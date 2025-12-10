Estos son los turnos de racionamiento de agua en Bogotá, hoy miércoles

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá es la que se encarga de programar los cortes de agua (Infobae)

El suministro de agua será suspendido temporalmente en diferentes barrios de la ciudad, informó la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Una serie de trabajos provocarán cortes de agua que pueden durar desde unas cuantas horas hasta días enteros. Estos son los programados para este miércoles 10 de diciembre.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Engativá.Barrios: Villa del pinar.Lugar: De la Calle 24 a la Calle 26, entre la Carrera 86 a la Carrera 90.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Los Mártires.Barrios: Ricaurte, La Pepita y La Sabana.Lugar: De la Calle 6 a Calle 13, entre la Carrera 22 a la Avenida Carrera 30.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Instalación de totalizadora

Localidad: Puente Aranda.Barrios: Ortezal.Lugar: De la Avenida Calle 20 a la Avenida Calle 22, entre la Carrera 36 a la Carrera 50.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Cierre a terceos

Localidad: Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal.Barrios: Puerto Rico, Cerros de Oriente, Barcelona Sur, Las Lomas.Lugar: De la Carrera 9G a la Carrera 6A, entre la Calle 38A Sur a la Calle 44A Sur.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Casablanca Suba II, Hacienda San Sebastián, Parque El Retamo y El Manzano, Cojardín.Lugar: De la Carrera 45 a la Carrera 106, entre la Calle 235 al Canal Guaymaral.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates y mantenimiento correctivo

Localidad: Ciudad Bolívar.Barrios: Volador:Los Andes Sector 5 Nutibara, Naciones Unidas, San Joaquín Vaticano El Vergel, San Joaquín Vaticano Galpón, La Estrella Sector Lagos, Estrella del Sur, Central de Mezclas, El Mochuelo Oriental, Juan Pablo, Arabia, Villa Rosa, El Minuto de María, El Tesorito, Mirador de San Marcos, Florida Sur Alto, San Joaquín Costa Azul, Quiba, Villas de San Joaquín, Buenos Aires II, Monterrey, Republica De Venezuela, Buenos Aires III Sector, Torrelli, Villas del Progreso, El Mochuelo II, El Tesoro II, Naciones Unidas Chaparro, Alfa, Bella Flor Sur; Marandu, San Rafael Sur, La Esmeralda Sur, El Mirador, Acapulco I, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, Casa de Teja, Vista Hermosa Sector Capri, Las Manitas II Sector, Álvaro Bernal Segura, Mirador Nutibara, Bellavista Lucero Alto, Nueva Colombia, Villa Gloria Las Manitas, Las Manitas, El Castillo, Villas El Diamante; El Triunfo Sur, Villa Gloria, El Tesoro, Arabia, Los Duques, Sauces Hortalizas Recuerdo, Estrella de María, El Limonar, La Cumbre, 8 de Diciembre, Bogotá Sur La Esperanza, San Joaquín El Vaticano, Quiba Urbano, Buenos Aires, El Minuto de María, Juan Pablo II, Cedritos del Sur III, Cedritos del Sur II, Los Urapanes, Vista Hermosa, Las Delicias del Sur, Divino Nino, Canadá Honda, Divino Nino, La Cabana, Quiba Urbano I Tesoro Tesorito, Estrella Turquía 2 Sector, San Joaquín El Vaticano Sector El Carrizal.Quiba: Los Andes Sector 5 Nutibara, Arabia, Cordillera del Sur, Cordillera Sur, El Tesorito, Florida Sur Alto, Villas del Progreso, El Mochuelo II, Naciones Unidas Santa Rosa, Naciones Unidas Chaparro, Tabor Altaloma, Edén Sector El Paraíso, Los Alpes, Los Alpes Sur, Bella Flor Sur, El Mirador, El Paraíso, La Esmeralda Sur, El Mirador, El Edén y Libimani, El Recuerdo Sur, Naciones Unidas (Santa Rosa), La Serranía (Buenavista Sector A), El Tesoro, La Torre, Bella Flor, Brisas del Volador, Mirador, Nutibara, Villas El Diamante, El Tesoro, Quiba Bajo, Cerro Colorado, La Cumbre, 8 de Diciembre, Quiba Bajo, Republica de Canadá, Arborizadora Alta, Vista Hermosa, Canadá Honda, Nueva Esperanza, Bella Flor Sur Rural, El Paraíso, El Mochuelo II, Quiba Bajo, Arabia II Sector, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Edén y Libimani, Quiba Bajo, El Verbenal, Quiba Bajo, Quiba Bajo, El Paraíso, El Paraíso, Quiba Bajo.Alpes II: Cordillera del Sur, Bella Flor Sur.Lugar: Afectación 1: De la Diagonal 69A Sur a la Calle 83 Sur, entre la Carrera 18D a la Carrera 18H Afectación 2: De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U Afectación 3: De la Calle 70T Sur a la Calle 82D Sur, entre la Carrera 18J a la Transversal 27U.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Kennedy.Barrios: Almenar, Britalia, Carmelo Norte, Chucua de la vaca I, ciudad Kennedy Occidental, Gran Britalia, Jorge Uribe Botero, Villa Anita, Villa Nelly III sector.Lugar: Desde la Calle 43sur a la calle 54 sur entre la carrera 80 a la carrera 86.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Cierre a terceros

