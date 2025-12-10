María Claudia Tarazona, entre lágrimas, habló de los últimos momentos al lado de Miguel Uribe Turbay: “Más de 20 cirugías, luchaste como un titán”

María Claudia Tarazona sobre Miguel Uribe Turbay - crédito X

El 9 de diciembre de 2025, se presentó el libro póstumo sobre la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que murió el 11 de agosto de 2025 tras permanecer dos meses en cuidados intensivos por un atentado en su contra mientras lideraba un evento político en Bogotá.

En la presentación, su esposa María Claudia Tarazona habló sobre la lucha del político por sobrevivir y cómo fue el proceso en la Fundación Santa Fe mientras Miguel se debatía entre la vida y la muerte.

En su relato, compartió que Uribe Turbay tuvo que ser sometido a más de 20 cirugías, detallando que mientras los médicos entregaban un diagnóstico poco alentador, el congresista siempre respondía para hacer saber que seguía luchando.

“Luchó como un titán durante dos largos meses. Soportó más de veinte cirugías. Abrió los ojos, nos sostuvo la mano. Cuando los médicos pensaban que no había más opciones, él daba una pequeña muestra de mejoría que volvía a encender la esperanza. Nos mostró su entrega y su amor infinito por Alejandro”, expuso Tarazona.

Para ella, el amor de su familia fue fundamental para que Uribe Turbay se mantuviera aferrado a la vida. Incluso, dijo que tiene la certeza de que su esposo escuchaba las palabras de aliento de sus hijos.

“Quiso quedarse, quiso luchar y así nos lo hizo saber durante los sesenta y siete días en los que sobrevivió a lo imaginable. Su cuerpo estaba batido por la violencia, pero su espíritu seguía intacto por el amor. Tengo fe inquebrantable en que él nos escuchaba y sabía que entendíamos que estaba dándolo todo por lo que más amaba: Alejandro, las niñas, su papá, su familia, Colombia y yo”.

A lo largo de su intervención, Tarazona, con la voz entrecortada y cercana al llanto, habló sobre las últimas horas de vida del precandidato, en las que sintió cómo su esposo la guio para afrontar una vida sin él. Además, destacó que su hijo Alejandro la ayudó a comprender el amor de Miguel Uribe hacia ella y todos sus seres queridos.

“Aunque en el lecho de la muerte... Aunque en el lecho de muerte nos siguió guiando. Una noche, cuando rezábamos por él, Alejandro me dijo: «Mamá, no llores más. Mi papá nos mostró que el amor es más fuerte que la muerte»”, relató.

En medio del duelo, confesó: “Me parte el alma saber que Miguel no verá graduarse a Alejandro, que no lo verá enamorarse, ni conocer a sus hijos. Pero tengo la certeza que estará presente en su vida, en la nuestra, porque siempre caminaremos con la frente en alto, orgullosos de pronunciar su nombre, sabiendo que su vida y su trayectoria fueron intachables. Una vida con honor, propósito y valores inquebrantables. Gracias”.

María Claudia Tarazona entuteló a Petro: pide desligar a la Junta del Narcotráfico del magnicidio de su esposo

La viuda de Miguel Uribe Turbay, presentó el 14 de octubre de 2025 una tutela en la que acusó al presidente de la República, Gustavo Petro, de revictimizar a su familia mediante declaraciones públicas que, a su juicio, han entorpecido el proceso judicial y vulnerado derechos fundamentales, según pudo establecer Cambio.

En el recurso judicial, Tarazona solicitó que el mandatario colombiano se retracte de sus afirmaciones, en las que vinculó el asesinato con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia, la Junta del Narcotráfico, negocios de esmeralderos y la mafia europea.

La acción judicial de Tarazona se suma a un derecho de petición presentado el 1 de septiembre de 2025 ante la Presidencia, así como a una denuncia por hostigamiento radicada en junio por el abogado de la familia, Víctor Mosquera, y a otras solicitudes ante instancias internacionales.