petro, al que ha denominado como un hombre aliado al narcotráfico transnacional, Trump fue radical en su respuesta y, con la atención captada en su despacho, capitalizó la oportunidad para lanzarle una especie de amenaza. Con términos fuertes y tras varios días de una tensa calma, el jefe de Estado norteamericano lanzó duros dardos hacia su colega, que había sacado ‘bandera blanca’ para apaciguar las aguas.

Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de bombardear costas colombianas - crédito Redes sociales/X

“No, realmente no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil hacia los EE. UU., y no le he dado mucha importancia. Va a tener grandes problemas si no se da cuenta. Colombia está produciendo muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína que producen cocaína, como sabes, y la venden directamente a los Estados Unidos. Así que más le vale darse cuenta, o será el siguiente. También será el siguiente. Y espero que esté escuchando. Va a ser el siguiente”, dijo Trump.

Así fue la respuesta de Gustavo Petro a Donald Trump

Durante el Consejo de Ministros, en la noche del miércoles 10 de diciembre, Petro le respondió a su par norteamericano e insistió en su intención de que el gobernante foráneo conozca de primera mano cómo se está adelantando las labores de incautación de alcaloides en el país; sin tener que recurrir a las prácticas que está adelantando Estados Unidos, como el bombardeo de lanchas en el Caribe, en el que habría víctimas colombianas.

El presidente de la República, en la reunión de su gabinete, aseguró que logró detener el crecimiento de los cultivos de uso ilícito - crédito Presidencia

“Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos, lo lleva a frases y acciones que no se puede ejercer contra un presidente elegido democráticamente. Tengo opiniones diferentes a las políticas del Gobierno estadounidense sobre Palestina, migrantes, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. Espero que Trump venga a Colombia a ver como se incautan de laboratorios de drogas por toneladas”, expresó el jefe de Estado.

En ese sentido, calificó como “inaceptables” las afirmaciones del presidente norteamericano, pues la considera como un irrespeto, no a él, sino al Estado Colombiano, representado por él como mandatario elegido de manera democrática: con más de 11,7 millones de votos en los comicios de junio de 2022. Y le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores si la potencia mundial ha violado o no los límites marítimos del país, a raíz de las operaciones en el Atlántico y el Pacífico.

Temas Relacionados

Francisco BarbosaDonald TrumpPetro y TrumpGustavo PetroGobierno PetroExfiscal BarbosaExfiscal Francisco BarbosaColombia-Noticias

Más Noticias

Presentan queja disciplinaria contra Juan Carlos Florián por presuntamente inflar cifras: “Cree que nosotros somos brutos”

Catherine Juvinao presentó el documento ante Procuraduría General de la Nación, indicando posibles irregularidades en la gestión de recursos públicos por parte del ministro de Igualdad

Presentan queja disciplinaria contra Juan

Cortes de la luz en Santander: las suspensiones del servicio eléctrico este jueves 11 de diciembre

Conoce con anticipación los trabajos de mantenimiento que se llevarán a cabo en tu localidad

Cortes de la luz en

La más coqueta, tomadora y grosera: así se definieron las precandidatas María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Paola Holguín

Durante un reto digital, las aspirantes a la Presidencia de la República compartieron sus preferencias personales, dejando claro que la política también puede tener momentos de humor y cercanía con el público

La más coqueta, tomadora y

Mujer pasó 14 años en prisión porque su expareja la acusó de violar a sus hijos: “Después me pidió que lo perdonara”

Ingrid Contreras narró cómo vivió gran parte de su vida tras las rejas por un crimen que asegura no cometió

Mujer pasó 14 años en

María Corina Machado apareció en Oslo en medio de gritos de “libertad” y conmovió a políticos colombianos: “Qué emoción”

Líderes colombianos celebraron la presencia de la líder opositora venezolana en Noruega tras la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz 2025

María Corina Machado apareció en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Denuncian abusos policiales y ‘falsos

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

ENTRETENIMIENTO

Marcela Reyes sorprendió a sus

Marcela Reyes sorprendió a sus seguidores al anunciar planes de maternidad junto a DJ Exotic: “Le voy a dar la niña exótica”

La verdad detrás de la “confesión” de Ricky Montaner sobre su “corta relación” con Sebastián Yatra: “Hubo un tiempo de separación”

Así fue el emotivo regreso del hijo de Giovanny Ayala a los escenarios tras su liberación: “Volviendo a cantarles”

Conoce las 10 películas que arrasan en Netflix Colombia a mitad de semana

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en Colombia

Deportes

Santa Fe se desarma para

Santa Fe se desarma para la Copa Libertadores 2026: despediría a dos jugadores de mucha experiencia

La Dimayor definió la situación del Deportivo Pereira, en riesgo de desaparecer: primera decisión en la asamblea

Esto fue lo que se discutió en el primer día de la asamblea de la Dimayor: habría dos sistemas de juego para la Liga BetPlay 2026

Estos son los extremos que Millonarios buscaría como fichajes para 2026: uno juega en Brasil y otro en la Liga BetPlay

Así comenzará la Liga BetPlay 2026: estos serán los partidos de la primera fecha