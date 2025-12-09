Salario mínimo 2026: la inteligencia artificial reveló cuál sería el aumento para los trabajadores en Colombia

El debate sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 enfrenta posturas opuestas entre el Gobierno, gremios y sectores económicos - crédito Freepik

El debate sobre el salario mínimo en Colombia para 2026 se intensificó ante la falta de consenso entre el Gobierno, los gremios y los sectores económicos, mientras una herramienta de inteligencia artificial propuso un rango de aumento considerablemente más moderado que el sugerido por el presidente Gustavo Petro.

Según el análisis de la IA, un incremento de entre 7% y 9% sería el más adecuado para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores sin provocar un impacto negativo en el sector empleador.

En el escenario planteado por la inteligencia artificial, un aumento del 7% situaría el salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) en $1.522.610, mientras que un incremento del 8% lo elevaría a $1.536.840 y, con un 9%, alcanzaría los $1.551.070.

La herramienta advirtió que un ajuste inferior al 6% perjudicaría directamente a los trabajadores, mientras que un alza superior al 10% podría acarrear “consecuencias no deseadas” como el aumento del desempleo, la informalidad o una mayor inflación en el país.

El presidente Gustavo Petro propuso que el salario mínimo para 2026 supere el $1.800.000, una cifra que ha sido considerada excesiva por diversos sectores representados en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales.

Los actores que intervienen en la negociación manifestaron que un incremento tan elevado podría tener efectos adversos en la economía y han sugerido que la remuneración mensual se ubique en un rango de entre $1.500.000 y $1.600.000.

La definición del salario mínimo en Colombia es una responsabilidad anual de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por representantes del Gobierno, gremios y sectores económicos.

Este proceso busca establecer la cuantía mínima que un trabajador puede recibir legalmente, conforme a la definición de la Organización Internacional del Trabajo (ILO), que reconoce el salario mínimo como la cantidad más baja que puede pagarse legalmente por un periodo determinado, generalmente mensual.

La propuesta de la inteligencia artificial, basada en variables como la inflación, la productividad y la capacidad de pago de las empresas, se presenta como una referencia técnica en medio de la incertidumbre generada por la falta de acuerdo entre las partes. Mientras tanto, el debate en la Comisión de Concertación continúa abierto, sin que se haya definido legalmente el monto del salario mínimo para 2026.

Banco de la República advierte riesgos de inflación ante posible aumento elevado del salario mínimo

El Banco de la República advirtió que un incremento, del salario mínimo, superior al 10% podría dificultar la reducción de la inflación, que actualmente se sitúa en 5,51 %.

Esta preocupación se suma a la presión de los trabajadores, que buscan un ajuste de dos dígitos, y de los empresarios, que prefieren limitar el alza a una sola cifra, mientras el Gobierno nacional intenta equilibrar los intereses y garantizar un beneficio real para los empleados.

En caso de que la mesa de concertación no logre un acuerdo en los próximos 10 días, la decisión final recaerá en el presidente de la República, que deberá fijar el aumento por decreto el 30 de diciembre.

El ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, reiteró la disposición del Gobierno al diálogo y a escuchar a todas las partes antes de recurrir a esta instancia.

En declaraciones a Noticias Caracol, Sanguino afirmó: “El Gobierno debe escuchar a las partes en primer lugar. (...) A partir de esa propuesta adelantaremos la discusión y allí, en ese contexto, es en el que los colombianos van a conocer las propuestas que el Gobierno ha venido formulando, construyendo o trabajando”.

Por su parte, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, advirtió que un aumento del salario mínimo por encima del 10%o podría complicar los esfuerzos para controlar la inflación.

Según Villar, la inflación ha mostrado ligeros incrementos en los últimos meses, lo que refuerza la necesidad de cautela en la definición del ajuste salarial. Esta postura ha generado respuestas desde el Gobierno, especialmente por parte del ministro Sanguino, que criticó la política monetaria del banco central.

“La Junta Directiva del Banco de la República no ha querido reducir las tasas de interés, lo que por supuesto impide que el crédito se abarate y, con ello, se puedan generar mejores comportamientos en los indicadores macroeconómicos del país”, señaló Sanguino.

El ministro del Trabajo también destacó los resultados económicos recientes, subrayando el impacto positivo de los incrementos salariales.

Sanguino detalló que “el aumento del salario mínimo y el incremento de los ingresos reales de los trabajadores ha tenido un impacto positivo en la economía. Nosotros hemos incrementado nominalmente el salario mínimo en un 37,6% y el último registro de crecimiento económico del Dane, en el trimestre más reciente, indica que estamos en el 3,6% y la tasa de desempleo está en el 8,2%, la más baja de este siglo, y que la inflación sigue siendo controlada en un 5,2%”.

La mesa de concertación, que inició el 1 de diciembre, continúa revisando las principales cifras económicas del país. Tanto los representantes de los trabajadores como los del sector empresarial mantienen sus diferencias respecto al porcentaje de incremento y esperan la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de noviembre para avanzar en las negociaciones. Según el último informe del Dane, el IPC se ubicó en 5,3%.