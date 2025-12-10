Colombia

General Juan Miguel Huertas habló de las presuntas alianzas con Calarcá y dio detalles de su cercanía con Petro: “Me pareció una persona inteligente”

El militar atribuyó la aparición de su nombre en los documentos incautados a una posible suplantación de identidad y defendió su integridad ante los señalamientos de vínculos con la guerrilla

Guardar
El general Juan Miguel Huertas
El general Juan Miguel Huertas respondió a los señalamientos que lo acusan de entregar datos sensibles de las Fuerzas Militares a estructuras vinculadas con alias Calarcá - crédito redes sociales

“Jamás en mi vida. Eso tengo 100 % la certeza. Nunca me he reunido ni con emisarios, ni con Calarcá, ni con ninguno de sus cabecillas”.

Así respondió el general Juan Miguel Huertas a los señalamientos sobre presuntos vínculos con las disidencias de las Farc, en una primera entrevista concedida desde que su nombre fue vinculado a presuntas alianzas con grupos armados.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En su aparición en el Reporte Coronell, de La W, el alto mando abordó de manera directa las acusaciones que lo relacionan con Alexánder Díaz, alias Calarcá, y con la entrega de información privilegiada a grupos armados ilegales.

Huertas negó de forma categórica cualquier contacto con miembros activos de estos grupos y explicó cómo fue llamado nuevamente al servicio activo por el presidente Gustavo Petro, tras haber sido retirado de la fuerza.

El general Juan Miguel Huertas
El general Juan Miguel Huertas y Wilmer Mejía son señalados por facilitar información estratégica y proponer negocios irregulares con disidencias de "Calarcá" - crédito composición fotográfica

Ante la pregunta sobre si alguna vez se reunió con emisarios de alias Calarcá, Huertas fue enfático: “Jamás en mi vida. O sea, eso tengo 100% la certeza. Nunca me he reunido ni con emisarios, ni con Calarcá, ni con ninguno de sus cabecillas. Eso tengo absolutamente la certeza de eso”, señaló el militar.

Al profundizar sobre posibles contactos con miembros de las Farc, el ELN o cualquier disidencia, Huertas aseguró que su trabajo se ha basado en obtener información táctica para adelantar operaciones militares en su contra, no para beneficiarlos

No, no he tenido contactos con ninguno. Ahora, con informantes de ellos que nos sirven a las operaciones militares, es diferente. Pero que haya tenido contacto con algún emisario, jamás”, señaló el militar en diálogo con el Reporte Coronell.

El general aclaró que en el marco de operaciones militares es habitual recibir información de desmovilizados, pero insistió en que nunca ha tenido contacto con terroristas activos.

Si usted me pregunta eso, sí. Pero que haya tenido contacto con algún terrorista de alias Calarcá activo, con ninguno, eso sí tengo 100 % la certeza”, señaló Huertas.

El militar aseguró que no
El militar aseguró que no tiene ninguna relación con alias Calarcá - crédito Fuerzas Militares

Al ser consultado sobre la posibilidad de haberse reunido con guerrilleros activos de otros frentes, Huertas respondió: “De ninguna. No, vuelvo y le digo de ninguna.”

Explicación sobre la aparición de su nombre en documentos y comunicaciones

Sobre la presencia de su nombre en documentos y comunicaciones incautadas a Calarcá en un operativo en 2024, Huertas manifestó que se trata de una suplantación de identidad para enlodar su nombre y su carrera.

No podría explicarle, pero vuelvo y le digo, estoy completamente seguro ahora. Si esa persona, pues que me diga a ver si es que de pronto hablé con él y después volví a hablar de eso, tengo la certeza que es completamente falso”, señaló.

Insistió en que nunca ha tenido relación con Calarcá ni con sus emisarios: “No, cero. Yo la certeza de eso. O sea, no me he reunido con ningún emisario de Calarcá, no he hablado con ningún emisario de Calarcá, no me he reunido con Calarcá”.

Huertas relató que, tras dejar la contrainteligencia y ser trasladado a Arauca, detectó que una persona se hacía pasar por él. “Cuando yo salí de contrainteligencia y salí para Arauca empezó una persona a hacerse pagar por mí. Llamaba los oficiales, llamaba suboficiales, llamaba a, a mucha gente”, señaló al medio radial.

Explicó que descubrió la suplantación cuando un director de escuela le reclamó por conversaciones que él nunca sostuvo: “Él me dice, pero los dos hablamos ayer. Yo le digo, yo con usted no he hablado. Me dijo y hablamos la semana pasada también. Le dije, hermano, yo con usted no he hablado”. Tras confirmar la suplantación, presentó la denuncia ante la Fiscalía y notificó a las autoridades militares correspondientes.

El presidente estalló contra periodistas
El presidente estalló contra periodistas que destaparon el escándalo de filtraciones en el Ejército y la DNI - crédito X

No obstante, reconoció que la suplantación documentada ocurrió en 2020, mientras que los hechos relacionados con Calarcá son de 2024, lo que introduce una diferencia temporal relevante.

