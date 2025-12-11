Colombia

Armando Benedetti estalló por señalamientos que lo relacionan con Euclides Torres: “Nunca serás jefe”

La confrontación dejó al descubierto la molestia de Benedetti frente a los cuestionamientos de un periodista, en una discusión que revivió el debate sobre el poder político detrás de Torres

Guardar
Benedetti respondió con duros señalamientos
Benedetti respondió con duros señalamientos al periodista y defendió su nombre, en un cruce que volvió a agitar el debate político nacional - crédito Colprensa

Un nuevo choque público sacudió ambiente político, luego de que el periodista Sebastián Nohra y el ministro del Interior, Armando Benedetti, protagonizaran un cruce de mensajes que rápidamente escaló en ataques directos, cuestionamientos personales y acusaciones sobre presuntos vínculos con Euclides Torres.

El enfrentamiento empezó cuando Nohra publicó un mensaje en sus redes criticando al Gobierno de Gustavo Petro y apuntando directamente a Benedetti. En su publicación afirmó: “Entre Carlos Carrillo y Armando Benedetti el gobierno eligió al socio de Euclides Torres. Así está el termómetro moral del ejecutivo.”

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Sebastián Nohra desató la discusión
Sebastián Nohra desató la discusión al cuestionar públicamente al ministro del Interior, Armando Benedetti, por presuntos vínculos con Euclides Torres - crédito @AABenedetti/X

La frase cayó como un dardo y no tardó en recibir respuesta. Benedetti, conocido por su estilo frontal, le contestó con un mensaje cargado de descalificaciones hacia Nohra y defendiendo su nombre. Arrancó cuestionando su rol como periodista: “El pseudo periodista que no informa sino que chismosea.”

Desde allí, el exembajador negó tajantemente que el Gobierno estuviera eligiendo entre él y Carrillo para algún cargo, como insinuó Nohra: “Primera mentira: el Gobierno no tiene nada que escoger entre Carrillo y yo. Vuelvo y repito, no tiene nada que escoger. Ese escenario te lo inventas tú.”

El cruce subió de tono cuando Benedetti respondió al señalamiento sobre Euclides Torres, empresario señalado en repetidas polémicas por su cercanía con figuras políticas. Sobre ese punto, el exembajador dijo: “Dos: no soy socio de Euclides Torres, en nada, pero si lo fuera, ¿qué es lo que tiene de malo Euclides Torres?”

Además, acusó a Nohra de emitir juicios sin fundamento: “Usted es clasista, juzga por juzgar. ¿De qué ha sido condenado Euclides Torres?” La disputa terminó con un ataque directo de Benedetti hacia la trayectoria de Nohra, en el mensaje más personal del intercambio: “En cambio tú sí estás condenado a ser un periodista mediocre y nunca jefe.”

Armando Benedetti rechaza públicamente las
Armando Benedetti rechaza públicamente las acusaciones de ser socio de Euclides Torres y defiende su trayectoria política - crédito @MinInterior/X

Benedetti será ministro de ambiente<i> ad hoc </i>

El ministro del Interior, Armando Benedetti, volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública en medio de disputas, anuncios polémicos y decisiones administrativas que lo ponen en el ojo del huracán. En paralelo a sus recientes controversias, el Gobierno tomó una medida que lo ubica temporalmente en otro frente clave, los asuntos ambientales.

El 5 de diciembre, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1324, mediante el cual designó a Benedetti como ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible ad hoc. Esta figura excepcional se activa por la situación particular de Irene Vélez, que continúa ejerciendo simultáneamente como ministra de Ambiente y directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (Anla), lo que obliga a apartarla de ciertos trámites.

El decreto establece que Benedetti deberá asumir decisiones relacionadas con impedimentos y recusaciones que involucren a Vélez, mientras persista su doble condición dentro del Ejecutivo. También se encargará de presidir las sesiones del Consejo Técnico Consultivo y de firmar el Concepto Técnico “en todos los casos futuros en los que como directora de la Anla lo convoque en desarrollo de los procesos de licenciamiento ambiental; mientras subsista la situación en la que la doctora Irene Vélez funja simultáneamente” como jefa de ambas entidades.

El Decreto 1324 encarga a
El Decreto 1324 encarga a Benedetti decisiones sobre licenciamiento ambiental y proyectos estratégicos como El Quimbo y El Alacrán - crédito redes sociales

Además, el documento le asigna dos tareas puntuales: liderar el análisis técnico y firmar los conceptos correspondientes a los proyectos hidroeléctrico El Quimbo y minero El Alacrán, ambos procesos decisivos para la agenda ambiental del país.

