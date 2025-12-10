Adulto mayor fue liberado en Norte de Santander luego de dos meses de secuestro: semanas atrás apareció en video pidiendo ayuda

Belisario Peñaranda fue liberado luego de ser secuestrado hace dos meses en Norte de Santander - crédito redes sociales/X

Tras más de dos meses de cautiverio, el ciudadano Belisario Peñaranda, un hombre de 80 años con graves problemas de salud, fue liberado el 9 de diciembre de 2025 en Norte de Santander y actualmente recibe atención médica en el hospital de Ocaña.

La noticia llega casi 20 días después de que sus familiares recibieran una prueba de supervivencia en video, en la que el propio Peñaranda suplicaba ayuda y urgía a sus hijos a cumplir las exigencias de los secuestradores para salvar su vida.

En la grabación, difundida el 21 de noviembre, se observa a Peñaranda sentado sobre un banco, visiblemente agotado y custodiado por dos hombres armados, vestidos de camuflaje y con el rostro cubierto.

El adulto mayor, con voz débil, dirigió un mensaje directo a su familia: “Estoy en una situación muy grave, si no actúan ligero ustedes y arreglan, yo me muero… Pónganse las pilas y ayúdenme a salir de aquí, estoy muy mal, acuérdense que tienen un papá, ayúdenme muchachos”.

En otro momento de la grabación, insistió: “Ayúdenme, busquen prestado de alguna manera, yo sé que ustedes no tienen plata en efectivo, pero tantos amigos que dicen que tienen, ayúdenme por Dios”.

El secuestro ocurrió el 5 de octubre en el municipio de Sardinata, cuando Peñaranda fue interceptado por personas encapuchadas y trasladado a una zona rural, donde permaneció retenido en condiciones que solo se conocieron tras la difusión del video.

Durante su cautiverio, la comunidad del corregimiento de San Roque organizó varias movilizaciones, utilizando velas, globos blancos y carteles para exigir su liberación. Hasta el momento, no se ha revelado la suma exigida por los secuestradores, el grupo responsable ni los detalles específicos sobre las circunstancias de la liberación de Peñaranda.

Detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager

Las autoridades colombianas han esclarecido que la liberación de Miguel Ayala y Nicolás García Pantoja fue posible gracias a una operación compleja desarrollada en un entorno de alta peligrosidad, caracterizado por vegetación tupida y presencia de cultivos ilícitos.

De acuerdo con el testimonio de los investigadores del Gaula entregado a Semana, fue determinante la información facilitada por el conductor que acompañaba a las víctimas el día de su secuestro para definir la ubicación exacta: “El conductor relató a las autoridades los momentos en los que fueron interceptados por los hombres armados”.

El secuestro había ocurrido el 18 de noviembre de 2025, cuando individuos armados interceptaron en la Vía Panamericana a Miguel Ayala —hijo del reconocido cantante colombiano Giovanny Ayala— y a su manager, quienes se dirigían hacia el aeropuerto de Palmira en el departamento del Valle del Cauca. Según explicaron los investigadores al medio mencionado, los delincuentes obligaron al conductor a dirigir el vehículo hacia una trocha próxima al lago El Bolsón, en Cauca: “Los secuestradores, armados y organizados, obligaron al conductor a desviarse hacia una trocha cercana... donde despojaron a las víctimas de sus pertenencias y cambiaron de vehículo para evadir a las autoridades”.

El detalle de la liberación del chofer, que permaneció atado al volante con un plástico grueso, permitió a los investigadores trazar la ruta seguida por los secuestradores. “El conductor fue liberado, aunque sus manos quedaron atadas al volante con un plástico grueso”, indicaron los agentes a Semana.

El contacto inicial entre los secuestradores y la familia de Miguel Ayala se produjo tres días después del rapto. Los captores, que no se identificaron, demandaron un rescate de cuatro mil quinientos millones de pesos y remitieron pruebas de supervivencia.

Entre ellas, enviaron por WhatsApp una fotografía que mostraba a las víctimas encadenadas dentro de un cambuche improvisado y posteriormente, un video en que ambos suplicaban ayuda y aludían a condiciones “horribles”.

Las disidencias del frente Carlos Patiño de las Farc habrían elevado la exigencia económica, según reportó la Policía Nacional, hasta “siete mil quinientos millones de pesos” por la liberación de ambas víctimas. La investigación reveló que el secuestro fue ejecutado mediante una colaboración entre delincuencia común organizada y las mencionadas disidencias, estructurada bajo un modelo de tercerización criminal u outsourcing.

En la fase final del operativo, la intervención del grupo Jungla y los hombres del Gaula fue crucial: “Hicimos una inserción de unos hombres Jungla con hombres Gaula, que, de manera precisa, con apoyo helicoportado, llegaron al lugar del cambuche. Todas las capacidades de la Policía se pusieron al frente”, detalló el coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula de la Policía, en declaraciones al medio citado.

Los uniformados, que ingresaron bajo fuego cruzado, lograron liberar a los rehenes, quienes se encontraban encadenados con una cadena de treinta metros de largo. “Tiene un candado chiquito. Ese se puede romper con una llave”, apuntó Miguel Ayala a los agentes, de acuerdo con el relato publicado por Semana.

En la acción resultó capturado uno de los captores y otro logró escapar, mientras que tanto Ayala como García Pantoja fueron evacuados del lugar en un helicóptero policial.