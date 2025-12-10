General Juan Miguel Huertas contó cómo le anunciaron su salida de las Fuerzas Militares en 2021: “No soy bandido ni delincuente”

Él es el general (r) Juan Miguel Huertas, vinculado a este escándalo - crédito redes sociales

El retiro del general Juan Miguel Huertas del Ejército en 2021, durante el gobierno de Iván Duque, ha estado rodeado de especulaciones y acusaciones sobre supuestos vínculos con grupos armados ilegales.

En diálogo con W Radio, Huertas ofreció su versión de los hechos, defendiendo su trayectoria y cuestionando los motivos de su salida.

“Cuando a mí me llama el general Eduardo Zapateiro, en noviembre del 2021, me dice que yo ya no seguía más en el ejército. No me dio ninguna explicación. Yo le dije mirándolo a los ojos: ‘le quiero decir que yo no soy bandido, no soy delincuente ni soy ningún perro‘. Y me dijo: ‘Yo no te estoy diciendo eso’. Fue lo único que me dijeron”, relató el general Huertas a W Radio.

La versión oficial, según funcionarios del Gobierno anterior, apuntaba a una supuesta pérdida de confianza de las autoridades de Estados Unidos.

Huertas, sin embargo, rechazó esa explicación y subrayó los resultados operativos obtenidos bajo su mando.

“Me pregunté durante estos años: ‘Oiga, ¿por qué me sacan a mí?’ Si como le dije al principio, combatimos al ELN, en el cual se hicieron más de doce capturas de cabecillas, y le voy a nombrar unos cabecillas. Al cura “Poliaco”, que era el segundo del frente José David Suárez, al Laíno “el Flaco”, que era el cabecilla principal del Frente Urbano Compañero Diego; a “Manteco”, que era el cabecilla de la compañía Cimacota. Se capturó a la coordinadora logística. Se capturó al “Topo”, que era el explosivista del batallón Héroes y Mártires. Se capturó el tercer cabecilla del Frente Urbano Compañero Diego, que era Torre Mountain”, detalló.

El oficial también se refirió a las acciones contra las disidencias de las Farc enumerando los golpes propinados a esa organización durante su gestión.

“A las Farc le capturamos al ”Mono Milton", que era el segundo cabecilla de Antonio Medina. Le capturamos al “Mono Camila”, que era el cabecilla de milicias del Gaor 10. Le capturamos a Germán Rojas, que era el coordinador logístico de esa estructura. Les capturamos todo el PC3 en Arauca. Le hicimos extinción de dominios por más de cincuenta y ocho mil millones de pesos”, afirmó Huertas al medio de comunicación.

El general insistió en que los resultados operativos contradicen cualquier sospecha de colaboración con estructuras criminales.

“Es imposible y no le cabe en la cabeza a nadie que si usted trabaja con una estructura, le capture los cabecillas, les capture el PC3 y le haga extinción de dominio. Y si es por narcotráfico, se les incautó más de siete toneladas de marihuana y más de dos toneladas de cocaína. Y todo esto, pues es verificable”, sostuvo Huertas a W Radio.

En relación con una operación específica que ha sido objeto de controversia, Huertas explicó que “sé que mencionan una operación que hicimos, que eso sí es cierto, la operación se hizo contra Pescado. Estábamos mirando a Pescado, lo teníamos como a quinientos, seiscientos metros cuando pasó un helicóptero. Entonces quisieron decir que el helicóptero lo había enviado yo. Lo primero que le quiero decir es que los helicópteros se movían a orden del comandante de la división. El primer año mi comandante de división fue Mejías Fuentes, un gran oficial. El segundo año fue Mejías Zavala, otro gran oficial. Ellos eran los que movían y a órdenes de ellos es que se podía desplazar un helicóptero. Ellos eran los que daban la orden. Pero ese día el helicóptero que pasó fue de antinarcóticos de la Policía. ¿Yo qué tengo que ver con antinarcóticos de la Policía? Si yo tenía el mando de los helicópteros de Ejército, mucho menos de la Policía. De pronto, una malcoordinación de la Policía con nosotros y pasó en ese momento por ahí”, explicó el general.

Finalmente, el general resumió el impacto de las operaciones bajo su mando: “La total de afectaciones que se le hicieron al ELN y las Farc durante el 2020 y el 2021, suman más de cuatrocientos bandidos que fueron neutralizados”, concluyó Huertas a W Radio.