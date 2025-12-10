Colombia

General Juan Miguel Huertas contó cómo le anunciaron su salida de las Fuerzas Militares en 2021: “No soy bandido ni delincuente”

El oficial también se refirió a las acciones contra las disidencias de las Farc enumerando los golpes propinados a esa organización durante su gestión

Guardar
Él es el general (r)
Él es el general (r) Juan Miguel Huertas, vinculado a este escándalo - crédito redes sociales

El retiro del general Juan Miguel Huertas del Ejército en 2021, durante el gobierno de Iván Duque, ha estado rodeado de especulaciones y acusaciones sobre supuestos vínculos con grupos armados ilegales.

En diálogo con W Radio, Huertas ofreció su versión de los hechos, defendiendo su trayectoria y cuestionando los motivos de su salida.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

“Cuando a mí me llama el general Eduardo Zapateiro, en noviembre del 2021, me dice que yo ya no seguía más en el ejército. No me dio ninguna explicación. Yo le dije mirándolo a los ojos: ‘le quiero decir que yo no soy bandido, no soy delincuente ni soy ningún perro‘. Y me dijo: ‘Yo no te estoy diciendo eso’. Fue lo único que me dijeron”, relató el general Huertas a W Radio.

La versión oficial, según funcionarios del Gobierno anterior, apuntaba a una supuesta pérdida de confianza de las autoridades de Estados Unidos.

Huertas, sin embargo, rechazó esa explicación y subrayó los resultados operativos obtenidos bajo su mando.

“Me pregunté durante estos años: ‘Oiga, ¿por qué me sacan a mí?’ Si como le dije al principio, combatimos al ELN, en el cual se hicieron más de doce capturas de cabecillas, y le voy a nombrar unos cabecillas. Al cura “Poliaco”, que era el segundo del frente José David Suárez, al Laíno “el Flaco”, que era el cabecilla principal del Frente Urbano Compañero Diego; a “Manteco”, que era el cabecilla de la compañía Cimacota. Se capturó a la coordinadora logística. Se capturó al “Topo”, que era el explosivista del batallón Héroes y Mártires. Se capturó el tercer cabecilla del Frente Urbano Compañero Diego, que era Torre Mountain”, detalló.

El oficial también se refirió a las acciones contra las disidencias de las Farc enumerando los golpes propinados a esa organización durante su gestión.

“A las Farc le capturamos al ”Mono Milton", que era el segundo cabecilla de Antonio Medina. Le capturamos al “Mono Camila”, que era el cabecilla de milicias del Gaor 10. Le capturamos a Germán Rojas, que era el coordinador logístico de esa estructura. Les capturamos todo el PC3 en Arauca. Le hicimos extinción de dominios por más de cincuenta y ocho mil millones de pesos”, afirmó Huertas al medio de comunicación.

El general insistió en que los resultados operativos contradicen cualquier sospecha de colaboración con estructuras criminales.

“Es imposible y no le cabe en la cabeza a nadie que si usted trabaja con una estructura, le capture los cabecillas, les capture el PC3 y le haga extinción de dominio. Y si es por narcotráfico, se les incautó más de siete toneladas de marihuana y más de dos toneladas de cocaína. Y todo esto, pues es verificable”, sostuvo Huertas a W Radio.

En relación con una operación específica que ha sido objeto de controversia, Huertas explicó que “sé que mencionan una operación que hicimos, que eso sí es cierto, la operación se hizo contra Pescado. Estábamos mirando a Pescado, lo teníamos como a quinientos, seiscientos metros cuando pasó un helicóptero. Entonces quisieron decir que el helicóptero lo había enviado yo. Lo primero que le quiero decir es que los helicópteros se movían a orden del comandante de la división. El primer año mi comandante de división fue Mejías Fuentes, un gran oficial. El segundo año fue Mejías Zavala, otro gran oficial. Ellos eran los que movían y a órdenes de ellos es que se podía desplazar un helicóptero. Ellos eran los que daban la orden. Pero ese día el helicóptero que pasó fue de antinarcóticos de la Policía. ¿Yo qué tengo que ver con antinarcóticos de la Policía? Si yo tenía el mando de los helicópteros de Ejército, mucho menos de la Policía. De pronto, una malcoordinación de la Policía con nosotros y pasó en ese momento por ahí”, explicó el general.

Finalmente, el general resumió el impacto de las operaciones bajo su mando: “La total de afectaciones que se le hicieron al ELN y las Farc durante el 2020 y el 2021, suman más de cuatrocientos bandidos que fueron neutralizados”, concluyó Huertas a W Radio.

Temas Relacionados

General Juan Miguel HuertasEscandalo alias CalarcaSalida del EjércitoFuerzas MilitaresGobierno Iván DuqueColombia-Noticias

Más Noticias

Esta es la oración a san Emigdio de Ascoli: la devoción creció luego del sismo de 5,8 grados que sacudió al centro del país

El temblor registrado en el país ha impulsado a muchas personas a fortalecer sus prácticas religiosas y a buscar apoyo espiritual en figuras consideradas protectoras frente a los riesgos naturales

Esta es la oración a

Lotería del Tolima resultados 9 de diciembre: números ganadores del premio mayor de $3.500 millones

Este popular juego entrega más de 30 premios principales

Lotería del Tolima resultados 9

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Mientras tanto el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, anunció el pago de una recompensa de doscientos millones de pesos a quien brinde información que ayude a dar con los asesinos de la agente

Juan Carlos Pinzón reaccionó al

Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”

La empresaria y figura deportiva respondió a una de las preguntas más frecuentes de sus seguidores y reveló qué alimentos no están presentes en su dieta

Daniela Ospina reveló el secreto

Resultados Lotería del Huila 9 de diciembre: números ganadores del $2.000 millones y los 25 secos millonarios

Todos los números ganadores del último sorteo celebrado este martes

Resultados Lotería del Huila 9
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Juan Carlos Pinzón reaccionó al

Juan Carlos Pinzón reaccionó al homicidio de policía que llevaba a su hijo al jardín: “Merecen considerarse ratas”

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

ENTRETENIMIENTO

Daniela Ospina reveló el secreto

Daniela Ospina reveló el secreto para mantener su abdomen plano después de dos partos: “Hay sacrificios”

Westcol protagonizó video en el que actuó como el Grinch: así fue el detrás de cámaras

Manuela Gómez es la nueva habitante de ‘La casa de los famosos Colombia’: fue confirmada directamente por ‘el Jefe’

Jessi Uribe preocupa a seguidores: reveló problemas de salud con su piel y pidió consejos

Giovanny Ayala reveló cómo el secuestro de su hijo está marcando su vida: “Da un sentimiento de impotencia”

Deportes

Este es el lujoso hotel

Este es el lujoso hotel donde se alojaría la Portugal de Cristiano Ronaldo, rival de la selección Colombia en el Mundial 2026

El Colombiano Jorge Carrascal es pretendido por un grande de la Ligue 1 de Francia, seis meses después de llegar a Flamengo

Linda Caicedo sigue brillando con el Real Madrid: se llevó el premio a la mejor jugadora en la Champions League Femenina

Gol de Luis Díaz en el partido del Unión Berlín y Bayern Múnich, el mejor de noviembre en la Bundesliga

Comienza la tercera etapa para comprar boletas para el Mundial de Fútbol: así puede adquirir las entradas para ver a Colombia