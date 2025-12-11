Dimayor haría un revolcón para la Liga Betplay en 2026: estos son los cambios que tendrá el fútbol colombiano

La División Mayor del Fútbol Colombiano plantea realizar una serie de cambios con respecto al formato del torneo, debido a la realización del Mundial en 2026 - crédito Colprensa-Cortesía Dimayor

La División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, que se lleva a cabo en Rionegro, tiene como objetivo definir en cómo se llevará el campeonato colombiano para la temporada 2026.

En el último tramo de la asamblea se definieron puntos sobre la transformación del formato del torneo para el primer semestre, aunque los detalles específicos sobre la estructura renovada aún no han sido divulgados.

El campeonato colombiano estaría estipulado para que se termine entre el 7 y 14 de diciembre de 2025 - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Según la información que entregó el periodista Harold Yepes, de El Tiempo, el 11 de diciembre de 2025, se confirmó de forma extraoficial que el formato de los playoffs para las finales del fútbol colombiano.

“El campeonato del primer semestre será playoffs y el campeonato del segundo semestre con cuadrangulares", citaron en la información divulgada.

Por otra parte, en la misma asamblea se conoció la aprobación de 25 jugadores en la Liga, además de la posibilidad de alinear a cuatro jugadores extranjeros para el 2026.

Hasta ahora la reglamentación permitía la presencia de un máximo de cuatro futbolistas extranjeros en cancha por equipo.

Con la nueva disposición, los clubes podrán contar con cinco jugadores foráneos al mismo tiempo, lo que podría influir en la estrategia de fichajes.

La medida ha sido recibida con expectativa por parte de los directivos y se espera que impacte tanto en el desarrollo de los talentos locales como en la proyección internacional de la liga.

Atlético Huila cambiará de sede después de 35 años de historia

Atlético Huila jugó varios en los últimos 10 años con aforo reducido en el estadio Guillermo Plazas Alcid, por las restricciones de público en las tribunas oriental y occidental - crédito Atlético Huila

Otra de las grandes novedades que se presentaría en la asamblea de Dimayor, sería la aprobación del cambio de sede del Atlético Huila, de Neiva, a Yumbo, departamento del Valle del Cauca:

El equipo, dirigido por Michel Deller, perteneciente al grupo de Independiente del Valle, en un comunicado oficial, la directiva del club, encabezada por el presidente Maruan Issa, explicó que la clausura del estadio en Neiva ha impedido el desarrollo normal de la competencia y ha puesto en peligro la continuidad del proyecto deportivo. Issa afirmó:

“La situación actual del estadio, sin una solución viable a corto y medio plazo, imposibilita el normal desarrollo de la competencia y pone en riesgo la estabilidad operativa y financiera de la organización. En estas circunstancias, la decisión adoptada busca garantizar la continuidad del proyecto, protegiendo con responsabilidad el futuro del equipo y garantizando que las divisiones menores y profesionales cuenten con un entorno apto para su desarrollo”.

En 2023, el equipo fue adquirido por un grupo de empresarios ecuatorianos liderados por Michelle Deller, propietario de Independiente del Valle, con Maruan David Issa como presidente. A pesar de la promesa de mantener la categoría, el club descendió ese mismo año y actualmente compite en la B. Durante su trayectoria, el Atlético Huila alcanzó dos subcampeonatos en la Liga colombiana: en el torneo 2007-I, donde perdió la final ante Atlético Nacional, y en el 2009-II, cuando cayó frente a Independiente Medellín. Además, participó en la Copa Conmebol en 1999 y en la Copa Sudamericana en 2010, consolidando su presencia en el ámbito internacional.

El cuadro opita confirmó que para el 2026, jugará en Yumbo, Valle del Cauca - crédito @AtleticoHuilaof / X

En la actualidad, el equipo disputa los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay como local en Ibagué, ya que no puede utilizar su estadio en Neiva. Ocupa la tercera posición en el cuadrangular A, con cuatro puntos, por detrás de Cúcuta Deportivo (siete puntos) y Jaguares (cinco puntos), este último ya asegurado en el ascenso por reglamento como campeón del primer semestre y, al menos, segundo en la reclasificación.

El traslado a Yumbo implica no solo un cambio de sede, también la desaparición del nombre Atlético Huila, sumándose a otros casos recientes en el fútbol colombiano, como el de La Equidad. Para 2026, además del cambio organizativo, al menos doce jugadores saldrán del equipo, lo que obligará a replantear el proyecto deportivo. Hasta el momento, los propietarios del club no han hecho declaraciones públicas sobre la nueva etapa ni han oficializado el nuevo nombre.