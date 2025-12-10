Centro Democrático critica reunión de AmCham con Iván Cepeda por “apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”

Iván Cepeda se reunió con representantes de gremios y afiliados de AmCham Colombia para presentar sus propuestas económicas y diálogo con el sector empresarial. - crédito @mclacouture/X

La reciente reunión de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) con el precandidato presidencial Iván Cepeda ha generado una fuerte polémica en el panorama político nacional. Mientras AmCham defiende el encuentro como un diálogo constructivo con empresarios, el Centro Democrático ha cuestionado duramente la decisión de abrirle tribuna a Cepeda, señalando que sus posturas representan extremismos políticos que podrían afectar la inversión, la institucionalidad y la estabilidad de Colombia.

El evento se realizó en el Club El Nogal, Bogotá, y reunió a representantes de gremios afiliados a AmCham y al grupo Aliadas, que agrupa a más de 6.000 empresas de sectores como manufactura, agroindustria, tecnología, logística, salud y medios de comunicación. Durante la cita, Cepeda presentó sus planteamientos programáticos y su visión de diálogo con el sector empresarial, con miras a las elecciones presidenciales de 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uribe: alerta sobre el “Castro-Chavismo”

El expresidente Álvaro Uribe manifestó su preocupación sobre la legitimación de ideas que considera radicales: “Colombia no necesita empresas ni gremios que vengan a apoyar a quienes quieren implantar el Castro-Chavismo”.

Uribe considera que permitir la participación de Cepeda en espacios empresariales puede enviar un mensaje de respaldo a ideologías socialistas radicales, generando incertidumbre en los inversionistas y empresarios. Su declaración refleja la visión del Centro Democrático sobre los riesgos de normalizar discursos vinculados al socialismo extremo, que según ellos podrían debilitar la economía y la institucionalidad del país.

Dirigentes del Centro Democrático, como Álvaro Uribe y Maria Fernanda Cabal, criticaron la reunión de Cepeda, advirtiendo sobre riesgos de legitimación de posturas extremas. - crédito X

Maria Fernanda Cabal: riesgos para la inversión y legitimación de posturas extremas

La senadora y precandidata presidencial del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, destacó que la reunión representa un riesgo para el sector privado y la democracia: “Preocupa que AmCham Colombia, una organización que representa los intereses del sector empresarial, le brinde tribuna a figuras como Iván Cepeda, cuyo historial político está alineado con la promoción del socialismo, la lucha de clases y una narrativa de odio hacia el empresariado. ¿Dónde queda el equilibrio en el debate democrático si se legitiman posturas extremas que han demostrado ser nocivas para la inversión, el empleo y la estabilidad institucional?”

Cabal advierte que al dar espacio a Cepeda, se corre el riesgo de legitimar ideas que históricamente han generado desconfianza en el sector privado, afectando la seguridad jurídica y la estabilidad económica. Su comentario pone de relieve la tensión entre la necesidad de diálogo y la percepción de riesgo que tiene el empresariado frente a candidatos asociados con la izquierda radical.

Hernán Cadavid y Enrique Cabrales: continuidad y radicalización

Hernán Cadavid comparó la reunión con estrategias empleadas con el gobierno de Gustavo Petro: “Así es muy difícil. Lo mismo hicieron con Gustavo Petro pensando que con reuniones lo ablandarían. Ahora abren la puerta a quien representa la versión comunista más extrema heredera de FARC y compañía. Y luego se quejan.”

Cadavid sugiere que estos encuentros buscan suavizar la percepción pública de candidatos asociados con movimientos radicales, lo que para él constituye un riesgo de radicalización política y debilitamiento institucional.

Por su parte, Enrique Cabrales Baquero advirtió que normalizar la presencia de Cepeda ante empresarios es cruzar una línea peligrosa: “Señores AmCham Colombia y Maria Claudia Lacouture: no todo vale. Normalizar reuniones con el heredero de las FARC y de Petro es cruzar una línea peligrosa. Es el candidato del Gobierno que ha hundido al país en más narcotráfico, desinstitucionalización, corrupción descarada y una complacencia vergonzosa con criminales disfrazada de ‘democracia’. Que AmCham Colombia pretenda presentar estas posturas como si fueran opciones respetables para el futuro del país es ignorar el daño profundo que ya le han causado a Colombia. Otra vez NO.”

Cabrales relaciona directamente la reunión con consecuencias políticas y sociales negativas, alertando que podría dar legitimidad a posturas que, según él, ya han causado daño al país.

