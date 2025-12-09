Colombia

Oposición celebró el colapso de la reforma tributaria, mientras que el oficialismo guardó silencio: “Hoy ganan los ciudadanos”

La iniciativa, que buscaba recaudar $16 billones para el Presupuesto de 2026, no logró el apoyo necesario y fue archivada con nueve votos en contra y solo cuatro a favor

Guardar
La reforma tributaria del Gobierno
La reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro fue derrotada este martes en el Senado, cuando la Comisión IV votó en contra de la ponencia positiva - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno de Gustavo Petro fue derrotado el martes 9 de diciembre en el Senado, cuando la Comisión IV votó en contra de la ponencia positiva con nueve votos en contra y solo cuatro a favor. Esta iniciativa, que buscaba recaudar $16 billones para el Presupuesto de 2026, fue rechazada después de varios intentos de la administración gubernamental, pese a las advertencias del presidente sobre la posibilidad de decretar una emergencia económica.

De manera destacada, las voces de la oposición no solo celebraron el hundimiento de la reforma, sino que expresaron sus críticas hacia lo que consideran un intento del Gobierno de asfixiar a la economía nacional con más impuestos; por otro lado, desde el oficialismo pareciera que el golpe fue duro debido a su extenuante silencio.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La oposición celebró el rechazo de la reforma tributaria

Uno de los primeros en reaccionar fue el concejal de Bogotá Daniel Briceño, que celebró la caída del proyecto, al expresar en redes sociales: “Se hundió la reforma tributaria de Petro, una gran noticia para el país. Colombia necesita parar el derroche y dejar de asfixiar las empresas”.

La crítica de Briceño se centró en lo que él considera un exceso de impuestos y una carga económica insostenible para el sector empresarial.

El concejal Daniel Briceño celebró
El concejal Daniel Briceño celebró el hundimiento de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno Petro - crédito @Danielbricen/X

Ciro Ramírez, senador del Centro Democrático, en la misma red social, señaló que Gobierno de Petro estaba incurriendo en un gasto superior a sus ingresos, lo que llevó a un déficit del 8% del Producto Interno Bruto (PIB).

El congresista resaltó que la reforma solo habría empeorado la situación económica del país, al generar una mayor deuda y con la afectación de la capacidad económica de los colombianos: “Es un mensaje de austeridad a Gustavo Petro”, afirmó, asegurando que “no le va a quitar la plata a los colombianos del bolsillo”.

Ciro Ramírez destacó que esta derrota representa un freno al aumento de impuestos y una victoria para la economía colombiana - crédito @CIROARAMIREZ/X

En esta misma tónica, Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, también criticó con dureza la reforma y a quienes la impulsaron desde el Ejecutivo, al dirigir sus señalamientos específicamente al presidente Gustavo Petro y al ministro del Interior, Armando Benedetti.

En su cuenta de X, escribió: “Nuevo revés para @AABenedetti en el Congreso. Las comisiones económicas de senado hunden la tributaria con la que @petrogustavo quería seguir asfixiando con más impuestos a los colombianos”.

Forero aprovechó la ocasión para pedir al Gobierno nacional que “se apriete el cinturón, limite el derroche y controle la corrupción”.

El representante Andrés Forero señaló
El representante Andrés Forero señaló que con el hundimiento de la reforma tributaria el ministro del Interior, Armando Benedetti, solo tenía un revés - crédito @AForero/X

Una de las voces que no podía faltar fue la del abogado, empresario y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella, que no dudó en celebrar la noticia en sus redes sociales, al destacar que el país debía superar la crisis económica poniendo fin al derroche de los recursos públicos.

En su cuenta de X, destacó que la reforma tributaria era innecesaria para la nación: “Colombia no necesita más impuestos, los ciudadanos que más trabajan merecen un respiro tributario”, y agregó que el país necesita una optimización del Estado y un enfoque en el crecimiento de los sectores productivos, “Colombia necesita poner fin al derroche de un Gobierno que engañó a los más necesitados”.

Abelardo de la Espriella resaltó
Abelardo de la Espriella resaltó que con la caída de la reforma tributaria, el país debía de entender que necesitaba un cambio - crédito @ABELAESPRIELLA/X

La oposición también tuvo espacio para resaltar su victoria como un triunfo de la democracia; la representante a la Cámara Katherine Miranda, del Partido Verde, celebró el hundimiento de la reforma con un mensaje en video compartido por medio de su cuenta en Instagram.

“Estamos superfelices celebrando. Acabamos de tumbar la reforma tributaria que presentó el Gobierno nacional”, dijo Miranda, que destacó que el Congreso no se arrodilló ante el presidente Petro.

