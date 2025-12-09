Colombia

Erick Pabón explicó por qué el paso de Culotauro en ‘La casa de los famosos Colombia’ fue exitoso a pesar de no haber ganado

El creador de contenido destacó la visión que tuvo el comediante con la visibilidad del ‘reality’ para consolidar su propio proyecto, demostrando que el éxito puede llegar después de abandonar la competencia televisiva

Erick Pabón aplaude la reinvención
Erick Pabón aplaude la reinvención de Culotauro tras su salida de La casa de los famosos Colombia - crédito @culotauro/IG

El creador de contenido Erick Pabón se refirió recientemente al paso de Camilo Díaz, más conocido como Culotauro, por La casa de los famosos Colombia, destacándolo como un ejemplo claro de cómo este tipo de realities pueden convertirse en una plataforma de crecimiento, incluso para quienes no logran llegar a la final ni alzarse con el premio principal.

Durante una conversación en el programa Tamo en Vivo, Pabón explicó que la experiencia de Culotauro dentro del reality debe leerse como un caso de éxito, más allá del tiempo que permaneció en competencia, pues fue algo que él estudió cuando decidió ser parte de los aspirantes para entrar al programa del Canal RCN, ya que entendió que no siempre gana el que se corona como ganador.

Yo te pongo casos como Culotauro. Culotauro es un comediante y lleva años. Yo lo sigo desde Con ánimo de ofender, que lo veía ahí y tal, y tuvo un momentico. O sea, él no duró mucho tampoco en la casa”, empezó diciendo Erick Pabón, dejando claro que la duración dentro del programa no siempre es el factor determinante.

En esa misma línea, Yaya Muñoz aportó un contexto que refuerza la idea de que los caminos en la industria del entretenimiento no siempre son lineales y recordó que, antes de su paso por el formato, pues ella estuvo compitiendo en la segunda temporada, vio en Culotauro una gran enseñanza, así que terminó contando lo que ella vio del comediante y reveló una historia inédita sobre el proceso laboral de Díaz.

El caso de Culotauro inspira a futuros participantes de realities: el verdadero premio está fuera de la casa - crédito @dimelo.king/tiktok

Mira que a mí Culotauro me deja una enseñanza, porque cuando yo estaba presentando otro programa, a él lo llamaron para hacer casting en ese programa, era de humorista, y no quedó. Increíblemente, entró a La casa de los famosos, que tampoco duró mucho, pero que adicional a eso, hoy en día tiene un pódcast muy reconocido y le está yendo superbién ”, comentó la presentadora.

