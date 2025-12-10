Invima lanza alerta por “Leche en Polvo Induleche” falsificada y advierte incumplimientos que ponen en riesgo la salud

Sede de Invima en Bogotá, Colombia | Foto: Colprensa

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) anunció una alerta sanitaria por un lote falsificado de leche en polvo, tras recibir una notificación de la empresa responsable del registro del producto.

La comunicación, divulgada por Caracol Radio, detalló la advertencia relacionada con la presentación de 800 gramos del alimento identificada con el lote 1J120525, cuya fecha de vencimiento corresponde al 12 de mayo de 2026.

La entidad indicó que la versión fraudulenta no hace parte de la línea oficial y que su origen no ha sido establecido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Invima inspecciona productos fraudulentos - crédito Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias./UdeA

Indulacteos de Colombia S.A.S., titular del registro sanitario, informó a las autoridades que el empaque cuestionado no fue elaborado por su planta, lo que permitió iniciar la verificación pertinente.

La compañía explicó que el material hallado tiene variaciones visibles respecto al producto auténtico y que esas diferencias permitieron confirmar su irregularidad. Entre los elementos más notorios se encuentran las alteraciones en el diseño gráfico, la diagramación, la tipografía y los colores empleados en la etiqueta.

La empresa agregó que también detectó inconsistencias en la codificación del lote y en la calidad del sello, las cuales no corresponden a los estándares usuales de fabricación.

Uno de los aspectos mencionados fue la presencia del error ortográfico “Industria ColomNIANA”, ubicado en un punto del rotulado. Este detalle, según la compañía, reafirmó que el artículo no procede de su producción y motivó el reporte inmediato ante la autoridad de control.

El Invima señaló que la comercialización de artículos sin trazabilidad puede representar un riesgo para la salud por no contar con verificaciones sobre su modo de fabricación.

Logo Invima. Colprensa

La entidad mencionó que los alimentos elaborados por fuera de procesos controlados pueden ser manipulados en entornos que no cumplen con las condiciones mínimas de higiene, lo que podría comprometer la inocuidad requerida.

Además, precisó que el etiquetado de la presentación falsificada incluye información que induce a error a quien adquiera el producto.

La institución recordó que el uso de ingredientes no aptos o la manipulación sin protocolos de calidad puede afectar la estabilidad del alimento.

Por tal motivo, solicitó a los equipos de vigilancia sanitaria de las entidades territoriales que adelanten acciones de búsqueda del lote reportado, verifiquen establecimientos y documenten cualquier hallazgo para activar los procedimientos contemplados.

Asimismo, recomendó divulgar la alerta por los canales oficiales con el fin de garantizar que la ciudadanía y los comercios tengan conocimiento oportuno de la situación.

De igual manera, el Invima indicó que los distribuidores y minoristas deben evitar la venta de artículos que correspondan a la descripción del lote falsificado, mientras se realizan las intervenciones necesarias.

Invima insta a verificar registros sanitarios antes de adquirir suplementos - crédito Colprensa

La autoridad sanitaria insistió en que los establecimientos tienen la responsabilidad de revisar el origen de los productos que ofrecen y de aplicar las medidas que correspondan cuando exista alguna señal de irregularidad.

También precisó que, si un comercio identifica la leche en polvo falsificada, deberá reportarlo y proceder conforme a las normas vigentes.

La entidad recomendó a los ciudadanos abstenerse de consumir la presentación asociada al lote identificado en la alerta y revisar el envase en caso de haberlo adquirido recientemente. De encontrar coincidencias con la descripción del empaque irregular, las personas deberán suspender su uso de inmediato y contactar a los operadores de salud o autoridades sanitarias de su municipio.

Con ello se busca garantizar que se realice la trazabilidad necesaria y se determine si existe presencia del producto en otras zonas del país.

El Invima recordó que las inspecciones de alimentos tienen como propósito preservar la seguridad de los consumidores y que este tipo de anuncios permite activar los mecanismos preventivos disponibles.

Además, reiteró que la venta de productos sin verificación oficial constituye un factor de riesgo, especialmente cuando se trata de alimentos de consumo masivo como la leche en polvo.

Por esta razón, la autoridad insiste en la necesidad de seguir las recomendaciones emitidas y tomar medidas oportunas en los puntos de distribución.

Finalmente, la autoridad sanitaria invitó a reportar la información relacionada con este lote mediante los canales asignados, con el objetivo de fortalecer la supervisión de los productos distribuidos en el país.

La alerta se mantiene activa mientras continúan las labores de vigilancia y control en las diferentes regiones, según lo informado por Caracol Radio en su cobertura sobre este caso.