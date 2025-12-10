Colombia

Maduro anuncia donación del primer envío de gas venezolano a Colombia para comunidades fronterizas

Maduro afirmó que el suministro podría cubrir las necesidades de gas y petróleo de Colombia durante tres décadas con una inversión reducida, aunque advirtió sobre intentos de bloqueo por parte de sectores que buscan obstaculizar estos acuerdos mediante sabotaje y presiones políticas

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que realizará la primera exportación de gas hacia Colombia, la cual será entregada como donación a las comunidades fronterizas. Según el mandatario, esta decisión busca beneficiar directamente a los pobladores, además de contrarrestar a empresarios que, advirtió, intentan “especular con los precios” del combustible producido en Venezuela.

Durante un acto con representantes de sectores económicos, transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Maduro explicó que la iniciativa responde a una política de cooperación binacional y apoyo bolivariano, en un intento por fortalecer la integración energética regional.

El gas listo para exportar va en este primer envío directo a las poblaciones de frontera y es una donación que le da el pueblo de Venezuela al pueblo colombiano. Así abrimos el camino y le pasamos por encima a los que quieren especular y robar al pueblo”, señaló Maduro.

El presidente venezolano enfatizó que la medida busca asegurar que el suministro llegue de manera justa y directa a quienes más lo necesitan, y denunció que algunos empresarios que llegaron “a última hora” intentan alterar los precios y lucrarse con el gas venezolano.

“Como había una disputa por los precios, le dije a la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos que informe al ministro Palma, ministro de Energía de Colombia, y por esta vía le informo al presidente Gustavo Petro, que este primer envío es una donación al pueblo colombiano... Esto es apoyo bolivariano del gas de la tierra donde nacieron los libertadores”, explicó Maduro.

El presidente destacó el interés
El presidente destacó el interés de inversionistas extranjeros en participar en proyectos energéticos en Venezuela. - crédito Reuters

Inversión internacional y oportunidades estratégicas

En su intervención, el líder chavista destacó la llegada de inversionistas de Norteamérica, China, India, Rusia, Turquía, Irán, Brasil, Argentina y Colombia para trabajar en diversos sectores industriales y energéticos en Venezuela. Según Maduro, estas inversiones representan un paso clave para consolidar a Venezuela como exportador confiable de gas y otros recursos energéticos.

“Venezuela está en las puertas de exportar GLP y gas a la frontera. Con una pequeña inversión, un tubito, y le llega el gas a Colombia, seguro, por treinta años. Todo el petróleo que necesita Colombia está aquí”, afirmó el mandatario, asegurando que su país busca garantizar la seguridad energética regional y la cooperación mutua.

El presidente también aprovechó la ocasión para criticar lo que denominó “campañas de sabotaje y oposición” provenientes de sectores que, según él, buscan impedir que Colombia acceda directamente a la energía producida en Venezuela. Maduro insistió en que, a pesar de estas dificultades, la gran Colombia renacerá gracias a los esfuerzos soberanos e independientes de ambos países.

“Ni digamos inversionistas de China, India, Rusia, Turquía, Irán… bastante empresario colombiano, que estamos buscando. Venezuela está lista para exportar gas. Y así abrimos el camino a contratos justos para los usuarios, porque el usuario es el gas que necesita Colombia y está en Venezuela”, recalcó.

Los gobiernos de Petro y
Los gobiernos de Petro y Maduro mantienen coordinación para avanzar en acuerdos energéticos entre ambos países. - crédito EFE/ Miguel Gutiérrez

Contexto y antecedentes del anuncio

El pasado 20 de noviembre, Maduro afirmó que la primera exportación de gas hacia Colombia ya estaba lista, a la espera de algunos elementos técnicos. Esta medida se enmarca en la creación de una zona económica binacional, aprobada en julio de 2025 por ambos países, con el objetivo de fomentar la integración energética y económica, incluyendo la interconexión eléctrica y proyectos de transporte que conecten zonas estratégicas de la frontera.

Por su parte, la vicepresidenta y ministra de Hidrocarburos, Delcy Rodríguez, celebró la firma de un memorando de entendimiento con Colombia, que busca facilitar la cooperación energética y abrir nuevas oportunidades comerciales y de desarrollo regional.

Hasta el momento, el Gobierno de Gustavo Petro y Ecopetrol no han confirmado oficialmente la recepción de la donación, aunque se espera que la medida sea evaluada en el marco de la cooperación binacional y la integración energética.

Tres razones por las que Colombia busca reactivar el gas venezolano

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reiteró el pasado mes de septiembre en el foro Visión Frontera 2025 en Cúcuta que el Gobierno espera traer la primera molécula de gas desde Venezuela antes de que finalice 2025 y reactivar la interconexión eléctrica binacional, esto para responder a tres objetivos estratégicos para el país.

Venezuela plantea que el suministro
Venezuela plantea que el suministro fronterizo podría fortalecerse con nuevos proyectos binacionales. - crédito iStock

En primer lugar, el Gobierno busca fortalecer la seguridad y soberanía energética, diversificando las fuentes de abastecimiento para reducir la dependencia de gas importado a precios altos. Según Palma, acceder al gas venezolano permitiría un suministro más estable y menos vulnerable a la especulación, con beneficios directos tanto para la industria como para los hogares.

El segundo eje es la integración regional, con la restauración de la línea eléctrica San Mateo–Corozo como símbolo de cooperación entre Colombia y Venezuela. Esta interconexión fortalecería la estabilidad del sistema eléctrico y se alinea con los esfuerzos de integración que Colombia mantiene con otros países como Panamá y Ecuador, generando impactos positivos para los usuarios.

Finalmente, el Gobierno enmarca este proyecto en una apuesta por la justicia social y la equidad territorial. Palma señaló que los detractores representan intereses ligados al déficit y las tarifas injustas que han afectado durante décadas a regiones como el Caribe. Con estos proyectos, el Ejecutivo busca corregir desequilibrios históricos y avanzar hacia un modelo donde la energía sea un derecho garantizado para todos los territorios.

El ministro aseguró que el objetivo es superar los obstáculos técnicos, jurídicos y económicos para lograr que el primer envío de gas venezolano llegue antes de que termine el año, en beneficio del pueblo colombiano.

