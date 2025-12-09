Salario mínimo 2026: propuesta inicial de los sindicatos en la mesa de concertación estaría muy por encima del 10%

Los sindicatos proponen un incremento del 16% en el salario mínimo para compensar el rezago salarial y la pérdida de poder adquisitivo - crédito @AntonioSanguino/X

El proceso de negociación para definir el aumento del salario mínimo en Colombia para 2026 avanza en un contexto de posturas cada vez más distantes entre los actores involucrados.

Según reveló una fuente participante en la mesa tripartita a Semana, los sindicatos planean solicitar un incremento del 16%, argumentando que existe un rezago respecto a los ajustes salariales que debieron realizarse en años anteriores.

Esta propuesta busca equilibrar las condiciones para los trabajadores y compensar la pérdida de poder adquisitivo acumulada.

De acuerdo con el calendario legal, el nuevo salario mínimo deberá empezar a pagarse desde la primera quincena de enero de 2026.

Si la mesa de concertación no logra un acuerdo antes del 30 de diciembre, la decisión quedará en manos del Ejecutivo, que podrá fijar el aumento mediante decreto.

La ley establece que el ajuste debe cubrir la inflación y garantizar la preservación del poder adquisitivo de los trabajadores, además de impactar el auxilio de transporte y el costo total para los empleadores.

Durante la jornada del martes 9 de diciembre, la mesa tripartita —integrada por el Gobierno, los empresarios y las centrales obreras— recibirá presentaciones del Dane sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y otras cifras relevantes.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público también expondrá la coyuntura macroeconómica, aportando elementos clave para la discusión. Las cifras concretas deberán estar sobre la mesa hacia el mediodía, momento en el que se iniciará formalmente la negociación.

El proceso contempla dos fechas límite: la primera, el 15 de diciembre, y la segunda, el 30 de diciembre, en caso de que no se alcance un consenso inicial.

Si el aumento finalmente se sitúa cerca del 10%, el salario mínimo subiría $142.350, lo que, sumado al auxilio de transporte, elevaría el ingreso mensual a $1.785.850.

Este ajuste también incrementaría el costo total para los empleadores, quienes deben asumir aportes a salud y pensión, pagos al sistema de riesgos laborales, prima de servicios, cesantías y vacaciones.

Aumento del salario mínimo en Colombia impactará tarifas de bienes y servicios

Millones de trabajadores en Colombia esperan la definición del aumento del salario mínimo para 2026, una decisión que se discute actualmente entre empresarios, centrales obreras y el Gobierno nacional.

El ajuste tendrá un impacto directo en entre 60 y 70 tarifas de bienes y servicios que están indexados al salario mínimo, lo que provocará un incremento proporcional en sus precios.

Entre los servicios más afectados por este ajuste se encuentran la Vivienda de Interés Social (VIS) y la Vivienda de Interés Prioritario (VIP). El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, informó que el Gobierno nacional evalúa la posibilidad de desindexar estos proyectos del salario mínimo para evitar que el aumento repercuta en los hogares de bajos ingresos.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reportó que la inflación anual a noviembre alcanzó el 5,30%, una reducción respecto al mes anterior (5,51%), mientras que la variación mensual fue de 0,07%.

Este dato será clave en la negociación, ya que los gremios empresariales insisten en que el incremento salarial debe ser prudente para no afectar el empleo formal ni la productividad, proponiendo un ajuste cercano a la inflación.

Por el contrario, los sindicatos exigen un aumento “real” que supere la inflación, con el objetivo de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y solicitan un incremento de dos dígitos.

Entre los bienes y servicios que aumentarán su valor de forma proporcional al salario mínimo figuran los costos laborales, aportes de trabajadores, matrículas de educación, tarifas para aprendices del Sena, multas de tránsito, aportes de salud, medicina prepagada, Soat, pasajes intermunicipales, consulta médica particular, lavado y planchado de ropa, servicios de peluquería y cuidado personal, mantenimiento y reparaciones en talleres, servicios de cuidado de niños y servicios de latonería vehicular.

Otros servicios, como los servicios domésticos, el arriendo y los paquetes turísticos, no están indexados al salario mínimo, sino al porcentaje del IPC al cierre del año.

Además, existen bienes y servicios que, aunque no están indexados, pueden verse afectados de manera indirecta por el aumento del salario mínimo o la inflación, como los restaurantes y las peluquerías.