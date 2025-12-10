Colombia

Ministro de Hacienda tendrá que explicar cómo se financiará la reforma a la salud luego de hundirse la tributaria

El revés en el Congreso afecta el futuro de la política sanitaria, mientras la Comisión Séptima del Senado le solicita al ministro detalles sobre los recursos para la salud

La Comisión Séptima del Senado
La Comisión Séptima del Senado exige al ministro de Hacienda, Germán Ávila, claridad sobre nuevas fuentes de financiación para la reforma a la salud - crédito @SenadoGovCo/X

El reciente hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República dejó a la reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro en una situación crítica, al privarla de los recursos que se preveían para su implementación.

Ahora, la Comisión Séptima del Senado exige al ministro de Hacienda, Germán Ávila, que explique de manera detallada cuáles serán las nuevas fuentes de financiación para este ambicioso proyecto, cuya viabilidad económica ha quedado en entredicho tras la caída de la tributaria.

El Comité de Regla Fiscal advirtió que la iniciativa de reforma a la salud podría generar un déficit de 126 billones de pesos en los próximos diez años, según la estadística presentada en respuesta a una solicitud de la senadora conservadora Nadia Blel, integrante de la Comisión Séptima y una de las voces críticas del articulado.

Esta cifra se suma a la preocupación de los congresistas, que habían condicionado el avance del debate a la certeza de que los recursos provenientes de la reforma tributaria cubrirían los costos de la nueva política sanitaria.

El senador Miguel Ángel Pinto
El senador Miguel Ángel Pinto confirma la citación al ministro de Hacienda para explicar la viabilidad financiera de la reforma a la salud - crédito redes sociales

El senador liberal Miguel Ángel Pinto, presidente de la Comisión Séptima, confirmó que en la próxima sesión se citará al ministro de Hacienda para que explique cómo se financiará la reforma a la salud sin los fondos previstos en la tributaria.

Pinto subrayó: “Ahora nos corresponde en la siguiente sesión citar al ministro de Hacienda para que nos diga cómo queda este proyecto sin esos recursos que ellos tenían presupuestados para la reforma a la salud, cuáles van a ser esas fuentes de financiamiento que van a reemplazar para poder sacarla adelante”.

La cartera de Hacienda había reconocido ante la Comisión Séptima que la reforma a la salud dependía de los recursos de la tributaria, y ahora los senadores exigen claridad sobre el origen de los fondos alternativos.

El senador Pinto insistió en la necesidad de la presencia del ministro Ávila en el debate, al afirmar: “En las mismas proyecciones que tenía Hacienda faltaban cerca de 16 billones de pesos para la implementación de esta reforma. Queremos escuchar al ministro, tiene que venir. Es insólito que en una sesión donde se va a debatir la reforma a la salud no esté el ministro de Hacienda. Esperamos que haga presencia”.

El Gobierno de Gustavo Petro enfrenta una carrera contrarreloj, ya que dispone de plazo hasta el 16 de diciembre para lograr la aprobación de la reforma a la salud. Si no consigue avanzar en el trámite legislativo antes de esa fecha, la discusión quedará aplazada.

Ministro de Hacienda advierte sobre posible emergencia económica tras archivo de reforma tributaria

Germán Ávila critica la falta
Germán Ávila critica la falta de racionalidad en el debate sobre la reforma tributaria en el Senado - crédito Ministerio de Hacienda

El ministro de Hacienda Germán Ávila advirtió que la decisión de un grupo de congresistas de archivar la reforma tributaria podría desencadenar una crisis fiscal de tal magnitud que justificaría la declaración de una emergencia económica en Colombia, según declaraciones a La W.

Ávila señaló que la negativa de la Comisión Cuarta del Senado a aprobar la reforma, que buscaba recaudar $16 billones, representa un retroceso para la sostenibilidad fiscal y la ejecución de programas sociales.

El ministro calificó el debate como carente de racionalidad y afirmó: “Un pequeño y reducido grupo de senadores de una comisión le dan la espalda al país, le dan la espalda a las necesidades de ejecución de los programas sociales que el país demanda, que la sociedad demanda, que el Gobierno ha venido atendiendo a través de su proyecto de plan de desarrollo y generan un desequilibrio fiscal nuevamente de consecuencias, obviamente, importantes que afectan el equilibrio y la sostenibilidad fiscal del país”.

Aunque no confirmó la inminencia de un decreto de emergencia económica, Ávila indicó que esta medida se encuentra entre las alternativas que el Gobierno debe analizar tras el archivo de la reforma.

El ministro subrayó que la situación es particular, ya que el Congreso aprobó primero el presupuesto y luego, por decisión de un pequeño grupo de senadores, negó la ley de financiamiento, lo que genera una crisis fiscal.

Esa crisis fiscal es el hecho sobreviviente que estamos viviendo. El mismo Congreso al negar la ley de financiamiento está creando un hecho sobreviviente frente a un presupuesto que ellos mismos aprobaron”, concluyó.

