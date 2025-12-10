Abuelita bailó apretado con Feid y Ryan Castro en Medellín despertando la envidia de sus seguidores

La publicación se viralizó en pocos minutos - crédito TikTok

Ryan Castro y Feid se viralizaron a través de las redes sociales por el concierto del Día de Velitas de 2025 que realizaron en el barrio Buenos Aires, de Medellín. Y es que allí compartieron con muchos de sus fanáticos, así como sus familiares y equipo de trabajo, que no pueden faltar en cada uno de sus shows.

Este evento gratuito es bastante popular, pues los artistas aprovechan en esta temporada para sorprender a sus seguidores, que viven en la capital antioqueña para compartir con ellos. En esta ocasión, no dudaron en celebrar con su gente uno de los días que da inicio a la Navidad en Colombia.

Salomón Villada Hoyos, más conocido como Feid o Ferxxo, invitó a Silvestre Dangond, Ñejo, Jhay P y su gran amigo Ryan Castro para cantarle a su gente. Además, compartieron con ellos y protagonizaron videos virales en los que se demuestra su aprecio por la temporada decembrina.

En uno de los clips más populares, se puede apreciar a Feid bailando con una señora mayor junto a Ryan Castro en sándwich, lo que desató todo tipo de comentarios en las redes sociales, en las que los internautas expresaron su “envidia” por no ser ellos los que bailaban con los famosos artistas.

Feid y Ryan son bastante cercanos y lo demuestran en cada aparición - crédito @sxfixg5 / X

Sin embargo, a través de las plataformas digitales se aclaró que la mujer que está bailando con los famosos no es una fanática más, sino que se trata de la tía paterna del artista, que hizo presencia en el evento para acompañar a su sobrino en la zona vip, donde se encuentran sus allegados.

Sin importar que la mujer es cercana al artista, las reacciones sobre este baile tan cerquita no se hicieron esperar y algunas de ellas son: “Trabajar: ❌ Tenerle envidia a una abuelita un martes 9 de diciembre a las 11:18 a. m. ✅”, “Dios, hoy conocí la rabia, la envidia y el coraje”, “Nunca le había sentido envidia a una señora”, “Definitivamente conocí lo que es la envidia”, “La favorita de Dios” y “Nunca le había tenido tanta envidia a una abuelita como ahora”.

Entre tanto, hubo otros que aprovecharon para referirse al look del artista, teniendo en cuenta que este es un aspecto que ha llamado bastante la atención de los internautas, que no dudaron en resaltar que se ve muy bien últimamente: “Oigan soy yo 😳 o Fercho se está poniendo demasiado guapo 😳🥰😏”.

En medio de los comentarios de los seguidores que le piden tips a la abuelita para estar tan cerca de sus artistas favoritos, algunos hablaron del distanciamiento de Feid con Karol G, asegurando que cada vez es más marcado y podría significar su ruptura definitiva.

Sin embargo, esta versión es solo un rumor que circula en las plataformas digitales y que se reavivó porque en el perfil de TikTok de la paisa apareció que había dejado de seguir al artista, precisamente durante la presentación de La Premiere en la que mostró los videos de las canciones de su álbum Tropicoqueta.

Aunque horas más tarde se reveló que había sido un error del sistema, puesto que de nuevo aparece que lo está siguiendo y continúa siendo la única persona que tiene su follow en la red social.

Los seguidores quieren ver de nuevo a la pareja - crédito @feid/Instagram

Entre tanto, los rumores continúan en las diferentes plataformas digitales y los internautas aún quieren respuestas sobre las canciones de Tropicoqueta de las que Karol G no publicó video durante la transmisión en simultáneo que se vio en 20 países. Y es que dentro de esas está Verano rosa, el tema musical que la paisa comparte con Feid.