Localidad: Kennedy.Barrios: Bavaria, Calandaima, Campo Hermoso, Casa Blanca Sur, Casablanca, Castilla, Catalina, Catalina II, Chucua de La Vaca I, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca III, Ciudad de Cali, Ciudad Kennedy, Ciudad Kennedy Central, Ciudad Kennedy Norte, Ciudad Kennedy Occidental, Ciudad Kennedy Oriental, Ciudad Kennedy Sur, Ciudad Techo II, Class, Corabastos, Dindalito, El Carmelo, El jazmín, El Paraíso Bosa, El Rubí, El Tintal III e IV, El Vergel Oriental, Galán, Gran Britalia, Jacqueline, Jorge Uribe Botero, La Cecilia, La Magdalena, La Pampa, La Paz Bosa, Las Acacias, Las Dos Avenidas, Llano Grande, Los Almendros, Mandalay, María Paz, Nuevo Techo, Osorio II, III e IV, Pastrana, Patio Bonito I, II e III, Pio XII, Provivienda Occidental, Roma, Saucedal, Tairona, Techo, Timiza, Tintalá, Tintalito, Tocarema, Valladolid, Vergel Occidental, Villa Alsacia II, Villa Nelly III Sector, Visión de Oriente.Lugar: De la Calle 9 a la Calle 43 Sur, entre la Carrera 79 al Rio Bogotá.Inicio del corte: 11:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Localidad: Suba.Barrios: Santa Rosa, Julio Flórez, Andes Norte.Lugar: De la Transversal 55 a la Carrera 71, entre la Calle 100 a la Diagonal 115A.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Recomendaciones para ahorrar agua

Sin importar si hay cortes de agua o no, lo ideal siempre es ahorrarla. Es por eso que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones al respecto:

Verifique constantemente, de preferencia durante la noche cuando no se presenten consumos, la lectura del medidor de agua para detectar fugas.

Si tienes lavadora, úsela con carga completa.

Cerciórese que las cisternas de los baños funcionen correctamente revisando el mecanismo del flotador.

Reduzca el tiempo de la ducha a la mitad.

Evite utilizar la manguera para lavar desde pisos, hasta automóviles. Mejor dosifique usando baldes.

Instale duchas y grifos de tipo ahorrador que ayuden a controlar los consumos de agua.

Deposite en la caja del inodoro cualquier tipo de recipiente, como botellas o garrafas de plástico, que ayuden a reducir el consumo de agua.

Los tanques de almacenamiento de agua para consumo interno de las viviendas deben limpiarse, al menos, dos veces al año.