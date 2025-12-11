Aumento del salario mínimo de 2026 traería malas noticias para la reducción de la jornada laboral de los trabajadores

La jornada laboral en Colombia tendrá que ser de 42 horas semanales desde junio de 2026 - crédito Luisa González/Reuters

En medio de las negociaciones por el aumento del salario mínimo de 2026 entre Gobierno, empresarios (proponen que sea de 7,21%) y trabajadores (proponen que sea de 16%), la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) advirtió sobre los riesgos asociados a un aumento elevado del sueldo básico en Colombia, teniendo en cuenta que la inflación sigue alta.

Por medio de dos comentarios económicos denominados “Incremento del salario mínimo: una discusión técnica“ e “Inflación desacelera, pero riesgo en indexación salarial persiste”, el centro de estudios destacó que la reducción gradual de la jornada laboral, junto con los incrementos recientes del salario mínimo, está incrementando los costos laborales y podría afectar la formalidad del empleo y la estabilidad económica del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En los mismos, recordó que la regla técnica para definir el aumento del salario mínimo mensual legal vigente (smmlv) consiste en sumar la inflación causada y la productividad, con el objetivo de compensar la pérdida de poder adquisitivo y reconocer la eficiencia del trabajo. Sin embargo, el informe señala que desde 2015 los incrementos de la remuneración superaron de manera recurrente este criterio.

El salario mínimo creció en los últimos diez años de manera persistente por encima de la inflación más la productividad. - crédito Anif

Como ejemplo, indicó que, en 2022 y 2023, los aumentos fueron de 3 a 5 puntos porcentuales (pp) por encima de la suma de inflación y productividad, mientras que en 2024 y 2025 la tendencia de ajustes elevados se mantuvo, lo que amplió la brecha respecto a la regla técnica.

Reducción de la jornada laboral

Puntualizó el gremio que lidera José Ignacio López que la reducción progresiva de la jornada laboral, aunque poco discutida, tiene profundas implicaciones para las empresas. Al disminuir las horas trabajadas por semana, el valor de la hora laboral aumenta, incluso, si el salario mínimo permanece sin cambios. La situación incrementa los costos laborales, ya que las empresas deben reorganizar turnos, pagar más horas extra o contratar personal adicional.

Asimismo, advirtió que “los mayores costos por hora trabajada amplifican este riesgo”, sobre todo, en sectores intensivos en mano de obra y con menor margen para absorber incrementos.

Existe una tendencia positiva entre la variación porcentual del salario mínimo y la inflación anual - crédito Anif

De igual forma, reiteró que, “el mercado laboral colombiano ya presenta altos niveles de informalidad y baja productividad”. Así las cosas, incrementos del sueldo por encima de los fundamentos económicos elevan el umbral de entrada a la formalidad, lo que dificulta que micro y pequeñas empresas, así como trabajadores de baja calificación, puedan cumplir con los requisitos de un empleo formal. El centro de estudios alertó que estos factores pueden poner en riesgo la generación de empleo formal y la sostenibilidad de las empresas más vulnerables.

Presiones inflacionarias adicionales

Además, en los comentarios remarcó que los aumentos reales del salario mínimo pueden generar presiones inflacionarias adicionales, principalmente, en bienes y servicios indexados donde la mano de obra representa una parte sustancial de los costos.

Y es que en noviembre, la inflación anual se ubicó en 5,3%, una leve disminución respecto al 5,5% de octubre, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane). La inflación acumulada en el año alcanzó el 4,8%, por lo que superó el 4,7% registrado en el mismo periodo de 2024. Tres divisiones concentraron el 67,2% del incremento inflacionario anual: alojamiento y servicios públicos; alimentos y restaurantes y hoteles.

La división de gasto que más contribuye a la inflación en 2025 es alojamiento y servicios públicos - crédito Anif

Frente a esto, señaló que “nuestros cálculos muestran que rubros como educación, salud, transporte, cuidado personal y servicios domésticos tienden a acelerar sus precios cuando los incrementos salariales superan la inflación”. El informe detalla que existe una tendencia positiva entre la variación porcentual del salario mínimo y la inflación anual de estos sectores, lo que indica que incrementos salariales superiores a la inflación aceleran los precios.

Servicios sensibles al aumento del salario mínimo

Más aún, recordó que servicios como pensiones de colegios privados, guarderías, citas médicas particulares, cuotas moderadoras de EPS, peluquerías y personal de apoyo doméstico están directamente vinculados al salario mínimo, lo que los hace muy sensibles a estos aumentos.

Ante el panorama, Anif recomendó que la política salarial se equilibre con la realidad productiva y económica del país.