Yina Calderón arremetió en contra de Melissa Gate y le lanzó contundente dardo: “Te comes a Alofoke en secreto”

La huilense acusó a la influenciadora de sostener relaciones íntimas con Alofoke - crédito @alec1888/TikTok

Las recientes declaraciones de Yina Calderón han generado un debate en redes sociales, luego de que la exprotagonista de novela lanzara una serie de comentarios dirigidos a Melissa Gate.

En esos apuntes, la empresaria de fajas y DJ sugirió la existencia de una relación secreta entre la influencer paisa y Alofoke, además de criticar su desempeño en el reality del dominicano y cuestionar su aspecto físico tras una cirugía estética.

Estas afirmaciones, difundidas ampliamente, han provocado reacciones encontradas entre los seguidores de ambas figuras, pues es habitual que después de que hicieron las paces en su paso por La casa de los famosos, las rencillas entre las dos han sido más seguidas.

Yina Calderón insinuó que Melissa sostiene relaciones con el creador de 'La casa de Alofoke' - crédito Cortesía Canal RCN

En uno de los pasajes más comentados, Calderón afirmó: “No te fue bien en La casa de Alofoke’, fue terrible tu participación, pero como te comes a Alofoke en secreto, entonces por eso es que… No me hagas hablar, que acá ninguna es santa”, dijo la huilense en una transmisión vía TikTok.

Este señalamiento no solo puso en duda la actuación de Melissa Gate en el programa, sino que también insinuó un vínculo sentimental oculto con Alofoke, que en repetidas ocasiones ha hecho alarde de su matrimonio.

La controversia se intensificó cuando Calderón añadió: “La rabia de ella es porque Asaf no le hizo la vuelta, porque ella le escribió por WhatsApp a él, entonces ella sabe. Mientras que yo me como a Asaf, tú te comes a Alofoke, pero Alofoke es casado, Asaf no”, de acuerdo con la misma fuente.

Yina Calderón y Asaf Torres encienden las redes con su momento más comentado en ‘La Mansión de Luinny’ - crédito @yinacalderontv @asaftorres y @lamansiondeluinny/IG

Con estas palabras, la exprotagonista no solo involucró a un tercer personaje, Asaf, sino que también estableció una comparación directa entre sus propias relaciones y las que atribuye a Melissa Gate.

Además de las acusaciones sobre la vida personal de la influencer, Calderón aprovechó para criticar la reciente rinoplastia de Melissa Gate, comparando su resultado con la apariencia de Michael Jackson.

En palabras de Calderón: “Cállate y enfócate en arreglarte la nariz, vuelvo y te lo digo ¿Junior será que esa nariz le queda a Melidroguis así? Si le queda así terrible (…) La nariz mami, parece Michael Jackson igualita, amiga arréglate esa nariz y luego me atacas”.

Melissa Gate llegó desestabilizando a sus compañeros en 'La casa de Alofoke' - crédito @team_meligate/IG

Las reacciones a estos comentarios no se hicieron esperar. Mientras algunos usuarios en redes sociales respaldaron a Melissa Gate y calificaron las afirmaciones de Calderón como infundadas, otros consideraron que las declaraciones de la exprotagonista solo buscan generar polémica:

“Están buscando desde ya protagonismo a ver a quién es a la que convocan a la versión de Telemundo”; “será que no conocen otra manera de llamar la atención que insultándose en redes”; “ya uno no sabe qué es cierto y que no, por culpa de Yina”, entre otros.

Este habría sido el mensaje que detonó la ira de Yina Calderón

Melissa Gate reaccionó a la noche de intimidad entre Calderón y Asaf Torres, por lo que no dudó en enviarle un mensaje a la empresaria de fajas, ya que fue la primera en criticar a Karina García cuando ocurrió lo mismo entre la paisa y Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

Aseguró que fue peor de lo que le dijo a Karina García en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @samilu/TikTok

Al referirse a la actitud de los involucrados, fue tajante: “Que no iba a ir a un reality a cul… y resultó más cul34da que la otra. Hipócritas, hipócritas es lo que son", dijo inicialmente la segunda finalista del reality del Canal RCN.

Y agregó: "Pero ese otro sí tiene estómago de gamín porque se come lo que sea se come. Imagínense que esa mujer tiene mejor vida s3xu4l que nosotras (…) Se comió al Asaf, y Asaf no está tan feo”.