De la pobreza extrema a la gerencia del puerto de Tumaco: la importancia de la inclusión laboral en Colombia

El gerente del puerto de Tumaco fue reconocido como una de las figuras afro del sector privado en Colombia - crédito Suministrada a Infobae

En la décima sexta edición de los premios Afrocolombianos del Año, una de las personalidades reconocidas fue Arley Silva, gerente de operaciones del puerto de Tumaco.

En el evento se reconoció a Silva por su liderazgo en la reactivación del puerto nariñense, que es uno de los pilares del plan de abastecimiento del suroccidente del país.

Sobre su vida, se reveló que nació en un pueblo humilde de Nariño, en donde afrontó condiciones extremas de pobreza, lo que no evitó que lograra salir adelante y en la actualidad tenga uno de los cargos más importantes del servicio portuario.

Para los organizadores del evento, la resiliencia de Arley Silva demuestra como se deben contrarrestar estereotipos negativos y visibilizar la integración afro en el territorio nacional.

Silva agradeció que la labor afro se destaque para terminar con los estereotipos - crédito Suministrada a Infobae

Durante su intervención, Silva indicó que seguirá creyendo en el esfuerzo y la disciplina como pilares para tener éxito en la vida, puesto que le ha permitido ser reconocido como un líder afro de gran prestigio.

De la misma forma, en diálogo con Infobae Colombia, Silva agradeció a las entidades que han confiado en su trabajo.

“En la Fundación Color de Colombia me han llevado a eventos para que hable a los jóvenes, que sepan que sí se puede, que nosotros los afros si podemos salir adelante y optar por cargos públicos y privados en las empresas. Yo siempre he contado mi historia, de dónde vengo. Soy de extrema pobreza, pero he creído que con disciplina y esfuerzo podemos lograr salir adelante”.

Silva habló sobre la importancia de la inclusión laboral en el país - crédito Suministrada a Infobae

Para Arley Silva, su historia debe ser tomada como un impulso para las nuevas generaciones, que espera, puedan seguir demostrando que los estereotipos no definen a las personas.

“Esta vez a mí me llamaron y me nominaron en el sector privado, dos de Tumaco y uno de la costa Atlántica. Esto es muy importante para la región y más para mostrar de que una empresa como la sociedad portuaria tiene presente incluir a los afro para que lideren procesos administrativos y operativos de la empresa”.

Por último, resaltó la labor que realiza el puerto de Tumaco para los locales, puesto que la mayoría de los empleados del lugar son oriundos de la cabecera municipal.

“Te comento que nosotros en el puerto de Tumaco, todos los que trabajamos somos, se puede decir, afro y de Tumaco. Es decir, todos los cargos lo estamos ocupando personal de Tumaco, porque nuestro jefe ha creído que tenemos que darle las participaciones a los que están en la zona, es importante mostrar de que nosotros sí podemos”.

Silva es el gerente de operaciones del puerto de Tumaco - crédito Puerto de Tumaco

En ese sentido, resaltó que la inclusión laboral es un compromiso que se debe asumir en todo el país, asegurando que de esa forma se permitirá que todas las poblaciones puedan salir adelante.

El reconocimiento a Arley Silva también resalta la política de inclusión laboral de la Sociedad Portuaria de Tumaco Pacific Port. El gerente destacó cómo la empresa demuestra un firme compromiso con la población local:

“Esto es muy importante para nosotros como región, porque demuestra cómo la sociedad portuaria tiene como política impulsar a los afro en los procesos administrativos y operativos. Hoy los trabajadores del puerto somos de Tumaco, lo que reafirma el compromiso con nuestra población”.

Sobre su labor, Silva indicó que está ligado a todo lo que se registra en el puerto, incluyendo las tareas logísticas en la llegada y salida de buques, además del plan de abastecimiento de combustible en la región del Pacífico, que comienza precisamente en el embarcadero.