Francisco Barbosa lanzó dura crítica a Francia Márquez por su reciente viaje a África: “Aprovecha sus últimos meses en el poder para viaticar”

Las objeciones del exfiscal general se centraron en la utilidad de las relaciones diplomáticas con países africanos y en la pertinencia de la visita oficial en el contexto político actual - crédito @Asobancaria/X y @FranciaMarquezM

La vicepresidenta Francia Márquez comenzó días atrás una gira oficial por África Occidental, programada a lo largo de diez días con la previsión de visitar Togo, Ghana, Senegal y Benín, en la estrategia Colombia–África 2022–2026.

El recorrido tuvo como objetivo fortalecer la presencia diplomática, económica, cultural y estratégica de Colombia en una región de creciente importancia geopolítica.

Ante ese contexto, el exfiscal general Francisco Barbosa expresó su rechazo a la gira de Francia Márquez a través de su cuenta de X. Barbosa cuestionó el objetivo del viaje y afirmó que “aprovecha sus últimos meses en el poder para viaticar”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Barbosa, a través de la red social X, publicó un mensaje crítico hacia la gira oficial de la vicepresidenta Francia Márquez por África Occidental y la política exterior del Gobierno colombiano respecto a la apertura de embajadas en ese continente.

El exfiscal General manifestó en su mensaje su desacuerdo con estas iniciativas diplomáticas, argumentando que, en su opinión, las nuevas embajadas en África no resultan útiles para Colombia y cuestionó el valor de estrechar vínculos con países africanos que, según él, no aportan beneficios significativos a la nación.

Además, dirigió duras palabras a la vicepresidenta por realizar este viaje oficial, calificando su actuación como inapropiada en la actual coyuntura política del país.

“Esta vagabundería debe acabarse. Todas esas nuevas embajadas en África que inauguró Petro deben cerrarse porque no sirven para nada. Necesitamos asociarnos con el desarrollo y no con los países mendigos que no le ofrecen al país mayor cosa. Lo de Francia Márquez es vergonzoso. Aprovecha sus últimos meses en el poder para viaticar”, escribió el exfiscal por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Francisco Barbosa lanzó dura críticas en contra de Francia Márquez en una publicación en su cuenta de X - crédito @FBarbosaDelgado

La publicación del exfiscal Francisco Barbosa en X provocó múltiples reacciones y comentarios en la red social, donde usuarios manifestaron opiniones encontradas sobre el tema.

Una de las respuestas provino de la usuaria @gstellaosorio, quien cuestionó la pertinencia del gasto público en asuntos diplomáticos y viajes oficiales en el contexto de la actual situación fiscal de Colombia.

En su mensaje, Osorio señaló que el gobierno continúa financiando embajadas y desplazamientos sin resultados concretos, a pesar del delicado panorama económico que atraviesa el país.

“Mientras Colombia enfrenta el mayor déficit fiscal en años, el Gobierno insiste en financiar embajadas sin estrategia y viajes sin resultados. Diplomacia sin retorno es un lujo que un país en rojo no puede pagar. El gasto inútil también es política pública… pero de la peor calidad", comentó la internauta.

La internauta comentó la publicación de Francisco Barbosa - crédito @gstellaosorio

Por otro lado, en el contexto del viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África, la agenda oficial incluyó la suscripción de dos acuerdos de cooperación entre Colombia y Togo.

Este acontecimiento representa el comienzo de una etapa sin precedentes en los lazos bilaterales, considerando que durante más de treinta años no se habían registrado avances relevantes en la relación entre ambos países. La vicepresidenta subrayó la trascendencia de este acercamiento al afirmar: “Hoy dimos un paso histórico en la construcción de una relación sólida entre Colombia y Togo”.

La segunda mandataria del país detalló que la firma de los acuerdos con el ministro de Relaciones Exteriores de Togo establece una base concreta para el diálogo, la cooperación y la creación de oportunidades compartidas, algo que no se había logrado en más de tres décadas entre las dos naciones.

Respecto al contenido de uno de los instrumentos firmados, Márquez enfatizó: “El primero permitirá el ingreso sin visa para nuestros cuerpos diplomáticos, facilitando el trabajo conjunto y la apertura de nuevas iniciativas comerciales, culturales y de inversión”.

La reciente firma de convenios bilaterales sienta las bases para fortalecer la relación diplomática y promover iniciativas conjuntas en ámbitos como la agricultura, la innovación y el transporte - crédito captura de pantalla / X

El segundo acuerdo introduce el Mecanismo de Consultas Políticas, concebido como un espacio permanente de diálogo bilateral. “El segundo crea el Mecanismo de Consultas Políticas, un espacio permanente donde ambos Estados nos reuniremos para avanzar en temas claves como agricultura, educación, transporte, cultura, comercio e innovación”, explicó la vicepresidenta en su publicación.