Ministro de Hacienda aseguró que congresistas crearon una crisis fiscal al hundir la tributaria: habló de emergencia económica

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advierte sobre la gravedad de la crisis fiscal en Colombia tras el archivo de la reforma tributaria - crédito Colprensa

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió en la mañana del miércoles 10 de diciembre sobre la gravedad de la crisis fiscal que enfrenta Colombia tras el archivo de la reforma tributaria, señalando que el Gobierno no descarta la posibilidad de decretar una emergencia económica.

En medio de una entrevista concedida a La W, Ávila responsabilizó a un pequeño grupo de congresistas por la situación, al considerar que su decisión pone en riesgo la sostenibilidad financiera del país y la continuidad de programas sociales.

Durante la conversación, Ávila describió el contexto que llevó al hundimiento de la reforma tributaria.

“Habíamos aprobado la ley de presupuesto en los meses anteriores y en la aprobación de la ley de presupuesto, un 75 % de la plenaria de la Cámara de Representantes, con 73 representantes y un 65 % de los senadores, con 49 senadores presentes, aprobaron una ley de presupuesto en la cual de manera explícita convocaban al Gobierno a presentar una ley de financiamiento como parte de la estructura de financiación de ese presupuesto para el año entrante”, explicó el ministro.

El Gobierno colombiano no descarta decretar una emergencia económica para enfrentar el desequilibrio fiscal generado por el Congreso - crédito @SenadoGovCo/X

Añadió que la propuesta inicial de ley de financiamiento ascendía a 26,3 billones de pesos, pero tras el debate y los ajustes realizados en el Congreso, la cifra se redujo a 16,3 billones.

Ávila criticó con firmeza la postura de los senadores que votaron en contra de la reforma, asegurando que, con su decisión, dejaron atrás la estabilidad económica del Estado y el desarrollo de programas sociales.

“Un pequeño y reducido grupo de senadores de una comisión le dan la espalda al país, le dan la espalda a las necesidades de ejecución de los programas sociales que el país demanda, que la sociedad demanda, que el Gobierno ha venido atendiendo a través de su proyecto de plan de desarrollo y generan un desequilibrio fiscal nuevamente de consecuencias, obviamente, importantes que afectan el equilibrio y la sostenibilidad fiscal del país”, afirmó Ávila en La W.

El ministro lamentó la falta de racionalidad en el debate y consideró que fue “prácticamente imposible hacer ver a este pequeño núcleo de senadores las implicaciones para la sociedad y las implicaciones para el libro fiscal del país”.

Consultado sobre la posibilidad de decretar una emergencia económica, Ávila sostuvo que el Gobierno evalúa varias alternativas, aunque no descartó la opción que le daría facultades al presidente Gustavo Petro y a su gabinete de tomar medidas sin consultarle al Congreso de la República.

El presidente Gustavo Petro rechazó el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República - crédito @petrogustavo/X

“Hay una serie de alternativas que está estudiando el Gobierno y esta es una de las alternativas. Efectivamente, es bastante grave para la sostenibilidad fiscal del país lo que ha hecho este pequeño núcleo de congresistas y por eso consideramos que debemos contemplar todas las alternativas. [...] Una de ellas tiene que ver con la posibilidad de la emergencia económica”, manifestó en La W.

El ministro recalcó que la decisión de los senadores fue “tan desproporcionada” que incluso algunos de ellos habían aprobado previamente la ley de presupuesto y ahora se oponen a la ley de financiamiento, a pesar de haber reconocido la necesidad de estos recursos para la implementación de programas sociales.

El impacto de la crisis fiscal se extiende a sectores sensibles y programas sociales. Ávila advirtió que, de no tomarse medidas, podrían verse afectadas áreas como la atención a la deuda pública, la educación, la prosperidad social, el bienestar familiar y la atención a poblaciones vulnerables.

En el plano político, el ministro reconoció la influencia de la coyuntura electoral en la decisión de los congresistas. “Efectivamente sí tiene una incidencia importante la coyuntura. Si la reforma tributaria fuera una propuesta que tocara a amplios sectores de la población en un esquema tributario, seguramente se entendería esta opinión de estos senadores. Sin embargo, claramente la propuesta finalmente presentada es una propuesta que exclusivamente se concentra y toca a sectores más ricos del país, al sector financiero y a aquellos sectores que de una u otra forma tienen unos beneficios importantes dada la coyuntura que actualmente vive el país en términos económicos”, argumentó Ávila.

Sobre la viabilidad legal de declarar una emergencia económica, Ávila defendió que la situación actual constituye un “hecho sobreviniente” que podría justificar la medida ante la Corte Constitucional.

“Lo particular que estamos viviendo es que el mismo Congreso aprobó una ley de presupuesto que establece un plan de gastos y de ejecución del Gobierno para el próximo año. Y esa propuesta de presupuesto aprobada incluía, dentro de sus necesidades, la implementación de una ley de financiamiento para completar los recursos de ese plan de gastos que es el presupuesto nacional. Lo que es particular hoy es que el Congreso primero aprobó un presupuesto y posteriormente un pequeño núcleo de senadores nieguen justamente lo que había aprobado el Congreso en plenarias y genere una crisis fiscal. Y esa crisis fiscal es el hecho sobreviniente que estamos viviendo”, explicó en La W.

Añadió que, si el Gobierno no adopta medidas, podrían surgir dificultades importantes en la atención de la deuda pública y la continuidad de programas sociales de gran impacto.