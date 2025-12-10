Claudia López rechazó exclusión de Alejandro Gaviria como cabeza de lista al Senado: “Lo ilusionaron, luego lo vetaron”

Claudia López aseguró que cualquier partido hubiera estado orgulloso de tener a Alejandro Gaviria como cabeza de lista al Senado - crédito Catalina Olaya/Colprensa y Mauricio Dueñas/EFE

El Nuevo Liberalismo ya tomó decisiones de cara a las elecciones al Congreso de la República de 2026. El partido inscribió en la Registraduría Nacional del Estado Civil su lista de aspirantes al Senado de la República, la cual hace parte de la coalición Ahora Colombia, integrada también por las colectividades Dignidad y Mira.

Además, presentó un listado de congresistas que aspiran a tener una curul en la Cámara de Representantes por Bogotá. Ellos son: Germán Ricaurte, Alex Peña, José David Castellanos, Jota Rincón, Kevin Bernal, Nasly Quintero, José Acuña, Carolina Agudelo, Gonzalo Valbuena, Juan David Aristizábal, Clarita Chávez, Tatiana Jaramillo, Pedro Nel Ospina, Julia Barrantes, Evert Rengifo, Juan José Ramírez y Juan Pablo Camacho.

No obstante, una figura clave dentro del partido no fue incluida: el exministro de Salud y de Educación Alejandro Gaviria. El líder del Nuevo Liberalismo y precandidato presidencial Juan Manuel Galán no escogió al ex jefe de la cartera para encabezar la lista al Senado. Posteriormente, el exministro habría renunciado a ser candidato a la corporación por el Nuevo Liberalismo.

En redes sociales, políticos y expertos en Gobierno lamentaron la ausencia de Gaviria en la lista del Senado y el hecho de que no fuera seleccionado como cabeza de la lista. Así lo expresó el economista Germán Ricaurte en su cuenta de X.

“Cerrado el periodo de inscripción de listas de candidatos al Congreso de la República, quiero expresar el sinsabor que me genera que @agaviriau no esté en la contienda. Es una voz valiosa y hubiera sido importantísima su presencia en el legislativo”, detalló.

La exalcaldesa de Bogotá y precandidata presidencial Claudia López se unió a las palabras de rechazo de Ricaurte, asegurando que el ex jefe de la cartera habría sido un elemento esencial como cabeza de la lista al Senado de cualquier partido político colombiano. Según indicó, las colectividades y políticos que en un inicio lo respaldaron ahora le dan la espalda.

“Me sumo a ese sinsabor. Cualquier partido habría estado orgulloso de que @agaviriau encabezara su lista a Senado. (Juan Manuel) Galán, (Sergio) Fajardo y el (partido) MIRA primero lo ilusionaron, luego lo vetaron y finalmente lo sacaron. Si así es con Alejandro, ¿cómo será con el resto del país?”, escribió la exmandataria local en su cuenta de X.

Juan Manuel Galán explicó por qué no eligió a Gaviria

En una publicación en redes sociales, el líder del Nuevo Liberalismo ofreció explicaciones sobre la decisión de retirar la candidatura de Gaviria como cabeza de lista al Senado, teniendo en cuenta que sonaba para ocupar ese lugar y se creía que sería el elegido.

Según precisó, la determinación fue el resultado de un consenso alcanzado en la coalición. Inicialmente, la propuesta contemplaba al exministro como líder de la lista, pero las reservas expresadas por los aliados llevaron a reconsiderar la estrategia y a optar por el jurista Mauricio Gaona Bejarano como nuevo candidato principal.

Galán indicó que, a pesar de este cambio, el reconocimiento hacia Gaviria dentro del Nuevo Liberalismo permanece intacto y que el partido valora su trayectoria y capacidades. Recordó, además, que tanto él como Gaona han sido víctimas directas de la violencia en Colombia, puesto que sus padres fueron asesinados.

Así las cosas, el precandidato presidencial aseguró que el partido tenía la voluntad de mantener a Alejandro Gaviria dentro del proyecto político. “Mantenemos la puerta abierta y reconocemos al doctor Alejandro Gaviria como un líder liberal, importante, con calidades humanas, académicas, profesionales, que puede desempeñar un rol determinante en los próximos cuatro años legislativos para el país. Por eso mantenemos la puerta abierta para que haga parte de este proyecto de unidad”, señaló.

Ahora bien, pese a que Gaona fue elegido para ser la cabeza de la lista al Senado, finalmente quedó Juan Sebastián Gómez, actual primer vicepresidente de la Cámara de Representantes.