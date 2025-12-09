La pólvora se sigue consiguiendo en las calles colombianas pese a sus restricciones y campañas: a qué se debe

Imagen de referencia - Según expertos, la mayoría de productos pirotécnicos que se consiguen en las calles son chispitas, voladores, bengálas, entre otros - crédito Policía Metropolitana de Bogotá

La fiesta de Navidad y fin de año es la época perfecta para que las familias colombianas se reúnan y puedan compartir momentos únicos e inigualables.

Entre risas y alimentos, miles de familias se congregan en sus hogares para celebrar una de las fechas más esperadas por la sociedad colombiana.

Sin embargo, uno de los elementos que, por décadas, ha estado enormemente vinculado a estas celebraciones es la utilización de elementos pirotécnicos, conocido popularmente como la pólvora.

Pese a que estas herramientas se encuentran reguladas bajo la legislación colombiana, específicamente en la Ley 670 de 2001 y en la ley 2224 de 2022, en la que se contempla no solo las categorías de los productos y las personas que pueden manipularlo, sino la venta de estos mismos en puntos autorizados en el país, la pólvora sigue estando al alcance de los colombianos, ya sea en las tiendas del barrio o en las ventas informales.

Los elementos pirotécnicos se encuentran regulados en la Ley 670 de 2001 y en la ley 2224 de 2022 - credito iStock

Así mismo, los fuegos artificiales que son mal manipulados puede derivar en varias quemaduras y afectaciones en las personas.

Con corte al 8 de diciembre de 2025, Colombia ya registró 333 personas lesionadas por la utilización indebida de la pólvora, pese a que representa una disminución del 28,3% respecto al mismo periodo de 2024.

En este sentido, Infobae Colombia consultó con expertos y entidades oficiales sobre la regulación frente a la comercialización de los productos pirotécnicos, así como las recomendaciones para evitar que la fiesta navideña no se convierta en una tragedia.

Uso y regulación de la pólvora

Carlos Andrés Carvajal Castaño, presidente de la Federación Nacional de Pirotécnicos de Colombia (Fenalpi), explicó a este medio de comunicación que la venta de los fuegos artificiales no se encuentra prohibida en el país, sino que está restringida para su venta a menores de edad y personas en estado de alicoramiento.

“Sabemos que los niños, niñas, adolescentes de nuestro país son los que más se maravillan con la actividad de la pirotecnia, son a los que más les llaman la atención la actividad de la pirotecnia, pero ellos solamente pueden ser espectadores. No es como otras actividades que son polémicas o que son restringidas, y que no pueden ser disfrute de los niños. El caso de la pirotecnia si une y acerca a la familia”, dijo el vocero del gremio pirotécnico.

Las autoridades encontraron los explosivos pirotécnicos en un establecimiento comercial en Usme - crédito Alcaldía de Bogotá

A su vez, el líder de Fenalpi enfatizó que la pólvora está clasificada en tres categorías, donde no solo se contemplan los productos, sino las personas que pueden utilizarlo.

“En la categoría uno están los productos que no tienen pólvora como, por ejemplo, las chispitas, los dispositivos de humo y los lanzacofetis y su comercialización se puede hacer en almacenes de cadena, supermercados, hipermercados, etc. (...) en la categoría dos están los productos pirotécnicos que tienen las instrucciones de uso, que tienen las advertencias, que se sabe quién es su fabricante y vienen con una mecha verde de seguridad (como las bengalas), tiene unas cargas píricas de acuerdo a las normas Icontec y también su comercialización se puede realizar en estos puntos de venta para los adultos (...) y en la categoría tres están aquellos productos que solo se pueden vender para los profesionales para espectáculos públicos o privados”, indicó.

Actualmente en Colombia hay 300 puntos autorizados para la compra de productos pirotécnicos, según informó Fenalpi - crédito Colprensa

Irregularidades con la pólvora

Frente a la facilidad con la que se consigue la pólvora en las calles colombianas, Carvajal Castaño aseveró que este fenómeno se debe en parte a la situación económica de los ciudadanos, pero enfatizó que la mayoría de productos que se encuentran en las ventas informales son los que están incluidos en las categorías uno y dos.

“Colombia es un país en el que muchas personas viven del rebusque y por esta época, muchas personas comercializan productos categoría uno, sobre todo la chispita que es la que más recurrente en el espacio público, pero esos son artículos pirotécnicos que no contienen pólvora, ni clorato ni perclorato ni son detonantes”, precisó.

A su vez, enfatizó en que las cifras por lesionados con fuegos artificiales obedecen a la venta ilegal de productos altamente detonantes, y advirtió que, pese a los controles e inspecciones de las autoridades, es un fenómeno contínuo.

“Cerca del 70% de los lesionados de nuestro país es por productos altamente detonantes, productos meramente explosivos, que no tienen instrucciones de uso, no tiene advertencias, no se sabe quién es su fabricante y que se comercializa de manera irregular a menores de edad. Y es allí donde se debe hacer inspección, vigilancia y control por parte de autoridades a nivel nacional, distrital y gubernamental”, señaló.

