La Alcaldía de Bogotá ofrecerá 7.000 cupos gratuitos para esterilización de mascotas

El programa impulsado por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal prioriza a familias de bajos ingresos y animales en situación vulnerable, facilitando el acceso a procedimientos preventivos durante la temporada de festividades

Bogotá ofrece 7.000 cupos gratuitos
Bogotá ofrece 7.000 cupos gratuitos para la esterilización de perros y gatos durante diciembre, priorizando animales de familias vulnerables - crédito Secretaría de Ambiente

Durante diciembre de 2025, Bogotá ofrecerá 7.000 cupos gratuitos para la esterilización de perros y gatos, una medida impulsada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (Idpyba) que busca proteger la salud de los animales y fomentar el control responsable de la población de mascotas.

Esta iniciativa, denominada Corta a Tiempo: Esteriliza, se desarrolla en un contexto en el que las festividades suelen aumentar la preocupación por el bienestar de los animales domésticos, especialmente en familias de estratos 1, 2 y 3, así como en aquellos animales en situación de calle o vulnerabilidad, según informó el Idpyba.

El programa contempla 2.000 cupos en puntos fijos —la Unidad de Cuidado Animal (UCA) y la Universidad Nacional— y 5.000 cupos adicionales a través de clínicas móviles que recorrerán sectores como:

El Instituto Distrital de Protección
El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal impulsa la campaña 'Corta a Tiempo: Esteriliza' para controlar la población de mascotas - crédito iStock
  • San Cristóbal
  • Bosa
  • Suba
  • Kennedy
  • Usaquén
  • Engativá
  • Ciudad Bolívar
  • Rafael Uribe Uribe
  • Antonio Nariño
  • Puente Aranda

El Idpyba explicó que la actividad prioriza a los animales pertenecientes a familias de bajos recursos y a aquellos que no cuentan con un hogar permanente.

Para acceder al servicio, los interesados pueden acudir directamente a los puntos habilitados, donde la atención se realiza por orden de llegada, o bien solicitar un turno previo mediante el sistema virtual del Instituto.

En este último caso, es necesario registrar los datos del animal y del responsable; la confirmación del turno se envía por mensaje de texto o correo electrónico y debe presentarse el día del procedimiento.

El Idpyba subrayó que la esterilización gratuita no solo previene complicaciones reproductivas, también contribuye a reducir enfermedades en perros y gatos. La campaña busca facilitar el acceso a este procedimiento preventivo, especialmente durante un mes en el que la ciudad experimenta un aumento en la movilidad y en las celebraciones, factores que pueden afectar el bienestar de las mascotas.

La iniciativa de esterilización gratuita
La iniciativa de esterilización gratuita en Bogotá incluye 2.000 cupos en puntos fijos y 5.000 en clínicas móviles por diferentes localidades - créditoX

Retrasos en la implementación de la Ley Esterilizar Salva

En otro contexto, la implementación de la Ley Esterilizar Salva enfrenta un retraso de nueve meses en Colombia, una demora que organizaciones animalistas y sectores políticos calificaron como un riesgo para el control de la sobrepoblación de perros y gatos en el país.

El Congreso de la República aprobó la Ley 2374 en 2024, con el objetivo de crear el Programa Nacional de Esterilización de gatos y perros y establecer responsabilidades directas para el Gobierno en su financiación y aplicación.

Sin embargo, el plazo legal para poner la norma en vigor venció el 12 de enero y, hasta la fecha, el Gobierno no había avanzado en la reglamentación necesaria. La senadora Andrea Padilla, autora e impulsora de la ley, denunció públicamente el rezago en la expedición del decreto reglamentario por parte del Ministerio de Ambiente.

La congresista, reconocida por su activismo en defensa de los animales, presentó una acción de cumplimiento luego de constatar que la reglamentación no se había expedido en el plazo fijado por la ley.

La Ley Esterilizar Salva enfrenta
La Ley Esterilizar Salva enfrenta un retraso de ocho meses en su implementación en Colombia - crédito prensa Andrea Padilla

Padilla afirmó que “la entidad ha postergado la puesta en marcha de la ley mediante excusas y trámites innecesarios, mientras todos los días crecen las cifras de animales vulnerables en las calles del país”.

Los animalistas señalaron que la falta de acción agrava la situación: en Colombia existen más de tres millones de perros y gatos callejeros, según organizaciones dedicadas al rescate y protección animal.

Las cifras se sustentan en proyecciones oficiales del Departamento Nacional de Planeación (DNP). Este organismo señaló que una gata y su descendencia pueden engendrar hasta 28.812 crías en cinco años, mientras que una perra y su descendencia alcanzarían unas 50.000 en ese lapso, aumentando la cantidad de animales expuestos a abandono, enfermedades y violencia.

La Ley 2374/2024, de acuerdo con la senadora Padilla y documentos oficiales, se obliga a las autoridades a poner en marcha un sistema de intervenciones gratuitas o subsidiadas, especialmente en municipios de menores recursos (categorías 4, 5 y 6).

