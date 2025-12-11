Colombia

Encontraron cuerpo de menor de tres años desaparecida en La Guajira dentro de un costal cerca a su vivienda

La comunidad local ha manifestado sospechas hacia un joven que residía en la vivienda donde se produjo el hallazgo, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales

Shelsy Michel Navarro Ojeda
Shelsy Michel Navarro Ojeda, menor que desapareció en La Guajira el 1 de diciembre, ese mismo día fue encontrada sin vida a escasos metros de su casa

El hallazgo del cuerpo sin vida de una niña de 3 años en el corregimiento de Mingueo, municipio de Dibulla, La Guajira, conmocionó a la comunidad.

La menor, identificada como Shelsy Michel Navarro Ojeda, fue encontrada en el interior de un saco dentro de una vivienda vecina, aproximadamente a cinco casas de la suya, tras haber sido reportada como desaparecida la tarde del miércoles 10 de diciembre de 2025, según la información que hasta el momento han suministrado los medios locales.

La desaparición de la menor ocurrió mientras jugaba cerca de su vivienda, como era habitual.

Al percatarse de su ausencia, familiares y vecinos iniciaron una búsqueda que se extendió hasta la noche, cuando finalmente fue localizada sin signos vitales.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, confirmó la muerte y subrayó la gravedad del hecho, al declarar: “Nada justifica un hecho tan atroz, que hiere a una familia y sacude a todo nuestro departamento”, según recogió impactonews.co.

El mandatario departamental solicitó a los organismos competentes actuar con celeridad y rigor para esclarecer las circunstancias del homicidio y garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia.

El funcionario reiteró el compromiso institucional con la defensa de los derechos de los menores, al afirmar: “La vida de nuestros niños es sagrada y debe ser protegida sin excepciones. Acompañamos a su familia en este momento de inmenso dolor y reiteramos nuestro compromiso indeclinable con la defensa de la niñez guajira”.

La comunidad local ha manifestado sospechas hacia un joven que residía en la vivienda donde se produjo el hallazgo, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles oficiales sobre posibles capturas o imputaciones.

Madre de Shelsy contó como desaparecio

La madre de la menor, Liliana Ojeda Domínguez, pidió justicia tras relatar el doloroso episodio en el que su hija desapareció y fue hallada sin vida, justo un día antes de que la niña celebrara su graduación de preescolar, un evento que marcaba el inicio de una etapa llena de sueños para la familia.

En su testimonio, Ojeda Domínguez recordó que la tragedia ocurrió en cuestión de segundos mientras compartían en casa.

Según relató a Blu Radio en la mañana del 11 de diciembre, “Estábamos jugando y, de repente, ella salió mientras el papá y yo estábamos allí. Nosotros la hacíamos con el papá. Cuando pregunté por la niña, ya no estaba. Comenzamos a buscarla junto con el papá, pero no aparecía, ahí comenzó todo”.

La mujer confirmó las versiones de los medios regionales. La búsqueda desesperada se extendió hasta una vivienda cercana, propiedad de familiares, donde hallaron objetos que, de acuerdo con la madre, podrían estar vinculados con la persona presuntamente responsable del crimen.

La familia informó que un vecino, al percatarse de la emergencia, colaboró en la revisión de la vivienda donde se encontraron estos elementos.

El principal sospechoso huyó del lugar y, hasta el momento, las autoridades no han logrado ubicarlo. La madre de Shelsy insistió en la urgencia de la captura del responsable y reclamó que el caso no quede impune.

En palabras de Ojeda Domínguez al medio de comunicación: “Pedimos que, por favor, nos ayuden a dar con su paradero. Necesitamos que se haga justicia, porque esto no puede quedar impune. Es una niña de tan solo 3 años”.

El dolor de la familia se intensifica al recordar que Shelsy estaba a punto de vivir un momento especial en su vida escolar. Su madre expresó: “Mañana se me graduaba de preescolar; estaba en la guardería”, resaltando la inocencia de la menor y los proyectos que quedaron inconclusos tras el crimen.