Fenalpi denunció que la mayoria de quemados con pólvora obedece a la compra ilegal a menores de edad y a personas en estado de embriaguez - crédito Jesús Avilés/Infobae

No obstante, denunció que han existido irregularidades en los informes presentados por la fuerza pública y en las entidades gubernamentales.

“En el pasado sí se presentaban muchos temas de abuso de autoridad, de alcaldes que querían prohibir la actividad o autoridades que incautaban la piratería y no entregaban las actas de incautación, y allí o se desaparecían los productos incautados o simplemente hablan de que se destruyeron, pero uno no ve actos de destrucción (...) por lo que pedimos que la inspección, vigilancia y control se realicen de una manera formal, adecuada y alineada a la ley”, resaltó.

También, recalcó que, a diferencia del proceso de compra en los puntos autorizados, la pólvora ilegal ha sido vendida a personas en estado de embriaguez, lo que aumenta el riesgo para quienes manipulan los elementos como los que se encuentran alrededor.

“Entre un 30 y un 35% de los 1.375 lesionados que hubo en 2024 estaban bajo estado de alicoramiento. Hemos hecho campañas con las autoridades para evitar que estas personas manipulen la pólvora”, sostuvo.

Igualmente, recalcó que “el 40% de las personas que se lesionan en nuestro país son menores de edad”, por lo que reiteró su llamado para estar al tanto del cuidado de los niños, niñas y adolescentes en estas fechas decembrinas.

“Lo que hemos encontrado es que lastimosamente cuando se lesionó un menor es porque algún adulto falló en la cadena de protección de ese menor. Es decir, que no estuvo al cuidado, o le permitió el uso de pirotécnicos o, algo más grave, fue porque le vendió artículos y eso no está permitido”, manifestó.

Imagen de referencia -Una de las principales alertas por las autoridades es la inclusión de fósforo blanco en los productos pirotécnicos comercializados ilegalmente - crédito Colprensa

Afectaciones en la salud

Libia Ramírez, subdirectora (e) Vigilancia en Salud pública de Bogotá, declaró en Infobae Colombia que una de las alertas de las autoridades está en que la venta ilegal de pólvora estén productos con fósforo blanco que, para la funcionaria, pueden ocasionar afectaciones físicas para aquellos que la manipulen.

“Desafortunadamente todavía contamos con ventas ilegales de pólvora, por ventas que se promocionan con precios económicos y por eso es muy importante que todos tengamos presentes que hay que desconfiar (...) el hecho de comprarlas y de manipularlas puede generar perfectamente una quemadura, una intoxicación, un envenenamiento, amputaciones, traumas oculares, daños auditivos, todos asociados al manejo o a la manipulación de la pólvora”, expresó.

En cuanto al material químico mencionado, Ramírez sostuvo que ese producto pueden estar incluidos en los totes o los triquitraques, elementos pirotécnicos que pueden ser obtenidos en las calles del país.

“Sabemos que hay productos pirotécnicos como, por ejemplo, los totes o los triquitraques que contienen fósforo blanco y esa es una sustancia química muy tóxica que puede generar daños hepáticos, daños renales y daños respiratorios que puede ocasionar la muerte”, indicó.

Además, la funcionaria distrital recalcó que “cuando se presenta una quemadura ocurre porque la persona ha manipulado sin tener el conocimiento ese tipo de artefactos”.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncien cualquier irregularidad con la venta y compra de pólvora en puntos no autorizados - crédito Colombia Oscura

Recomendaciones y sanciones

Ante ello, Libia Ramírez reiteró el llamado a la ciudadanía para que los juegos pirotécnicos solo sean manipulados por personas autorizadas o con conocimiento.

“Lo más importante es celebrar con responsabilidad, realizar actividades recreativas distintas, tener presente que la ciudad también organiza sitios en los cuales se hacen espectáculos pirotécnicos, pero con personas que tienen la experiencia, que están capacitadas por el cuerpo oficial de bomberos, en sitios que cumplen con todas las recomendaciones, para evitar algún tipo de riesgo”, puntualizó.

De otro lado, la Policía Nacional de Colombia ha reiterado que la utilización, fabricación, transporte, venta almacenamiento y comercialización ilegal de pólvora pueden ser sancionadas con multas que oscilan entre 100 y 300 Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (smmlv), es decir, más de 300 millones de pesos, según lo establecido en la Ley 2224 de 2022.

“La Policía invita a la ciudadanía a evitar la compra y manipulación de estos objetos que pueden llegar a representar un peligro para su vida o la de las personas que lo rodean. Recuerde que puede denunciar la venta ilegal de estos elementos o cualquier tipo de hecho delictivo a través de la línea de emergencia 123”, indicaron las autoridades en un comunicado a la opinión pública.