Tesla abrió nuevas oportunidades laborales en Colombia: vacantes en ventas, entregas y servicio técnico

Tesla, la reconocida compañía estadounidense de vehículos eléctricos y soluciones de energía sostenible, abrió nuevas vacantes de empleo en Colombia, reforzando su presencia en el país y generando oportunidades laborales en ciudades como Bogotá y Medellín.

Las ofertas están disponibles para diferentes áreas de la empresa, incluyendo ventas, servicio técnico, distribución y gestión de entregas, y se encuentran publicadas oficialmente en la plataforma LinkedIn.

La expansión de Tesla en Colombia responde al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos y a la necesidad de garantizar un servicio de alta calidad para sus clientes.

Por esta razón, la compañía busca talento con habilidades en atención al cliente, liderazgo, gestión de operaciones y conocimiento en herramientas digitales y tecnológicas.

Los interesados pueden postularse directamente a las vacantes a través de LinkedIn, donde se detallan los requisitos y funciones de cada cargo.

Principales vacantes disponibles

Gerente de Entregas / Delivery Manager

El Gerente de Entregas es responsable de supervisar todas las entregas dentro de un mercado determinado.

Entre sus funciones principales están la gestión del pipeline de entregas, el seguimiento de metas individuales y de equipo, la planificación de operaciones del centro de entregas, así como la contratación, entrenamiento y desarrollo de especialistas en experiencia y orientación de entrega.

Además, este profesional actúa como punto de contacto para la resolución de inquietudes de los clientes y controla los gastos relacionados con personal, suministros y servicios.

Se requiere título universitario o experiencia equivalente, junto con al menos cuatro años de experiencia en operaciones o gestión. También es obligatorio contar con licencia de conducción vigente y permisos de trabajo en Colombia.

Se valoran habilidades de organización, comunicación efectiva y liderazgo, así como experiencia en manejo de sistemas empresariales y métricas de desempeño.

Técnico de Servicio / Service Technician

Los técnicos de Tesla forman la columna vertebral de los centros de servicio, realizando diagnósticos y reparaciones en todos los vehículos de la compañía.

Entre sus responsabilidades se incluyen el trabajo con herramientas manuales, eléctricas y de taller, la limpieza y preparación de vehículos, la documentación precisa de reparaciones y el apoyo al equipo de diseño e ingeniería para mejorar procedimientos y productos.

Se requiere de candidatos que puedan adaptarse a nuevas tecnologías, priorizar tareas, cumplir con plazos y mantener una actitud de seguridad constante.

Además, se solicita conocimiento básico de inglés y habilidades en computación, incluyendo aplicaciones como Excel y Word. La licencia de conducción vigente es un requisito indispensable.

Asesor de Entrega / Tesla Advisor, Delivery

El Asesor de Entrega se enfoca en mejorar la eficiencia operativa y en acompañar a los clientes durante el proceso de compra y entrega de su vehículo.

Sus responsabilidades incluyen preparar documentos financieros y de tránsito, coordinar citas de entrega, maximizar la eficiencia de la programación y colaborar con otros empleados para garantizar una experiencia excepcional al cliente.

Los candidatos deben tener al menos un año de experiencia en atención al cliente, ser proactivos y organizados, con habilidades de comunicación escrita y verbal.

Además, se valoran conocimientos en Microsoft Office y sistemas CRM, preferiblemente Salesforce, y disponibilidad para trabajar en horarios flexibles, incluyendo fines de semana y días festivos.

Gerente de Preparación de Vehículos / Vehicle Readiness Manager

El Gerente de Preparación de Vehículos lidera un equipo encargado de la calidad y detalle de los vehículos, coordinando operaciones diarias y asegurando una experiencia de compra memorable para los clientes.

Entre sus funciones están el establecimiento de metas individuales y de equipo, la planificación de tareas operativas, el control de gastos, la colaboración con otros departamentos y la evaluación del desempeño del personal.

Se requiere experiencia de al menos tres años liderando equipos en industrias orientadas al servicio, habilidades de comunicación y resolución de problemas, y capacidad para trabajar en horarios extendidos.

Este cargo no exige experiencia específica en la industria automotriz, pero sí un historial de resultados demostrables y liderazgo efectivo.

Asesor de Piezas / Parts Advisor y Gerente de Distribución de Servicio / Service Distribution Account Manager

Estos cargos se enfocan en la gestión de piezas y la coordinación logística. El Asesor de Piezas atiende consultas de talleres autorizados, gestiona órdenes de piezas y apoya en procesos técnicos.

Por su parte, el Gerente de Distribución de Servicio se encarga de auditar y coordinar almacenes de terceros, asegurando el cumplimiento de estándares y políticas de Tesla, y optimizando procesos de distribución en mercados de Latinoamérica.

Se requiere experiencia previa en la industria automotriz o logística, manejo de métricas de desempeño, capacidad de gestión de múltiples proyectos y fluidez en inglés y español. Ambos roles demandan habilidades de comunicación, organización y trabajo colaborativo.