Salario Mínimo: empresarios del transporte de carga advierten efectos adversos si se concreta propuesta del Gobierno Petro

Desde Fedetranscarga mencionaron los aspectos negativos y las consecuencias que generaría un incremento del sueldo mensual de dos dígitos

El gremio de transporte de
El gremio de transporte de carga sostiene que un incremento superior al crecimiento económico podría afectar la inversión, la competitividad y la estabilidad financiera de las empresas formales en el país - crédito Colprensa

Con el inicio de las conversaciones sobre la concertación del salario mínimo para 2026, la atención de la opinión pública en el país se centra sobre el porcentaje que aumentará el sueldo de los colombianos.

Lo último que se ha conocido sobre este tema es que el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, informó que, con el objetivo de tener un incremento “vital y móvil”, se mantendrán activos para escuchar las propuestas de las centrales obreras y los gremios económicos; sin embargo, anticipó que el Gobierno ya tiene clara cuál será su proposición.

“Como es habitual, los empresarios se inclinan por un aumento muy pegado a la inflación, mientras que los trabajadores buscan reducir la brecha entre el costo de vida y sus ingresos”, declaró el ministro, que aseguró que la propuesta oficial será decidida por el presidente Gustavo Petro.

La postura de las centrales de carga

La Federación de Empresarios del
La Federación de Empresarios del Transporte de Carga sostiene que un aumento de dos dígitos podría elevar el déficit fiscal, la inflación y la informalidad, afectando la capacidad productiva y la inversión nacional - crédito Colprensa

Desde la Federación de Empresarios del Transporte de Carga, a través de su presidente, Arnulfo Cuervo Aguilera, compartieron a Infobae Colombia la postura que tiene el gremio respecto al aumento del salario mínimo en el país.

En primer lugar, mencionaron las intenciones del Gobierno nacional de un incremento del 11%, que para ellos generaría un “desbalance macroeconómico”.

Un aumento del salario mínimo por encima del crecimiento económico debilitaría la capacidad de inversión de las empresas formales. El dato planteado por el Gobierno supera en tres puntos porcentuales la expansión del PIB nominal, lo que generaría un desbalance macroeconómico que afectaría la inversión, la diversificación empresarial y la competitividad del país”.

Esta es la opinión de
Esta es la opinión de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga sobre el aumento del salario mínimo en el país - crédito Fedetranscarga

En ese sentido, desde el gremio afirman que un incremento de dos dígitos creará un alza en el déficit fiscal y la inflación, reduciendo el margen de maniobra del sector productivo del país.

“Entre 2020 y 2024, el ahorro y la inversión nacionales disminuyeron del 14,5% al 13,7% del PIB y del 19% al 16,8% del PIB, respectivamente. A su vez, el excedente económico generado por la empresa formal, creció solo 6,4% entre 2023 y 2024, mientras el salario mínimo aumentó 28,1%, es decir, 4.4 veces más. Este desbalance fortalece un patrón insostenible: se premia el consumo de corto plazo, pero se debilita la capacidad productiva de mediano y largo plazo”.

Desde Fedetranscarga mencionaron el efecto colateral de un aumento desproporcionado, una de las razones por las que aumenta la informalidad empresarial en el país.

“De persistir esta tendencia en 2026, Colombia seguiría atrapada en un modelo de bajo crecimiento, baja inversión y creciente dependencia de las remesas enviadas por colombianos que migran al exterior. Mientras en economías como la de Estados Unidos la inversión representa cerca del 22% del PIB, y en China más del 40%, Colombia cae por debajo del 17%, un nivel insuficiente para sostener mejoras en productividad y empleo de calidad”.

El presidente de la Federación
El presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga advirtió sobre los riesgos de incrementos desproporcionados. Su perspectiva resalta preocupaciones sobre la sostenibilidad y el impacto en la economía nacional - crédito Colprensa

Enfocándose en su gremio, indicaron que para el transporte de carga por carretera, un incremento del 11% elevaría los costos operativos y generaría un impacto que ya se tiene por las cargas derivadas de la seguridad y otras variables.

“En un contexto de márgenes estrechos, estos aumentos reducirían aún más la competitividad del transporte formal. Por todo lo anterior, Fedetranscarga considera que el ajuste del salario mínimo para 2026 debe ubicarse en un rango entre la inflación y la inflación más productividad. Este enfoque protege el ingreso de los trabajadores sin poner en riesgo la estabilidad financiera de las empresas, la generación de empleo formal y la inversión que requiere el país para crecer”, puntualizaron los voceros del gremio de empresas ligadas al transporte de carga en el país.

