Dani Duke reveló que se someterá a una cirugía urgente y alertó a sus seguidores: “Evita problemas mayores”

Dani Duke desata polémica al declarar su admiración por Álvaro Uribe en una entrevista con Eva Rey - crédito @des_coneva/IG

La creadora de contenido, Dani Duke, preocupó a sus seguidores al revelar que deberá someterse de manera urgente a un procedimiento médico en su boca.

La influenciadora antioqueña, cuyo nombre real es Daniela Duque, compartió la noticia a través de sus redes sociales durante la mañana del 9 de diciembre, al relatar que una reciente molestia la llevó a consultar al odontólogo y derivó en la indicación de una cirugía.

En sus historias, Duke explicó que la consulta odontológica comenzó como una revisión general tras varios días de malestar. La profesional que la atendió ordenó realizar radiografías, procedimiento tras el cual se determinó que sus muelas cordales superiores estaban generándole problemas y era necesario retirarlas cuanto antes.

“Tengo que quitarme las cordales de arriba”, relató la influenciadora, agregando que la recomendación surgió luego de conocer el resultado de los exámenes.

Las muelas cordales, conocidas popularmente como muelas del juicio, suelen requerir extracción cuando no disponen del espacio suficiente para salir correctamente en la boca, lo que puede dar lugar a dolor, inflamación, infecciones y daño en los dientes vecinos.

Además, su difícil acceso hace que la higiene en esa parte sea más compleja, aumentando el riesgo de caries y acumulación de placa, situación que la propia Dani Duke reconoció en su explicación a la audiencia.

Dani Duke alertó a sus seguidores al anunciar que deberá someterse a una extracción de muelas del juicio por recomendación médica - crédito @daniduke/ Instagram

Entre los motivos que justifican la intervención inmediata se encuentra la prevención de complicaciones, ya que “retirarlas a tiempo evita problemas mayores como quistes, enfermedad periodontal o emergencias por infecciones fuertes”, según detalló la creadora de contenido. Por la ubicación y el estado en que suelen aparecer estas muelas, la extracción preventiva permite mantener una salud bucal adecuada y reduce la posibilidad de emergencias odontológicas a futuro.

La decisión de Dani Duke de compartir su experiencia generó múltiples respuestas, tanto de preocupación como de apoyo, en su comunidad digital, que valora la transparencia con la que aborda temas de salud y bienestar personal. La influenciadora se mostró dispuesta a contar el proceso y motivó a otros a consultar a especialistas ante cualquier incomodidad o síntoma recurrente.

La influenciadora reflexionó sobre el cuidado de la salud bucal - crédito @daniduke/IG

Dani Duke confesó que su primera cirugía estética fue a los 16 años y reflexionó sobre su decisión

Dani Duke reveló detalles inéditos sobre su relación con los procedimientos estéticos, abordando tanto su primera experiencia en cirugía plástica como la evolución de su perspectiva a lo largo de los años.

Durante una conversación con Eva Rey, la creadora de contenido contó que se sometió a su primer procedimiento estético a los 16 años: un aumento de busto. “Tan chiquita”, exclamó Duke al recordar la edad a la que decidió realizarse la intervención.

Según narró Dani Duke, la decisión se tomó tras insistir durante mucho tiempo hasta que su mamá accedió. Aseguró que, pese a estar satisfecha inicialmente con los resultados y no haber enfrentado complicaciones, hoy reflexiona sobre si fue el momento adecuado.

“Me arrepiento, hoy creo que no fue la mejor edad”, reconoció. La influenciadora explicó que ese deseo de pasar por el quirófano surgió en plena adolescencia, una etapa en la que su proceso de desarrollo físico no se había completado.

Dani Duke ha sido abierta sobre los procedimientos estéticos que ha afrontado desde joven, incluyendo su primer aumento de busto a los 16 años - crédito @daniduke/ Instagram

A lo largo de la conversación, Dani Duke recomendó a los jóvenes esperar hasta los 18 años antes de considerar cualquier procedimiento estético: “Creo que es fundamental que cada uno actúe con seguridad y que esté acompañada de profesionales certificados”. Agregó que la presión por cumplir con ciertos estándares de belleza ha sido una constante durante varias generaciones, pero ve en las jóvenes actuales una mayor seguridad con su imagen natural, lo que para ella representa un avance.

La creadora de contenido detalló otros procedimientos a los que se ha sometido en los últimos años, como la marcación abdominal realizada en 2022: allí le extrajeron grasa de ciertas áreas del cuerpo para mejorar la definición del abdomen, buscando siempre mantener proporciones naturales. También confirmó una rinoplastia hecha por el mismo especialista, en un momento donde buscaba armonizar sus rasgos faciales bajo estricta supervisión médica.