Verónica Alcocer reapareció con un mensaje en pleno Día de Velitas: “Nunca caminamos solos”

El mensaje de la primera dama llegó en un momento de controversia tras las críticas sobre su estilo de vida en Suecia, pese a estar en la Lista Clinton

Verónica Alcocer rompió su silencio
Verónica Alcocer rompió su silencio con un mensaje cargado de esperanza, publicado en su cuenta de Instagram durante el Día de Velitas - crédito Andrea Puentes/Presidencia

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, rompió el silencio en la noche del 7 de diciembre, aprovechando la celebración del Día de Velitas para enviar un mensaje a través de sus redes sociales. Su mensaje llega después de una serie de controversias que giran en torno a su vida en Suecia, país en el que se encuentra desde un tiempo, y las críticas que surgieron acerca de los lujos que supuestamente estaría disfrutando en Europa.

A través de su cuenta de Instagram, Alcocer compartió una imagen en la que aparecían varias velas encendidas. Las velas contenían palabras como “esperanza”, “luz”, “guía”, en un simbólico recordatorio de la importancia de mantener la fe y la serenidad en momentos de dificultad, que son muy usados en esta noche de celebración colombiana.

Junto a la fotografía, la primera dama escribió un mensaje que resonó profundamente con sus seguidores: “Una luz que guía, abraza, enciende la esperanza y nos recuerda que nunca caminamos solos”, junto a unos emojis en los que aparece unas manos juntas, la bandera de Colombia y un corazón blanco.

Verónica Alcocer reapareció en redes
Verónica Alcocer reapareció en redes sociales con un mensaje en la noche de velitas - crédito @veronicalcocerg/Instagram

Este mensaje, cargado de simbología y reflexión, llegó en un momento crucial, cuando la figura de Alcocer es blanco de duras críticas. En semanas previas, la esposa del presidente Gustavo Petro —aunque legalmente, porque el mandatario afirmó que ya no están juntos sentimentalmente— había compartido un mensaje cargado de emotividad en sus redes sociales, en el que expresaba el dolor que sentía por lo que consideraba una “persecución” y una “calumnia” en su contra.

En un comunicado publicado en su cuenta de X, la exesposa del presidente Gustavo Petro advirtió que, por este escándalo, fue víctima de persecución y daño moral, y destacó el dolor causado por los ataques personales en el espacio público digital.

Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos”, escribió Alcocer.

Verónica Alcocer, muy afectada por
Verónica Alcocer, muy afectada por las acusaciones de vivir una vida de lujo en Suecia, publicó un emotivo mensaje en el que denuncia la persecución - crédito @Veronicaalcocerg/X

Sin embargo, desde ese post, Verónica Alcocer había mantenido un perfil bajo y se había distanciado de las plataformas digitales. No fue hasta la noche del 7 de diciembre, con la celebración del Día de Velitas, que decidió retomar la palabra.

La decisión de hacerlo en este día no fue casualidad, ya que el Día de Velitas es una de las festividades más emblemáticas en Colombia, donde las familias encienden velas para rendir homenaje a la Virgen Inmaculada Concepción, símbolo de fe y esperanza para muchos.

El lujo de Verónica Alcocer en Suecia, a la luz pública

Verónica Alcocer es objeto de fuertes críticas después de que se revelara que vive una vida de lujo en Suecia, lejos de su país natal, en un momento de creciente tensión diplomática entre Colombia y Estados Unidos.

A pesar de no tener
A pesar de no tener un cargo oficial y no recibir un salario público, Verónica Alcocer fue vista en Estocolmo disfrutando de un estilo de vida opulento - crédito @Veronicalcocerg/X

El conflicto diplomático que involucra a Colombia y Estados Unidos se intensificó luego de que tanto Petro como su esposa fueran incluidos en la Lista Clinton del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, es parte de la polémica. Este registro, que incluye a individuos vinculados a actividades ilícitas como el narcotráfico, tiene graves repercusiones, ya que prohíbe a los sancionados acceder a los mercados internacionales.

El diario sueco Expressen, en una investigación detallada, dio cuenta de los lujos con los que vive Alcocer en Estocolmo, describiendo cómo la primera dama disfruta de una vida marcada por el derroche, a pesar de las críticas sobre el uso de dinero público en su país.

Según fuentes citadas por el diario escocés, Alcocer llegó a Suecia en octubre, casi al mismo tiempo en que ella y su esposo fueron sancionados por Estados Unidos. Primero, se alojó en el exclusivo Strand Hotel de la capital antes de mudarse a un lujoso apartamento en el centro de Estocolmo.

Aunque Verónica Alcocer no tiene
Aunque Verónica Alcocer no tiene un salario, lo cierto es que no cumple con sus requisitos diplomáticos y si se da una vida lujosa en Estocolmo - crédito Juan Páez/Colprensa

El diario sueco añadió que la primera dama no solo disfruta de lujosos alojamientos y cenas en restaurantes exclusivos, sino que asiste a fiestas privadas y clubes reservados para la élite de Estocolmo como el club Noppes, donde la vieron celebrando en compañía de empresarios y figuras del jet setsueco.

