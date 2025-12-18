Sigue la expectativa por el salario mínimo del 2026 en Colombia: gremios empresariales propusieron un aumento del 7.21%

La iniciativa entregada al Ministerio de Trabajo sugiere un ajuste del 7.21 por ciento, sustentado en indicadores como la inflación anual, la productividad y el crecimiento de la informalidad en el mercado laboral colombiano - crédito Freepik

Los principales gremios empresariales de Colombia, entre ellos, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), la Asociación Bancaria de Colombia (Asobancaria), la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), presentaron el 17 de diciembre de 2025 su propuesta final para el incremento del salario mínimo 2026.

La iniciativa, dirigida al Ministerio de Trabajo, plantea un aumento del 7.21%, fundamentado en criterios técnicos como la inflación 2025, la productividad y el aumento de la informalidad laboral.

La propuesta fue formalizada mediante una carta institucional remitida al ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en la que los gremios detallaron los elementos que sustentan el porcentaje sugerido.

El cálculo parte de la inflación acumulada durante 2025, que se ubicó en 5.3%, cifra que, según los firmantes, refleja un estancamiento en la tendencia descendente observada en años anteriores.

La carta enviada al ministro Antonio Sanguino detalla que el cálculo considera la inflación acumulada, la productividad y un ajuste adicional, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores en Colombia

A este dato se suma la productividad total de los factores, que alcanzó 0.91 % de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y un incremento adicional de 100 puntos básicos, con el objetivo de fortalecer el poder adquisitivo de los trabajadores.

En el análisis presentado, los gremios destacaron que la inflación en Colombia mostró una reducción sostenida entre 2022 y 2024, pasando de 13.2 % a 5.2 %.

Sin embargo, durante 2025 la disminución se detuvo, lo que representa un desafío para la economía de los hogares. Además, advirtieron sobre el aumento de la informalidad laboral: el número de trabajadores informales creció en 732.000 personas, alcanzando un total de 13.6 millones, lo que implica que una proporción significativa de la fuerza laboral carece de protección social y derechos laborales básicos.

El documento también recoge la advertencia del Banco de la República sobre los riesgos de un incremento excesivo del salario mínimo, que podría tener efectos adversos sobre la inflación y el costo del crédito.

Los gremios subrayaron que una propuesta que duplique o triplique el índice de precios al consumidor (IPC) de 2025 pondría en peligro el equilibrio macroeconómico y afectaría negativamente a los sectores más vulnerables.

En su argumentación, las organizaciones firmantes insistieron en la necesidad de que el ajuste salarial se base en criterios técnicos y sostenibles.

“El salario mínimo debe ser un factor que, de forma responsable y sostenible, permita mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores colombianos”, afirmaron en la carta.

Además, recalcaron que un aumento desproporcionado dificultaría la reducción de factores regresivos que impactan a toda la población y alejaría la posibilidad de lograr una mayor equidad económica.

Los gremios reiteraron su disposición al diálogo y a la búsqueda de consensos en la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, haciendo un llamado a la toma de decisiones responsables que contribuyan al bienestar general.

Finalmente, subrayaron la importancia de adoptar medidas que favorezcan a la sociedad en su conjunto y promuevan el desarrollo sostenible del país.

El salario mínimo en Colombia podría aumentar más del 12% en 2026

El salario mínimo en Colombia para 2026 podría registrar un aumento superior al 12%, según anticipó el ministro del Interior Armando Benedetti, quien señaló que el decreto oficial se firmaría antes de Navidad.

Esta posibilidad ha intensificado el debate entre trabajadores, empresarios y el Gobierno, en un contexto donde la definición del ajuste salarial impactará tanto a empleados activos como a jubilados.

De concretarse un incremento mayor al 12%, el salario mínimo, actualmente en $1.423.500 para 2025 (sin auxilio de transporte), podría alcanzar $1.593.760 con un alza del 12%.

Si el aumento fuera del 12.5% o 13%, el monto subiría a $1.601.437,50 o $1′610.555, respectivamente. La propuesta de los trabajadores, que solicitan un 16%, elevaría el mínimo a $1.651.180, mientras que la postura empresarial, que plantea un 7.21%, lo dejaría en $1.526.134,35.

El presidente Gustavo Petro rechazó la propuesta empresarial de un incremento del 7%, afirmando: “Mi propósito es subir el salario mínimo en Colombia. No me pueden explicar con sinceridad por qué se propone subirlo solo un 7%”.

Por su parte, Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), valoró el anuncio de Benedetti, pero insistió en que el aumento debería acercarse al 16%: “El ministro Benedetti hace una declaración sobre el incremento del salario mínimo, diciendo que será superior al 12%. Nos parece un buen anuncio, pero seguimos insistiéndole al presidente Petro que se aproxime, lo más que se pueda, al 16%. Sería una estupenda noticia para los trabajadores de Colombia“, declaró Arias a Blu Radio.