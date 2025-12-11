Armando Benedetti estalló por señalamientos que lo relacionan con Euclides Torres: “Nunca serás jefe”

Benedetti respondió con duros señalamientos al periodista y defendió su nombre, en un cruce que volvió a agitar el debate político nacional - crédito Colprensa

Un nuevo choque público sacudió ambiente político, luego de que el periodista Sebastián Nohra y el ministro del Interior, Armando Benedetti, protagonizaran un cruce de mensajes que rápidamente escaló en ataques directos, cuestionamientos personales y acusaciones sobre presuntos vínculos con Euclides Torres.

El enfrentamiento empezó cuando Nohra publicó un mensaje en sus redes criticando al Gobierno de Gustavo Petro y apuntando directamente a Benedetti. En su publicación afirmó: “Entre Carlos Carrillo y Armando Benedetti el gobierno eligió al socio de Euclides Torres. Así está el termómetro moral del ejecutivo.”

La frase cayó como un dardo y no tardó en recibir respuesta. Benedetti, conocido por su estilo frontal, le contestó con un mensaje cargado de descalificaciones hacia Nohra y defendiendo su nombre. Arrancó cuestionando su rol como periodista: “El pseudo periodista que no informa sino que chismosea.”

Desde allí, el exembajador negó tajantemente que el Gobierno estuviera eligiendo entre él y Carrillo para algún cargo, como insinuó Nohra: “Primera mentira: el Gobierno no tiene nada que escoger entre Carrillo y yo. Vuelvo y repito, no tiene nada que escoger. Ese escenario te lo inventas tú.”

El cruce subió de tono cuando Benedetti respondió al señalamiento sobre Euclides Torres, empresario señalado en repetidas polémicas por su cercanía con figuras políticas. Sobre ese punto, el exembajador dijo: “Dos: no soy socio de Euclides Torres, en nada, pero si lo fuera, ¿qué es lo que tiene de malo Euclides Torres?”

Además, acusó a Nohra de emitir juicios sin fundamento: “Usted es clasista, juzga por juzgar. ¿De qué ha sido condenado Euclides Torres?” La disputa terminó con un ataque directo de Benedetti hacia la trayectoria de Nohra, en el mensaje más personal del intercambio: “En cambio tú sí estás condenado a ser un periodista mediocre y nunca jefe.”

Benedetti será ministro de ambiente<i> ad hoc </i>

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública en medio de disputas, anuncios polémicos y decisiones administrativas que lo ponen en el ojo del huracán. En paralelo a sus recientes controversias, el Gobierno tomó una medida que lo ubica temporalmente en otro frente clave, los asuntos ambientales.

El 5 de diciembre, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1324, mediante el cual designó a Benedetti como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc. Esta figura excepcional se activa por la situación particular de Irene Vélez, que continúa ejerciendo simultáneamente como ministra de Ambiente y directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), lo que obliga a apartarla de ciertos trámites.

El decreto establece que Benedetti deberá asumir decisiones relacionadas con impedimentos y recusaciones que involucren a Vélez, mientras persista su doble condición dentro del Ejecutivo. También se encargará de presidir las sesiones del Consejo Técnico Consultivo y de firmar el Concepto Técnico “en todos los casos futuros en los que como directora de la Anla lo convoque en desarrollo de los procesos de licenciamiento ambiental; mientras subsista la situación en la que la doctora Irene Vélez funja simultáneamente” como jefa de ambas entidades.

Además, el documento le asigna dos tareas puntuales: liderar el análisis técnico y firmar los conceptos correspondientes a los proyectos hidroeléctrico El Quimbo y minero El Alacrán, ambos procesos decisivos para la agenda ambiental del país.

La llegada de Benedetti a este rol especial ocurre en un momento en que el ministro enfrenta críticas recientes por declaraciones que generaron ruido en sectores económicos y políticos. A comienzos de diciembre, afirmó que el aumento del salario mínimo para 2026 debería ubicarse en dos dígitos y adelantó que sería del 11%, una intervención que los gremios rechazaron por considerar que desvirtuaba la mesa de concertación. “Se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no hablaré como ministro ni como colega de él. Hablaré como una persona que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora. Yo creo que el salario mínimo debe estar en dos dígitos”, dijo en un video publicado en redes.