Colombia

Mariam Obregón lanzó dura crítica a las madres que cambian de pareja constantemente: “Y si me quieren funar, estoy lista”

La creadora de contenido desató una ola de comentarios tras compartir un video en el que cuestiona la exposición de los niños a constantes cambios sentimentales

Mariam Obregón enciende las redes
Mariam Obregón enciende las redes con su polémica opinión sobre padres que presentan nuevas parejas a sus hijos - crédito @mariamobregon/IG

La creadora de contenido Mariam Obregón desató un intenso debate en redes sociales tras publicar un video en el que lanzó una crítica directa a las madres —y padres— que cambian de pareja de manera constante y los involucran en la vida de sus hijos.

Sus declaraciones, que ella misma anticipó como “opiniones funables”, generaron reacciones divididas entre quienes respaldan su postura y los que consideran que incurre en juicios innecesarios sobre la vida privada de otras personas.

En el video, difundido a través de sus plataformas digitales, Obregón fue enfática al señalar que, en su concepto, la maternidad y la paternidad implican responsabilidades que no pueden desligarse de las decisiones sentimentales.

Opiniones funables que nadie me pidió, pero que yo quiero hablar. Las mujeres que tienen hijos no pueden actuar como si no los tuvieran. Claramente, este mensaje también va para los hombres”, afirmó al inicio de su reflexión.

El mensaje sin filtros de Mariam Obregón sobre la responsabilidad de padres y madres al cambiar de pareja - crédito @mariamobregon/tiktok

Desde allí, aclaró que su crítica no apunta a la vida sexual o afectiva de los adultos, sino a los límites que —según ella— deberían existir cuando hay menores de edad de por medio.

A ti nadie te está diciendo que no cojas, a ti nadie te está diciendo que no culees. Pero si usted tiene un hijo, usted no puede actuar como si tuviese quince años, fuera una puberta y todos los días va a ir a la discoteca a ver a qué macho le va a presentar a su niño ¿Sí me entiendes la diferencia?“, mencionó la influenciadora venezolana, utilizando un tono frontal que caracteriza su estilo en redes sociales.

La influencer insistió en que el problema no es tener relaciones o conocer nuevas personas, sino exponer a los hijos a una rotación constante de figuras sentimentales y en ese sentido, fue contundente al advertir sobre las posibles consecuencias emocionales para los menores.

Encúlate con el hombre que te dé la gana, pero no lo metas a tu casa, no se lo presentes a tu hijo, no le hagas experimentar un trauma a ese niño que no tiene la culpa”, señaló.

El debate que Mariam Obregón
El debate que Mariam Obregón encendió sobre padres y parejas - crédito @mariamobregon/IG

Para Obregón, lo que más le preocupa es que, a su juicio, se estén “normalizando” conductas que pueden afectar el desarrollo emocional y mental de los niños.

“La vida es larguísima, usted puede hacer lo que le dé la gana con su vida amorosa. Pero me parece que últimamente estamos normalizando cosas que sencillamente no son normales. No es normal que todo el tiempo tengas que estar cambiando de pareja y que además se la estés presentando a tus hijos que son menores de edad y que eso no está bien para su desarrollo, para su mentalidad”, subrayó.

La creadora de contenido también apuntó a la responsabilidad de proteger a los niños frente a personas que, al inicio, son desconocidas.

Por qué Mariam Obregón pide
Por qué Mariam Obregón pide más cuidado al presentar parejas a los hijos - crédito @mariamobregon/IG

Cuiden a sus hijos de esas personas que al principio son unos desconocidos y quién sabe si un peligro para sus hijos”, afirmó, haciendo un llamado a la prudencia antes de integrar a alguien nuevo en el entorno familiar, ya que para ella, el tiempo y el conocimiento previo son clave antes de permitir que una pareja tenga acceso a la intimidad del hogar y a la vida de los niños.

Consciente de la controversia que podrían generar sus palabras, Mariam Obregón cerró su mensaje asegurando que está preparada para las críticas.

Y si me quieren funar, estoy lista. Hay que tener un poco de responsabilidad”, dijo, reiterando que su intención no es juzgar la vida amorosa de nadie, sino poner sobre la mesa un debate sobre los límites entre la libertad personal y el bienestar de los hijos.

