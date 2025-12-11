Francisco Barbosa se despachó contra Petro tras dura advertencia de Donald Trump: “Ya no tiene como salir del problema que él generó”

Francisco Barbosa insistió en sus duros señalamientos contra el presidente Gustavo Petro - crédito Ovidio González/Presidencia - John Paz/Colprensa

Las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en las que arreció el miércoles 10 de diciembre de 2025 contra su par, Gustavo Petro, y le lanzó una dura advertencia por lo que sería su respaldo al dictador Nicolás Maduro y su inacción frente al flagelo de las drogas, causaron una dura reacción en el exfiscal y ex precandidato presidencial Francisco Barbosa, que aprovechó la coyuntura para arremeter contra el gobernante colombiano.

Barbosa, en su perfil de X, fue implacable con el jefe de Estado y recordó cómo había hecho una serie de advertencias frente a lo que sería el final de la actual administración - a la que, pese a que aún le restan 240 días en el poder - estaría viéndose afectada a nivel internacional por el descrédito que rodea a su titular: que aparte de no tener visa, por su llamado a la insurrección a los soldados norteamericanos, fue incluido en la Lista Clinton por la Ofac.

Con este mensaje, el exfiscal Francisco Barbosa se pronunció sobre las afirmaciones de Donald Trump a Gustavo Petro - crédito @FBarbosaDelgado/X

“Petro ya no tiene como salir del problema que él generó. Todo su Gobierno gira alrededor del narcotráfico, la corrupción y la mafia. Hace dos años como fiscal General se lo advertí cuando le dije que no valdría nada el 7 de agosto del 2026. No me equivoqué, expresó Barbosa, que tras su salida del ente acusador, en febrero de 2024, ha sido enfático en remarcar sus cuestionamientos contra el presidente; en especial su política antidrogas y la de Paz Total.

¿Qué dijo Donald Trump que desató la controversia en las redes sociales?

Ante el interrogante de si había considerado hablar con Petro, al que ha denominado como un hombre aliado al narcotráfico transnacional, Trump fue radical en su respuesta y, con la atención captada en su despacho, capitalizó la oportunidad para lanzarle una especie de amenaza. Con términos fuertes y tras varios días de una tensa calma, el jefe de Estado norteamericano lanzó duros dardos hacia su colega, que había sacado ‘bandera blanca’ para apaciguar las aguas.

Las declaraciones de Donald Trump sobre la posibilidad de bombardear costas colombianas - crédito Redes sociales/X

“No, realmente no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil hacia los EE. UU., y no le he dado mucha importancia. Va a tener grandes problemas si no se da cuenta. Colombia está produciendo muchas drogas. Tienen fábricas de cocaína que producen cocaína, como sabes, y la venden directamente a los Estados Unidos. Así que más le vale darse cuenta, o será el siguiente. También será el siguiente. Y espero que esté escuchando. Va a ser el siguiente”, dijo Trump.

Así fue la respuesta de Gustavo Petro a Donald Trump

Durante el Consejo de Ministros, en la noche del miércoles 10 de diciembre, Petro le respondió a su par norteamericano e insistió en su intención de que el gobernante foráneo conozca de primera mano cómo se está adelantando las labores de incautación de alcaloides en el país; sin tener que recurrir a las prácticas que está adelantando Estados Unidos, como el bombardeo de lanchas en el Caribe, en el que habría víctimas colombianas.

El presidente de la República, en la reunión de su gabinete, aseguró que logró detener el crecimiento de los cultivos de uso ilícito - crédito Presidencia

“Esa desinformación terrible hacia el presidente de los Estados Unidos, lo lleva a frases y acciones que no se puede ejercer contra un presidente elegido democráticamente. Tengo opiniones diferentes a las políticas del Gobierno estadounidense sobre Palestina, migrantes, Caribe, Venezuela y la eficacia de la lucha contra las mafias. Espero que Trump venga a Colombia a ver como se incautan de laboratorios de drogas por toneladas”, expresó el jefe de Estado.

En ese sentido, calificó como “inaceptables” las afirmaciones del presidente norteamericano, pues la considera como un irrespeto, no a él, sino al Estado Colombiano, representado por él como mandatario elegido de manera democrática: con más de 11,7 millones de votos en los comicios de junio de 2022. Y le pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores si la potencia mundial ha violado o no los límites marítimos del país, a raíz de las operaciones en el Atlántico y el Pacífico.