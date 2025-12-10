Colombia

Secretaría de Turismo habilita recorridos en bus turístico durante diciembre en Cali: estos son los horarios

Las personas interesadas en participar deben inscribirse en línea y seleccionar el trayecto de su preferencia, pues la disponibilidad de cupos es limitada y la demanda suele ser elevada

El bus turístico de Cali
El bus turístico de Cali ofrece cuatro recorridos temáticos para explorar la ciudad durante diciembre - crédito Alcaldía Cali

Durante diciembre, Cali despliega una variada oferta de actividades turísticas y de entretenimiento, dirigidas tanto a visitantes como a residentes, que trascienden la tradicional Feria de Cali, celebrada del 25 al 30 de diciembre.

Entre las opciones más buscadas figura el bus turístico del Distrito, una iniciativa regulada por la Secretaría de Turismo de Cali que ha ganado popularidad como alternativa para quienes desean explorar la ciudad desde una perspectiva distinta.

Las rutas propuestas por el servicio cubren puntos emblemáticos de la capital del Valle del Cauca, con salidas programadas de jueves a domingo y ofreciendo cuatro itinerarios diferenciados, todos partiendo desde la Plazoleta Jairo Varela.

Las rutas y horarios definidos para este año son: Cristo Rey, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m.; Bulevar de Oriente, de 11:00 a. m. a 1:00 p. m.; Barrio Obrero, de 3:00 a 5:00 p. m.; y Calle 5 (Alumbrado navideño), de 6:00 p. m. a 8:00 p. m.

Los recorridos del bus turístico
Los recorridos del bus turístico parten desde la Plazoleta Jairo Varela y cubren puntos emblemáticos de Cali - crédito Secretaría de Turismo

Esta variedad permite a los usuarios seleccionar el trayecto que mejor se ajuste a sus intereses y horarios.

Para participar, el proceso de inscripción es sencillo: tras ingresar al sitio web oficial, se debe elegir el día y el recorrido deseado, completar el formulario correspondiente y finalizar la reserva.

Posteriormente, los asistentes deben presentarse en el lugar y la hora indicados para iniciar el recorrido seleccionado.

La Secretaría de Turismo ha reiterado que la agenda se renueva semanalmente y que los cupos permanecen disponibles hasta agotarse, lo que convierte a esta iniciativa en una de las opciones más atractivas para quienes buscan descubrir o redescubrir los principales atractivos de Cali durante la temporada decembrina.

El bus turístico opera de jueves a domingo con rutas hacia Cristo Rey, Bulevar de Oriente, Barrio Obrero y Calle 5 - crédito Alcaldía Cali

A través de las redes sociales, la Alcaldía informó: “ ¡Cali sobre ruedas se vive mejor en Navidad! Esta temporada, nuestro Bus Turístico llega con grandes sorpresas y una flota completamente renovada para que descubras la ciudad como nunca antes.

4 recorridos espectaculares cada día:

  1. Comenzamos el día hacia Cristo Rey, el plan perfecto para empezar la mañana con vista de postal.
  2. Al medio día por el Bulevar de Oriente, la ruta que vibra con la energía del oriente caleño.
  3. Tarde en el Barrio Obrero, donde la tradición y la cultura se sienten en cada esquina.
  4. Recorrido nocturno, un imperdible por el mágico Alumbrado Navideño de Cali".

Sobre la Feria de Cali

El inicio simultáneo de tres espacios distintivos marcará la primera jornada de la Feria de Cali 2024: la Feria Rural y Comunera, las Tascas Feria de Cali y el Festival Alternativo Brisas Caleñas se pondrán en marcha, expandiendo la propuesta festiva hasta los quince corregimientos, según información difundida por la Alcaldía de Cali y la Corporación de Eventos, Ferias y Espectáculos de Cali (Corfecali).

Los desfiles confirman su regreso
Los desfiles confirman su regreso a la Autopista Suroriental y Corfecali revela más de 68 eventos gratuitos- crédito Emcali

Esta estrategia responde al objetivo de descentralizar la fiesta más reconocida de la ciudad, permitiendo que distintos barrios y zonas rurales asuman también un rol protagónico en la celebración.

La versión número sesenta y ocho de la Feria de Cali tendrá lugar entre el veinticinco y el treinta de diciembre, periodo durante el cual la programación no sufrirá interrupciones y todas sus actividades serán de acceso libre.

La agenda, con más de 68 iniciativas abiertas al público, distribuirá los eventos tanto en centros tradicionales como en nuevos escenarios, enfatizando la inclusión de diferentes comunas y corregimientos en el mapa de la fiesta.

El Salsódromo inaugurará oficialmente la festividad el jueves veinticinco de diciembre. En palabras del comité organizador, este desfile es referente internacional y, en 2024, contará con la participación de más de dos mil artistas en escena.

Por primera vez, la organización entregará la “Primera Copa” a la mejor escuela de salsa, reconocimiento que busca potenciar la excelencia artística y estimular la competitividad entre los bailarines locales en una plataforma de alta visibilidad nacional e internacional.

