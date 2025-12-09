Colombia

Shakira hizo sentido homenaje a Gustavo Cerati en su concierto en Argentina: “Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré”

La cantante barranquillera aseguró que siempre que compartía momentos con el músico fallecido, sentía que era “un día especial”

La cantante barranquillera mostró una imagen del artista argentino en la gran pantalla - crédito @shakira/IG

Shakira causó furor en el Estadio Vélez Sarsfield en Buenos Aires (Argentina). Miles de asistentes que esperaban ser testigos del repertorio de su tour Las Mujeres Ya no Lloran quedaron sorprendidos con el homenaje que hizo la artista al cantautor y productor discográfico argentino Gustavo Cerati, que fue líder y vocalista de la banda de rock Soda Stereo.

El cantante falleció en Buenos Aires en 2014 por un paro respiratorio. Esto, tras haber sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) que lo dejó en estado en coma por cuatro años, aproximadamente. Siete años antes, en 2007, Shakira y Cerati cantaron una pieza musical juntos en Hamburgo, Alemania, la cual volvió a sonar en el escenario de la artista barranquillera.

A manera de homenaje, la compositora interpretó Día Especial, una canción que incluyó en su sexto álbum: Fijación Oral. Fue escrita por Shakira, Cerati y Luis Fernando Ochoa y la artista colombiana la cantó por primera vez en España.

Shakira compuso una canción con
Shakira compuso una canción con Gustavo Cerati, la cual cantó para hacerle un homenaje en Argentina - crédito @shakira/Instagram y Cerati.com

En su cuenta de Instagram publicó un fragmento de la canción que entonó en la tierra del compositor y escribió un sentido mensaje en el que resaltó la amistad que llegaron a tener. Aseguró que el valor de esa cercanía perdurará “para siempre”. “Yo tenía un amigo al que nunca olvidaré, que siempre que estuvimos juntos me hizo sentir que era un día especial y por eso nuestra amistad durará para siempre”, indicó.

En redes no se hicieron esperar los comentarios de los fanáticos de ambos artistas; los usuarios resaltaron la elección de la canción y el impacto que tuvo en la música: “No estoy llorando”; “qué belleza”; “Un beso al Cielo a Cerati. Parte de la Magia de Fijación Oral es gracias a él. ¡Hermoso Homenaje”; “De mis canciones favoritas”; “Realmente emocionante!”; “Shaki, contigo todos los días son especiales”, indicaron algunos seguidores en Instagram.

Shakira cantó "Día Especial" para
Shakira cantó “Día Especial” para hacer un homenaje a Gustavo Cerati - crédito @shakira/IG

Cerati es recordado por tener un amplio repertorio musical que trascendió fronteras. Entre las canciones que interpretó está De música ligera, En la ciudad de la furia, Cuando pase el temblor, Persiana americana y Trátame suavemente. Y, además de Día especial, el músico argentino trabajó en otras canciones con la compositora barranquillera, como No, e interpretaron juntos otras piezas como Tu boca y En la ciudad de la furia.

El mensaje de Shakira tras la muerte de Cerati y la canción que le dedicó

En 2014, cuando Cerati falleció, Shakira se expresó a través de su cuenta de X, en la que envió un sentido mensaje al artista. “Gustavo, aún nos queda por hacer la canción más importante de todas. Te quiero amigo, y sé que me quieres. Tal como me enseñaste, ‘usaré el amor como un puente’, ese que nos une todo el tiempo”, escribió en su momento.

En entrevista con Los 40 Colombia, en 2021, Shakira dio a conocer lo que significó para ella trabajar de la mano con Cerati en el entorno musical. Confesó que el cantante argentino siempre fue su ídolo y lo consideró como la “figura máxima del rock latino”. Entonces, se refirió específicamente a la canción No, que creó con ayuda del músico.

Shakira aseguró que tuvo una
Shakira aseguró que tuvo una amistad cercana con Gustavo Cerati - crédito Roland Magunia/AFP

“Yo me he encargado de producir cada uno de los temas. Por supuesto, he tenido colaboradores, los mismos de siempre yo diría, pero además de ellos, también Gustavo Cerati, que es una gran figura del rock hispano, un gran cantante argentino con el que también tuve la oportunidad de co-producir un par de canciones”, explicó la artista.

La cantautora dedicó una canción a Cerati: Sale el sol, una canción que lanzó en 2010 en la que expresa el optimismo en momentos difíciles de la vida: “Y un día después de la tormenta, cuando menos piensas, sale el sol”, dice la letra de la pieza musical.

Estos serán los beneficios y

Aumento del salario mínimo de

Acolfutpro apuntó a la Dimayor

La decisión de eliminar 12

Hidroituango llega al 93,4% de
Disidencias de 'Iván Mordisco' están

'Desafío Siglo XXI': mamá de

Acolfutpro apuntó a la Dimayor