Hernán Cadavid y Enrique Cabrales señalaron que encuentros como este podrían suavizar la percepción pública de candidatos asociados con ideologías radicales, representando un riesgo para la institucionalidad. - crédito X

María Jozame y Juan Espinal: simbolismo y riesgos empresariales

María Jozame enfatizó la carga simbólica del lugar donde se realizó el encuentro: “Propiciar un espacio en el Club El Nogal a Iván Cepeda (un lugar que aún carga las cicatrices del terrorismo de las Farc) es incomprensible. Y peor aún: hacerlo para un encuentro con empresarios, que han recibido el constante maltrato del petro-cepedismo.”

Para Jozame, la elección del Club El Nogal envía un mensaje contraproducente, mostrando insensibilidad ante la historia del terrorismo y las víctimas, y a la vez poniendo en riesgo la confianza del sector productivo.

Juan Espinal añadió un comentario sobre las promesas empresariales de Cepeda: “Seguramente este sujeto Ivan Cepeda fue y les dijo que es pro empresa, que defenderá la libertad de mercado y que les garantizará seguridad jurídica. Ojo que a los empresarios en Venezuela los pusieron a elegir entre negocio y patria, se quedaron sin el negocio y sin la patria.”

Espinal advierte que confiar en promesas de candidatos vinculados a la izquierda radical podría generar falsas expectativas en los empresarios y riesgos similares a los observados en Venezuela.

Paola Holguín y Andrés Forero: defensa de la democracia

Paola Holguín destacó la diferencia entre democracia y lo que ella llama “democraterismo”:“Siempre he dicho que una cosa es democracia y otra democraterismo, la primera se basa en la libertad, la participación y el respeto a la división de poderes, la segunda se refiere a quienes en nombre de la democracia legitiman a quienes buscan destruirla desde dentro. Cuando los empresarios se ven en la disyuntiva Patria o Plata, si eligen plata, se quedan sin Patria y sin plata.”

Por su parte, Andrés Forero alertó sobre precedentes internacionales: “Desconcierta y alarma que mientras el gobierno destruye al sector productivo haya gremios que le den espacio al candidato de la continuidad y la radicalización. Se repite lo de Venezuela, donde algunos empresarios ayudaron a tejer la cuerda que terminó ahogando la democracia.”

Ambos dirigentes vinculan la reunión con un riesgo de debilitamiento democrático y advierten que los empresarios podrían quedar atrapados entre intereses económicos y la defensa de la institucionalidad.

Paola Holguín y Andrés Forero advirtieron sobre la amenaza de normalizar posturas que podrían debilitar la democracia y generar conflictos entre intereses empresariales y nacionales. - crédito X

Óscar Villamizar y Esteban Quintero: futuro electoral y legitimidad

Óscar Villamizar manifestó que dar espacio a Cepeda es recibir a la versión más extrema del comunismo heredado de las FARC y el petrismo: “Las mismas empresas y el sector productivo que han padecido a este nefasto gobierno, hoy están recibiendo a la versión más extrema del comunismo heredado de las FARC, del petrismo y santismo. Esperamos que no se vuelvan cómplices de la destrucción de Colombia.”

Esteban Quintero hizo un llamado de alerta sobre las elecciones de 2026: “OJO COLOMBIA. No caigamos en trampas. El 2026 está cerca y es momento de despertar y defender nuestro futuro. Es inaceptable estos espacios, donde se legitiman ideologías y propuestas que ya demostraron destruir el sector productivo, la industria y el progreso del país. El heredero vuelve a engañar, igual que lo hizo su gobierno del “cambio” que acabó con Colombia.”

Ambos advierten que la reunión podría legitimar posturas políticas que el Centro Democrático considera perjudiciales, afectando la percepción del empresariado y la sociedad en general.

La versión de Iván Cepeda y la posición de AmCham

Frente a las críticas, Iván Cepeda publicó un comunicado en su página oficial indicando que la reunión es parte de su propuesta de diálogo nacional. Según Cepeda, el encuentro fue productivo y democrático, con la participación de diversos sectores económicos, y continuará con estos espacios en los próximos días.

AmCham Colombia, por su parte, defendió su rol como promotor del diálogo empresarial, afirmando que escuchar a distintos actores políticos es fundamental para fortalecer el comercio, la inversión y la toma de decisiones estratégicas.

Maria Claudia Lacouture, presidenta de AmCham, compartiera en redes sociales: “En AmCham Colombia seguimos escuchando las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Gracias al senador Iván Cepeda por el espacio con afiliados y gremios de Aliadas Alianza para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los principales retos de Colombia”.