Piden renuncia de Dumar Guevara, viceministro de la Igualdad, por insultos a hija de Petro: “El presidente habló con el ministro Florián el mismo día”

La presunta salida del viceministro encargado de las diversidades se produce luego de la publicación de mensajes en los que se refirió de manera despectiva a familiares del presidente, generando cuestionamientos sobre la gestión en el Ministerio de la Igualdad - crédito Universidad de los Llanos y @andreapetro91/Instagram

La reciente filtración de chats insultantes enviados por Dumar Guevara, quien ocupaba el cargo de viceministro encargado de las diversidades en el Ministerio de la Igualdad, provocó una reacción inmediata del gobierno colombiano.

Los mensajes, en los que Guevara utilizó expresiones ofensivas para referirse a Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, y a Mary Luz Herrán, exesposa del mandatario, se hicieron públicos durante el fin de semana del día de velitas.

La divulgación de estos chats llevó a la solicitud de renuncia de Guevara, en un contexto de creciente escrutinio sobre la gestión y la transparencia en el Ministerio de la Igualdad.

Los mensajes, publicados inicialmente por El Colombiano muestran a Guevara refiriéndose en términos despectivos a Andrea Petro y Mary Luz Herrán, quienes en agosto visitaron el Ministerio de la Igualdad para proponer su participación en actividades sobre migración y discapacidad.

Dumar David Guevara, viceministro de Diversidades; Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro - crédito Universidad de los Llanos/@MaryLuzHerran/X

En uno de los chats, Guevara escribió: “Viene la Andrea Petro a las 10 a. m. dizque a saludar a la Charlotte. Ojo que no vaya a ocurrírsele al ministro salirle. Yo ya tengo a Juan (Florián) quieto para que no vaya a quemarse”.

En otro mensaje, añadió: “Erda, esas perras siguen ‘aplonadas’ aquí en el piso 19. La Mary Luz y la Andrea se cansaron de esperar y se fueron jajajaja. Yo no dejé llegar a Juan (Florián) al ministerio hasta que se largaron y le di la orden a todos en la dirección que, si se acercaban o algo, saludar y todo, pero cualquier requerimiento conmigo”.

Un tercer chat recogido por ambos medios señala: “Jajaja, las descaradas de Mary Luz y la Andrea diciéndole a Charlotte: ‘¿Ese tipo Dumar qué hace aquí?, ¿si no ve que nos tiene demandadas en Fiscalía?’ Jajajaja; qué tal las ‘hps’, fuera cierto las tendría embaladas y diciéndole que me habían echado de la fundación por malos manejos jajajaja, qué tal las ‘hptas’”.

La publicación de estos mensajes tuvo un fuerte impacto en el ministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián. Según pudo conocer Infobae Colombia, personas cercanas al ministro afirman que no tolera el maltrato ni el irrespeto hacia las mujeres ni hacia ninguna otra persona, y que las acciones de Guevara contradicen los principios que Florián busca promover en la cartera.

Tras la difusión de los chats, el presidente Gustavo Petro se comunicó con el ministro Florián el mismo día de la publicación, según fuentes cercanas confirmaron a Infobae Colombia.

La filtración de mensajes ofensivos y la polémica por contratos millonarios reavivan el debate sobre la transparencia y la gobernabilidad en una cartera clave para la agenda social del gobierno colombiano - crédito @MinIgualdad_Col/X

“Nos dicen que el presidente Petro habló con el ministro Florián el mismo día de la publicación de El Colombiano y que de manera inmediata le pidieron la renuncia a Dumar Guevara, por las grotescas palabras y el irrespeto hacia la hija y exesposa del presidente; hecho que ocurrió en agosto y del cual hasta hace dos días Florián no sabía”, afirma la fuente consultada.

De manera inmediata, se solicitó la renuncia de Dumar Guevara por el uso de lenguaje ofensivo y la falta de respeto hacia la hija y la exesposa del presidente. Ambos medios coinciden en que Florián desconocía estos hechos hasta dos días antes de la revelación pública.

Sin embargo, Guevara impidió que la reunión con el ministro Florián se concretara, como se desprende de los mensajes filtrados.

La controversia se amplió al conocerse que Guevara firmó un contrato por $ 55.000 millones con la empresa de logística Publicidad Móvil de Colombia, según el artículo de El Colombiano.

Desde el Ministerio de la Igualdad, se justificó la contratación argumentando la necesidad operativa para ejecutar programas dirigidos a poblaciones vulnerables y se aseguró que el proceso se realizó a través de la sociedad Fiduagraria, sin injerencia directa del ministerio.

El exviceministro encargado de las diversidades, Dumar Guevara, quedó en el centro de la polémica por expresiones despectivas. La publicación de los mensajes generó indignación y cuestionamientos sobre el ambiente institucional - crédito Andrea Puentes/Presidencia

El escándalo estalló en un momento clave para el Ministerio de la Igualdad, que enfrenta un debate en las Comisiones Primeras del Congreso sobre su continuidad.

El ministro Florián se prepara para presentar cifras de ejecución y defender la permanencia de la cartera más allá del 7 de agosto, en medio de cuestionamientos sobre la conducta de sus funcionarios y la transparencia en la gestión de recursos.

En respuesta a las dudas sobre el contrato firmado por Guevara, el Ministerio de la Igualdad ha manifestado su disposición a que los entes de control revisen toda la documentación relacionada, reafirmando su compromiso con la transparencia institucional.