El general también desestimó las acusaciones sobre la entrega de códigos de radio y acuerdos de no agresión: “Eso lo maneja cada comandante de batallón, cada comandante de brigada, cada comandante de división. Eso lo hacen los comandantes de pelotón directamente allá. (...) El comandante de batallón no puede ir a dar una orden de esas. Ni el comandante de la brigada, ni siquiera el comandante del Ejército”, continuó

Relación con el presidente Gustavo Petro

Sobre su regreso al servicio activo, Huertas explicó cómo el presidente Gustavo Petro jugó un papel importante en el nombramiento. “El señor presidente me volvió a llamar al servicio activo”, señaló.

Al ser interrogado sobre cómo conoció al mandatario, el alto mando militar no quiso entregar detalles sobre la persona que lo relacionó con Petro, aunque sí dio detalles de los primeros encuentros que sostuvo con el jefe de Estado.

Primero me pareció una persona inteligente, una persona humilde y una persona razonable. Que un presidente de la República se tome el tiempo de escuchar la historia de uno, eso es de un gran valor y demuestra la clase de persona que es”, comentó el general Huerta al Reporte Coronell.

El alto mando recordó que, estando retirado, fue invitado a un desayuno donde se expusieron las políticas del entonces candidato Petro hacia el Ejército Nacional.

A mí me invitaron a un desayuno en el cual nos expusieron cuál era las políticas del señor presidente o al señor candidato con el Ejército Nacional. Y tengo que decirle que lo que me dijeron en ese momento es lo que han cumplido. Un Ejército respetuoso de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, el aumento de la partida de alimentación a los soldados, el aumento del sueldo a los oficiales, suboficiales y soldados, la gratuidad para la escuela de suboficiales y oficiales y es lo que han hecho”, indicó.

Sobre la existencia de un audio que demostraría un complot contra el presidente Petro, Huertas confirmó: “Sí, él escuchó el audio”. Aunque evitó dar detalles sobre el contenido y la vía por la que llegó el audio, reiteró que el presidente tuvo acceso a esa grabación.

Temas Relacionados

Juan Miguel HuertasDisidencias de las FARCGustavo PetroEjército Nacional de ColombiaAlexander Díaz CalarcáFiltraciones Ejército NacionalAlias CalarcáColombia-noticias

Más Noticias

Beéle se corona con el video más visto del año en YouTube y Vevo: Karol G también aparece en el ranking global

Se reveló la lista global de los videos musicales más vistos del año, en la que los dos colombianos se destacan al lado de figuras como Jennie, Lady Gaga, Rauw Alejandro y Sabrina Carpenter

Beéle se corona con el

JEP dará a conocer la sentencia contra el coronel (r) Publio Hernán Mejía por falsos positivos en Cesar: ya hay fecha del juicio

La magistratura anunciará la decisión definitiva tras meses de deliberación sobre la presunta responsabilidad del exoficial en crímenes cometidos por el Batallón de Artillería No. 2 La Popa

JEP dará a conocer la

Gustavo Petro afirmó que cadáveres encontrados en costas guajiras son de lancheros del Caribe y acusó a la Fiscalía de “no hacer la labor”: “Son asesinatos”

Petro a exigió una intervención urgente del CTI y cuestionó la demora de la Fiscalía en la identificación de las víctimas

Gustavo Petro afirmó que cadáveres

Uribe calificó de utópica la consulta que propuso con Abelardo de la Espriella y Sergio Fajardo: “Me preocupa que no se logre”

El exmandatario colombiano aclaró que la búsqueda de una alianza más amplia continuará para las elecciones presidenciales de 2026

Uribe calificó de utópica la

Dos madres se encerraron en una de las sedes de la Nueva EPS en Neiva exigiendo la entrega de medicamentos para sus hijos

La salud de los hijos de ambas mujeres es delicada, ya que dependen de un tratamiento continuo y especializado para evitar complicaciones graves

Dos madres se encerraron en
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Habló mamá de la patrullera

Habló mamá de la patrullera asesinada por las disidencias de Iván Mordisco en La Plata, Huila: “Le dieron por la espalda”

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

ENTRETENIMIENTO

Diva Jessurum aseguró que la

Diva Jessurum aseguró que la Virgen de Guadalupe se le apareció y mostró las pruebas: “Le tomé fotos y hasta hice video”

Se filtran los nombres que entrarían por petición directa de El Jefe a la tercera temporada de ‘La casa de los famosos Colombia’

Filtran el equipo que sería eliminado del ‘Desafío Siglo XXI’ y tendría que bajar su bandera: sorprendió a la audiencia

Pablo Arango, de Noticias Caracol, detuvo por un instante la transmisión del noticiero para enviar mensaje de cumpleaños a su abuela

Así reaccionó J Balvin al fuerte temblor que sacudió a Colombia el 10 de diciembre: “La verdadera alarma”

Deportes

Lionel Messi recibió el premio

Lionel Messi recibió el premio a mejor jugador de la MLS en 2025, galardón que fue inaugurado por el ‘Pibe’ Valderrama en 1996

Jhon Arias habló de las posibilidades de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Tenemos la oportunidad de conseguir algo histórico”

Miguel Borja no iría al Cruz Azul de México: Junior FC y otros clubes de la Liga MX lo tendrían en carpeta

El colombiano Daniel Muñoz terminó involucrado en el arresto de un jugador en Londres: qué pasó

Luis Díaz es recordado en medio de la crisis entre Liverpool y el egipcio Mohamed Salah: “Lo hizo de una manera increíble”