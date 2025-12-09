Papá de Greeicy Rendón reapareció en un video de la cantante y generó reacciones en redes

La cantante sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de una tradición navideña en su hogar - crédito Instagram

La reciente aparición de Greeicy Rendón junto a su padre en un video casero durante la celebración del Día de las Velitas generó un notable interés en redes sociales, al tratarse del primer registro visual del entorno familiar desde la captura de Luis Alberto Rendón el 12 de octubre.

La cantante, que había optado por el silencio respecto a la situación judicial de su padre, sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes de una tradición navideña en su hogar, lo que muchos interpretaron como una muestra de continuidad y apoyo familiar pese a las circunstancias.

En el video, difundido en sus redes sociales, Greeicy documentó la preparación de buñuelos, una receta típica de la temporada, mientras se escuchaba su voz y se veían las manos de su padre en la cocina.

La artista expresó: “Los buñuelos más sabrosos los hace mi papá”, destacando la destreza culinaria de Luis Alberto Rendón y probando el resultado final con evidente satisfacción.

Aunque el rostro de su padre no fue mostrado, la presencia de ambos en la escena resultó significativa para sus seguidores, que no habían visto referencias directas a él desde el inicio del proceso legal.

La publicación coincidió con la actitud reservada que Greeicy y su pareja, Mike Bahía, han mantenido desde el incidente judicial, enfocándose en sus proyectos musicales y actividades familiares, sin emitir declaraciones públicas sobre el caso.

La única referencia previa de la cantante a la situación había sido una breve mención al impacto emocional que le supuso ver afectado a un ser querido, sin profundizar en detalles ni exponer a su familia en redes sociales.

La reacción de los usuarios ante el video fue inmediata, interpretando la escena como una señal de que la vida familiar de Greeicy sigue desarrollándose con normalidad y que el apoyo a su padre permanece intacto.

Para muchos, la publicación representó un gesto de cercanía y fortaleza, al mostrar que, a pesar de la reserva mediática, la artista continúa compartiendo momentos cotidianos con su familia y manteniendo vivas las tradiciones que los unen.

¿En qué va el caso del papá de Greeicy Rendón?

El proceso judicial que involucra a Luis Alberto Rendón, conocido en el ámbito musical como “el Cachorro” y padre de la cantante Greeicy Rendón, generó una respuesta pública por parte de su equipo de defensa, que insiste en la necesidad de que el caso sea tratado con objetividad y respeto por el debido proceso.

La defensa, representada por Destreza Legal Abogados, difundió una carta dirigida tanto a los medios de comunicación como a la opinión pública, en la que subraya la presunción de inocencia de su defendido y solicita evitar juicios sociales anticipados.

El comunicado surge tras la decisión del Juzgado 01 Penal Municipal Mixto de Rionegro, Antioquia, que impuso a Luis Alberto Rendón una medida de aseguramiento domiciliaria en el marco de una investigación por los presuntos delitos de tortura y secuestro simple.

Frente a esta situación, el equipo jurídico enfatizó que los hechos imputados forman parte de una investigación formal y que, en este momento, “no constituyen una verdad judicial”, según el texto oficial difundido por Destreza Legal Abogados.

“Como defensa de Luis Alberto Rendón es nuestro deber recordar que él, al igual que cualquier ciudadano, está cobijado por el amparo fundamental de ser tratado como inocente. Los hechos imputados son, en este momento, parte de una investigación formal y no constituyen una verdad judicial”, dice la primera parte del comunicado firmado por la compañía.

En la misiva, la defensa manifestó su convicción sobre la inocencia de Luis Alberto Rendón y reiteró su disposición a colaborar plenamente con las autoridades. “Queremos expresar nuestro profundo respeto por el sistema judicial colombiano y nuestra disposición a colaborar plenamente con las autoridades, misma actitud que hemos sostenido desde la presunta ocurrencia de los hechos”, señala el comunicado.

Además, el equipo jurídico expresó su confianza en que la valoración de todas las pruebas permitirá un “esclarecimiento total de la verdad y la consecuente materialización de justicia”.

“Estamos absolutamente convencidos de la inocencia de nuestro defendido y trabajaremos con firmeza para sostenerla hasta la culminación del trámite judicial”, añadieron.