Rescataron a un niño de 5 años en la comuna 13, en Medellín: estaba abandonado en una vivienda

La Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional rescataron a un niño de cinco años solo en una vivienda del barrio Juan XXIII - crédito Policía Medellín

Las labores de rescate entre la Alcaldía de Medellín y la Policía Nacional, desplegadas en la comuna 13-San Javier de Medellín (Antioquia), culminaron con la salvaguarda de un niño de cinco años, quien había sido hallado solo en una vivienda.

Fue cerca de las 4:00 a. m. cuando los habitantes del barrio Juan XXIII, sector La Quiebra, se percataron de la situación y dieron aviso a las autoridades al escuchar los pedidos de ayuda del niño desde el interior de la vivienda.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía Nacional, al llegar al lugar una patrulla pudo constatar que el menor, de cinco años, se encontraba desprotegido, sin la presencia de ningún adulto y en circunstancias que exigían una intervención urgente.

La institución precisó: “De inmediato, una patrulla acudió al sitio y verificó que el niño estaba desprotegido, sin la presencia de un adulto responsable y en condiciones que ameritaban intervención urgente”.

El Grupo de Protección a la Infancia y la Adolescencia intervino en el operativo, asumiendo la custodia inicial del niño y trasladándolo a la Comisaría de Familia de Emergencia, donde fue iniciado el proceso de restablecimiento de derechos tal como lo establecen los protocolos para situaciones de presunto abandono.