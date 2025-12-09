Oposición celebró el colapso de la reforma tributaria, mientras que el oficialismo guardó silencio: “Hoy ganan los ciudadanos”

La reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro fue derrotada este martes en el Senado, cuando la Comisión IV votó en contra de la ponencia positiva - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro fue derrotado el martes 9 de diciembre en el Senado, cuando la Comisión IV votó en contra de la ponencia positiva con nueve votos en contra y solo cuatro a favor. Esta iniciativa, que buscaba recaudar $16 billones para el Presupuesto de 2026, fue rechazada después de varios intentos de la administración gubernamental, pese a las advertencias del presidente sobre la posibilidad de decretar una emergencia económica.

De manera destacada, las voces de la oposición no solo celebraron el hundimiento de la reforma, sino que expresaron sus críticas hacia lo que consideran un intento del Gobierno de asfixiar a la economía nacional con más impuestos; por otro lado, desde el oficialismo pareciera que el golpe fue duro debido a su extenuante silencio.

La oposición celebró el rechazo de la reforma tributaria

Uno de los primeros en reaccionar fue el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que celebró la caída del proyecto, al expresar en redes sociales: “Se hundió la reforma tributaria de Petro, una gran noticia para el país. Colombia necesita parar el derroche y dejar de asfixiar las empresas”.

La crítica de Briceño se centró en lo que él considera un exceso de impuestos y una carga económica insostenible para el sector empresarial.

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, en la misma red social, señaló que Gobierno de Petro estaba incurriendo en un gasto superior a sus ingresos, lo que llevó a un déficit del 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

El congresista resaltó que la reforma solo habría empeorado la situación económica del país, al generar una mayor deuda y con la afectación de la capacidad económica de los colombianos: “Es un mensaje de austeridad a Gustavo Petro”, afirmó, asegurando que “no le va a quitar la plata a los colombianos del bolsillo”.

En esta misma tónica, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, también criticó con dureza la reforma y a quienes la impulsaron desde el Ejecutivo, al dirigir sus señalamientos específicamente al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

En su cuenta de X, escribió: “Nuevo revés para @AABenedetti en el Congreso. Las comisiones económicas de senado hunden la tributaria con la que @petrogustavo quería seguir asfixiando con más impuestos a los colombianos”.

Forero aprovechó la ocasión para pedir al Gobierno nacional que “se apriete el cinturón, limite el derroche y controle la corrupción”.

Una de las voces que no podía faltar fue la del abogado, empresario y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que no dudó en celebrar la noticia en sus redes sociales, al destacar que el país debía superar la crisis económica poniendo fin al derroche de los recursos públicos.

En su cuenta de X, destacó que la reforma tributaria era innecesaria para la nación: “Colombia no necesita más impuestos, los ciudadanos que más trabajan merecen un respiro tributario”, y agregó que el país necesita una optimización del Estado y un enfoque en el crecimiento de los sectores productivos, “Colombia necesita poner fin al derroche de un Gobierno que engañó a los más necesitados”.

La oposición también tuvo espacio para resaltar su victoria como un triunfo de la democracia; la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, celebró el hundimiento de la reforma con un mensaje en video compartido por medio de su cuenta en Instagram.

“Estamos superfelices celebrando. Acabamos de tumbar la reforma tributaria que presentó el Gobierno nacional”, dijo Miranda, que destacó que el Congreso no se arrodilló ante el presidente Petro.

“Hoy ganan los ciudadanos, gana la institucionalidad”, señaló la congresista, que advirtió que la administración gubernamental no debería intentar “saltarse el Congreso” e imponer una reforma tributaria por decreto.

Las reacciones contenidas en el oficialismo

Desde el oficialismo, las reacciones fueron más contenidas, pues la mayoría de los miembros del Gobierno Petro guardaron silencio ante la derrota, aunque hubo algunas intervenciones destacadas.

Por ejemplo, la representante Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, lamentó el hundimiento de la reforma, bajo el argumento de que la oposición bloquea los esfuerzos por mejorar las finanzas públicas y avanzar en la justicia fiscal.

En un extenso mensaje, la legisladora acusó a los congresistas de no apoyar una medida que buscaba aumentar los impuestos a los más ricos y a las plataformas digitales, y advirtió que el rechazo a la reforma es parte de un “bloqueo institucional” contra las políticas populares del Gobierno.

Por su parte, senadora María José Pizarro también se pronunció, al acusar a la oposición de legislar para los “mega ricos” y no para el bienestar de la nación.

“Los mega ricos y sus representantes en el Congreso tienen un deber elemental con el país: contribuir a disminuir la desigualdad”, escribió Pizarro, que lamentó que la propuesta de aumentar los impuestos a los que ganan más de 125 millones de pesos mensuales no haya encontrado consenso en el Congreso.