La llegada de Benedetti a este rol especial ocurre en un momento en que el ministro enfrenta críticas recientes por declaraciones que generaron ruido en sectores económicos y políticos. A comienzos de diciembre, afirmó que el aumento del salario mínimo para 2026 debería ubicarse en dos dígitos y adelantó que sería del 11%, una intervención que los gremios rechazaron por considerar que desvirtuaba la mesa de concertación. “Se va a molestar mi amigo y ministro Sanguino, pero no hablaré como ministro ni como colega de él. Hablaré como una persona que siempre ha sido amiga de la clase trabajadora. Yo creo que el salario mínimo debe estar en dos dígitos”, dijo en un video publicado en redes.

Temas Relacionados

Armando BenedettiEscándalo BenedettiSebastián NohraEuclides TorresCarlos CarrilloColombia-Noticias

Más Noticias

Sergio Fajardo reveló estrategia para superar a Abelardo de la Espriella en la primera vuelta: “Esto aquí no es para hacer experimentos”

El precandidato presidencial descartó alianzas con el abogado defensor por diferencias en su manera de ver el país

Sergio Fajardo reveló estrategia para

Aida Cortés confesó su amor por uno de los finalistas de la Liga que disputarán Junior y Deportes Tolima: “Mi corazón se sentiría más alegre si...”

La famosa excreadora de contenido para adultos, una de las que más facturaba en esta industria, sorprendió al revelar que le hace fuerza a uno de los elencos que disputarán, desde el viernes 12 de diciembre, el título de fin de año en el rentado criollo

Aida Cortés confesó su amor

Gustavo Petro firmó la extradición de alias Pipe Tuluá a los Estados Unidos: deberá responder por tres delitos

El cabecilla de la organización delincuencial La Inmaculada es señalado de estar detrás de la comercialización de cocaína

Gustavo Petro firmó la extradición

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

La muerte del guerrillero se registró durante un enfrentamiento entre las Fuerzas Militares y el EMC en el Valle del Cauca

Ejército abatió a alias Maikol,

Andrés Cepeda recibió condecoración del Congreso de Colombia y emocionó con su mensaje: “Es una labor muy importante la del artista”

El cantante bogotano fue homenajeado en una ceremonia especial en la que destacó la importancia de las artes para los jóvenes y reafirmó su compromiso con la identidad cultural del país

Andrés Cepeda recibió condecoración del
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Ejército abatió a alias Maikol,

Ejército abatió a alias Maikol, cabecilla del frente 57 de las disidencias de ‘Iván Mordisco’

Petro acusó a Francisco Barbosa de entregarle la Fiscalía a la Junta del Narcotráfico: “No investigaron el asesinato del fiscal Pecci”

Denuncian abusos policiales y ‘falsos positivos’ en Granada, Meta: líder social lleva seis meses presa

La JEP vinculó al general (r) Alejandro Navas Ramos por masacres en Urabá: así habría sido su relación con paramilitares

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

ENTRETENIMIENTO

Aida Cortés confesó su amor

Aida Cortés confesó su amor por uno de los finalistas de la Liga que disputarán Junior y Deportes Tolima: “Mi corazón se sentiría más alegre si...”

Andrés Cepeda recibió condecoración del Congreso de Colombia y emocionó con su mensaje: “Es una labor muy importante la del artista”

Shakira vs. Jorge Barón: estos son los hinchas más famosos de Junior y Tolima, finalistas del FPC

Erling Haaland reveló los problemas de convivencia que tiene con su novia latina

Esta sería la fecha de la final del ‘Desafío Siglo XXI’: el ‘reality’ saldrá del aire temporalmente

Deportes

Deportivo Pereira le hizo “jugadita”

Deportivo Pereira le hizo “jugadita” al Ministerio del Deporte para evitar su desaparición

Miguel Ángel Borja habló sobre la posibilidad de jugar en Boca Juniors tras su salida de River: “La puerta quedó abierta”

Estas son las primeras ciudades que se consideran para ser la sede de la selección Colombia en el Mundial 2026

Dimayor haría un revolcón para la Liga Betplay en 2026: estos son los cambios que tendrá el fútbol colombiano

James Rodríguez jugará partido en Envigado antes de finalizar el 2025: las boletas no superan los $40.000