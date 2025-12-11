El sistema MÍO implementa espacios exclusivos para mujeres en buses articulados: así funcionan

Metro Cali implementa espacios exclusivos para mujeres tras identificar que siete de cada diez usuarios del sistema son mujeres - crédito Metrocali

La implementación de las Zonas MIO Mujer en los buses articulados del sistema masivo de transporte de Cali marca un nuevo enfoque en la movilidad urbana, orientado a ofrecer mayor seguridad y cercanía a las usuarias.

Esta medida, impulsada por Metro Cali, responde a la necesidad de adaptar el servicio a la realidad demográfica del sistema, donde siete de cada diez pasajeros son mujeres, según datos de la entidad.

El objetivo es fortalecer la experiencia de viaje y promover un ambiente de respeto y cuidado en el transporte público.

En el tramo final del anuncio, la empresa solicitó a los usuarios que respeten los espacios exclusivos para mujeres y reiteró su compromiso de ajustar continuamente el enfoque de servicio para mejorar la convivencia y la calidad del viaje.

Además, la iniciativa se articula con otros programas de seguridad, como el protocolo Lila, vigente desde el 2024, que ofrece rutas de atención para la prevención, detección y respuesta ante hechos de violencia basada en género dentro del sistema. Las usuarias pueden activar estos canales de apoyo en caso de requerirlo.