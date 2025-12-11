Congresista estadounidense ‘le cantó la tabla’ a Petro: dijo que sus mensajes son de un “drogadicto alcoholizado”

Carlos Giménez calificó al presidente colombiano Gustavo Petro de “drogadicto alcoholizado” y aseguró que sus mensajes son “sandeces escritas en la madrugada” - crédito red social X y Presidencia de Colombia

El congresista republicano Carlos Giménez se pronunció este martes sobre la publicación que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, compartió el 10 de diciembre dirigida al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En su mensaje, Giménez calificó al mandatario colombiano de “drogadicto alcoholizado” y aseguró que sus mensajes son producto de “sandeces escritas en la madrugada”.

El hilo de Petro buscaba responder a lo que considera desinformación de Trump sobre la lucha contra el narcotráfico en Colombia.

El presidente recordó que su gobierno ha llevado a cabo más de 1.400 combates en tierra contra las mafias y trece bombardeos para localizar a los jefes del narcotráfico, muchos con inteligencia militar compartida internacionalmente.

Resaltó también la incautación de 2.700 toneladas de cocaína, equivalente a 32.000 millones de dosis que no llegaron a Estados Unidos ni a otros países consumidores.

Petro señaló que recibió del gobierno de Iván Duque el mayor número de hectáreas de hoja de coca en la historia de Colombia, con tasas de crecimiento del 45 % anual, y que gracias a su gestión, en 2025, los cultivos dejaron de crecer, según medición satelital.

Asimismo, explicó que sus esfuerzos buscan “poner en aprietos a la mafia”, que ha trasladado operaciones a Ecuador y Centroamérica, y destacó la necesidad de un plan global para atacar los capitales de los narcotraficantes, presentes en sistemas financieros internacionales y no en Colombia.

El presidente colombiano también cuestionó la política estadounidense de ataques militares en el Caribe, asegurando que los lancheros son personas pobres y que los jefes del narcotráfico viven en yates cerca de Dubai y Madrid.

Señaló que la cooperación internacional debería centrarse en el control de puertos, seguimiento de capitales y un plan de inclusión juvenil en el Caribe para reducir la influencia de las mafias.

Giménez, por su parte, negó la autoría de los mensajes de Petro y reforzó la advertencia que, según él, Trump habría dado al presidente colombiano: “Primero va por su socio Maduro y usted podría ser el próximo”.

Las recientes declaraciones de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, han intensificado la tensión entre ambos países, al advertir que Colombia podría convertirse en el “siguiente objetivo” de acciones estadounidenses tras Venezuela, si no modifica su política antidrogas.

El mandatario vinculó esta advertencia con el despliegue militar en el Caribe, que, según sus palabras, ha resultado en 23 embarcaciones destruidas y 87 muertos en operaciones contra el narcotráfico.

Trump subrayó que la administración de Gustavo Petro debe “darse cuenta” de la magnitud del problema, o enfrentará consecuencias similares a las impuestas a otros países de la región.

En una entrevista con el medio Político, Trump utilizó el caso venezolano como ejemplo de la estrategia estadounidense, detallando que su gobierno ha atacado embarcaciones empleadas para el transporte de drogas, algunas de las cuales fueron bombardeadas cerca de las costas de Venezuela.

Además, informó que las autoridades estadounidenses están identificando y arrestando a presuntos “asesinos” de origen venezolano: “11.888 asesinos entraron a nuestro país, y el estúpido de Joe se los llevó. Y ahora los estamos sacando. Los estamos encontrando. Encontramos a muchos y los estamos sacando o los estamos encarcelando. Algunos son tan peligrosos y tan malos que no queremos devolverlos a su país porque encontrarán la manera de volver. Pero estos son asesinos de sangre fría”.

La postura de Trump hacia el gobierno de Gustavo Petro se ha caracterizado por un tono crítico y una presión creciente. Al ser consultado sobre si ha mantenido contacto con el presidente colombiano,

Trump respondió: “La verdad es que no he pensado mucho en él. Ha sido bastante hostil con Estados Unidos y no le he dado mucha importancia. Va a tener serios problemas si no se da cuenta”, según recogió The New York Times.

El presidente estadounidense insistió en que Colombia produce “mucha droga” y advirtió que, si no toma medidas, será el “próximo” país en la lista de objetivos estadounidenses.