“Hoy ganan los ciudadanos, gana la institucionalidad”, señaló la congresista, que advirtió que la administración gubernamental no debería intentar “saltarse el Congreso” e imponer una reforma tributaria por decreto.

La representante del Partido Verde destacó que el Congreso demostró ser firme y no se "arrodilló" ante el presidente Petro - crédito @mirandabogota/Instagram

Las reacciones contenidas en el oficialismo

Desde el oficialismo, las reacciones fueron más contenidas, pues la mayoría de los miembros del Gobierno Petro guardaron silencio ante la derrota, aunque hubo algunas intervenciones destacadas.

Por ejemplo, la representante Mafe Carrascal, del Pacto Histórico, lamentó el hundimiento de la reforma, bajo el argumento de que la oposición bloquea los esfuerzos por mejorar las finanzas públicas y avanzar en la justicia fiscal.

En un extenso mensaje, la legisladora acusó a los congresistas de no apoyar una medida que buscaba aumentar los impuestos a los más ricos y a las plataformas digitales, y advirtió que el rechazo a la reforma es parte de un “bloqueo institucional” contra las políticas populares del Gobierno.

Mafe Carrascal escribió un extenso
Mafe Carrascal escribió un extenso mensaje en el que recalcó lo importante que era la reforma tributaria, luego de que esta se hundiera en el Senado - crédito @MafeCarrascal/X

Por su parte, senadora María José Pizarro también se pronunció, al acusar a la oposición de legislar para los “mega ricos” y no para el bienestar de la nación.

“Los mega ricos y sus representantes en el Congreso tienen un deber elemental con el país: contribuir a disminuir la desigualdad”, escribió Pizarro, que lamentó que la propuesta de aumentar los impuestos a los que ganan más de 125 millones de pesos mensuales no haya encontrado consenso en el Congreso.

María José Pizarro escribió en
María José Pizarro escribió en sus redes sociales la razón por la que la reforma tributaria era importante - crédito @PizarroMariaJo/X

Temas Relacionados

Reforma tributariaReformas de PetroGustavo PetroOposiciónCongresoOficialismoMinistro del InteriorArmando BenedettiPresupuesto 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Fenalco prende las alarmas por decretos del Gobierno de Petro que buscaría revivir la reforma laboral hundida: “El país merece transparencia”

El gremio comercial alertó por decretos en preparación que tocarían negociación colectiva y tercerización, y pidió que las reformas estructurales se discutan en el Congreso

Fenalco prende las alarmas por

Ojo si decide quedarse en Bogotá: recomendaciones y nuevas rutas para desplazarse en TransMilenio durante la temporada decembrina

El sistema de transporte masivo implementó nuevos servicios, incrementó la seguridad y ajustó frecuencias para responder al aumento de usuarios durante las celebraciones decembrinas en la capital colombiana

Ojo si decide quedarse en

Corte Suprema rechazó recusación del exgobernador Camilo Romero contra magistrado clave en juicio por contrato de licores en Nariño

La Sala Especial de Primera Instancia negó la solicitud de apartar al magistrado que lidera el proceso, permitiendo que el juicio por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato continúe bajo la misma dirección judicial

Corte Suprema rechazó recusación del

Salario Mínimo: empresarios del transporte de carga advierten efectos adversos si se concreta propuesta del Gobierno Petro

Desde Fedetranscarga mencionaron los aspectos negativos y las consecuencias que generaría un incremento del sueldo mensual de dos dígitos

Salario Mínimo: empresarios del transporte

Hombre señalado de embarazar a su nieta de 14 años fue capturado en Antioquia

Hay indignación entre la comunidad porque la menor de edad habría sido sometida a varios abusos con el pasar del tiempo

Hombre señalado de embarazar a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado terrorista en Cauca: este

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

Video: indígenas expulsaron a presuntos miembros del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las Farc en Caldono, Cauca

ENTRETENIMIENTO

Así celebró Maiker Smith su

Así celebró Maiker Smith su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Más de 13 años”

Hija de Paola Turbay reveló ,los problemas de salud que sufre desde hace años: “En 2020 mi cuerpo empezó a hablar”

Amigo de Karol G se refirió a los comentarios que le hacen a la artista por su amistad: le dicen que la va a traicionar

Feid y Silvestre Dangond interpretaron sentida canción y aumentaron especulaciones sobre el fin de la relación con Karol G

Lorelei Tarón, esposa de Falcao, reveló los planes que tiene con el futbolista para tener otro hijo: ya van cinco

Deportes

La selección Colombia recorrerá casi

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025