Colombia

Chiva navideña recorre los alumbrados de Medellín: estos son los recorridos y tarifas

La capital de Antioquia prepara una experiencia especial para quienes deseen recorrer algunos puntos destacados en esta temporada navideña

La capital antioqueña ofrece una
La capital antioqueña ofrece una alternativa distinta para quienes visitan la ciudad durante las celebraciones de fin de año - crédito Alcaldía de Medellín y @chivarumberamedellin / TikTok

Medellín ofrecerá durante diciembre el tradicional tour de alumbrados navideños en chiva, una experiencia que mezcla el recorrido en un vehículo típico de la región con la visita a las principales zonas iluminadas de la capital antioqueña y sus alrededores.

Esta propuesta forma parte de las actividades preparadas para ciudadanos y turistas en la temporada decembrina.

El tour de alumbrados en chiva presenta un recorrido nocturno por lugares emblemáticos, no solo en el área urbana de la ciudad, sino también en municipios vecinos.

El vehículo, un icono cultural de Antioquia, inicia su trayecto con punto de partida en la Estación Estadio del Metro de Medellín. Durante el viaje, los asistentes reciben un servicio completo que contempla:

  • Guía turístico.
  • Tarjeta de asistencia médica.
  • Animador.
  • DJ que ambientan la ruta y animan a los viajeros.
Una nueva alternativa de recorrido
Una nueva alternativa de recorrido está disponible para quienes desean vivir el ambiente navideño de Medellín- crédito Alcaldía de Medellín

El recorrido panorámico comprende varias etapas, pasando por la Carrera 70, la Autopista Sur y el Parque de Itagüí. Adicionalmente, incluye paradas parciales en el Parque de la Sabaneta y Parques del Río, donde concluye el trayecto.

Cada chiva tiene capacidad máxima para 40 personas: 20 sentadas y 20 de pie.

La experiencia estará disponible hasta el 30 de diciembre, con horarios de salida fijados a las 8:00 p. m.

El ingreso al sitio de encuentro puede realizarse desde las 7:30 p.m. en la Estación Estadio del Metro, donde los participantes deben presentarse para comenzar la actividad.

El costo de la entrada es de 129.000 pesos colombianos por persona. Las boletas pueden obtenerse por diferentes canales, siempre sujetos a disponibilidad. El proceso de compra contempla alternativas en línea y en taquillas físicas habilitadas.

En diciembre, la ciudad suma opciones para disfrutar las luces y la cultura local en un trayecto especial - crédito erideviaje / Instagram

Para comprar las entradas, el procedimiento consiste en los siguientes pasos:

  • Ingrese a la página web de Taquilla Live.
  • Seleccione el banner identificado como ‘Tour de Alumbrados por Medellín’.
  • Escoja el día en que pretende realizar el tour.
  • Indique la cantidad de entradas que desea adquirir. La plataforma permite comprar hasta 10 boletas por transacción.
  • Pulse ‘Siguiente’ para continuar el proceso.
  • Regístrese o inicie sesión en el portal, en caso de no tener una cuenta activa.
  • Efectúe el pago virtual. La transacción en línea tiene un valor adicional correspondiente a $8.000.
  • Siga las indicaciones y recomendaciones finales proporcionadas por la plataforma, para confirmar la operación y asegurar el acceso al evento.

La oferta navideña de Medellín contempla otras alternativas, que incluyen:

  • Activaciones culturales.
  • Conciertos.
  • Eventos en varios parques y espacios públicos, todos relacionados con la celebración tradicional de luces y festividades decembrinas.

El tour en chiva se establece como una de las opciones turísticas preferidas de la temporada, combinando la movilidad en un transporte típico de Antioquia con actividades recreativas y culturales.

El viaje integra tanto el disfrute de los alumbrados como la cercanía con la música, la gastronomía y la cultura paisa.

El municipio implementó esta experiencia para facilitar el acceso de propios y visitantes a los principales puntos iluminados, con un esquema organizado que incluye medidas de seguridad y acompañamiento de personal especializado.

La realización del tour en chiva, sumada a la amplia agenda navideña, busca fortalecer el atractivo de Medellín en diciembre, incrementar la actividad en sectores como el comercio y la gastronomía, y promover espacios seguros de esparcimiento colectivo.

Las autoridades locales y los organizadores recomiendan adquirir los boletos con anticipación, respetar las normas indicadas para la actividad y estar atentos a los horarios de salida.

La capacidad limitada de cada vehículo hace indispensable la planeación previa, en una de las temporadas de mayor demanda en el calendario turístico de la ciudad.

Se habilitó un servicio que
Se habilitó un servicio que recorre puntos emblemáticos de Medellín durante la temporada de alumbrados - crédito Luive Cartagena Tours

Para quienes deseen más información o conocer detalles adicionales sobre la experiencia y los servicios incluidos, la página de Taquilla Live y los puntos oficiales de atención brindan soporte a los interesados en formar parte de este recorrido tradicional de la Navidad en Medellín.

