Juan Carlos Losada criticó lista al Senado del Partido Liberal 2026: “Abre la puerta a lo peor de la política”

A propósito del cierre del plazo para la conformación de listas al Congreso de la República, el pasado 8 de diciembre, el representante liberal Juan Carlos Losada analizó la situación del Partido Liberal de cara a las elecciones de 2026.

El congresista, quien ocupará el puesto 22 en la lista al Senado, se mostró profundamente crítico con la manera en que se han seleccionado los nombres que acompañarán a la colectividad en la contienda electoral.

Losada aseguró que la lista construida por el presidente César Gaviria para el Senado y algunas cámaras del país evidencia “cuestionamientos por todos lados” y abre la puerta a lo que él denominó “lo peor de la política”.

Según explicó al medio W Radio, entre los primeros diez puestos hay acumulados más de cien años en condenas penales y más de doscientos años de inhabilidades para ejercer cargos públicos.

Entre los nombres que mencionó se encuentran figuras como Richard Aguilar, quien actualmente está libre por vencimiento de términos, y Yesid Pulgar, cuyo caso también ha generado polémica.

Sobre Aguilar, Losada detalló que este renunció al Congreso para que su caso pasara de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, un movimiento que según el congresista es parte de la estrategia de clanes políticos para eludir responsabilidades judiciales.

Además, señaló que tanto el padre como el hermano de Aguilar tienen antecedentes judiciales: uno condenado por vínculos con paramilitarismo y el otro involucrado en varios incidentes de corrupción.

“Su inclusión en la lista es un ejemplo claro de cómo se privilegia a personajes con cuestionamientos judiciales, mientras se excluye a quienes hemos trabajado por un partido basado en ideas y propuestas”, afirmó.

El clan detrás de Richard Aguilar

La familia Aguilar ha sido una de las más influyentes en la política de Santander, con tres miembros que han ocupado la Gobernación del departamento y un historial marcado por múltiples procesos judiciales. Hugo Aguilar Naranjo, excoronel de la Policía y patriarca del clan, llegó al poder en 2004 tras su participación en el operativo contra Pablo Escobar.

Su gestión estuvo marcada por la recuperación del orden público y el impulso económico, pero también por condenas judiciales: en 2011 la Corte Suprema de Justicia lo sentenció a nueve años de prisión por concierto para delinquir agravado, debido a sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Sus hijos, Richard y Mauricio Aguilar, han seguido trayectorias políticas independientes, evidenciando una fractura interna que ha impactado la política regional y nacional, de acuerdo con El Espectador.

Richard, quien gobernó Santander entre 2012 y 2015, busca regresar al Senado de la mano del Partido Liberal, mientras Mauricio apoya al senador Jaime Durán, generando distanciamiento público. Ambos han enfrentado investigaciones por presuntas irregularidades en contratos, peculado y enriquecimiento ilícito.

Losada amplió la lista de personas “controvertidas” en la lista del Partido Liberal

En el caso de Yesid Pulgar, Losada alertó sobre la acumulación de antecedentes judiciales en su familia y la forma en que su candidatura representa la continuidad de clanes políticos con historial cuestionable.

Según el representante, incluir a estas personas envía un mensaje de tolerancia hacia la impunidad y la corrupción, y perpetúa prácticas que han dañado la credibilidad del Congreso.

Otro punto de crítica fue la inclusión de Leonor Espinosa, reconocida chef colombiana y prima de Héctor Olimpo Espinosa, en la llamada “renovación” del partido.

Para Losada, este tipo de decisiones envía un mensaje de continuidad de prácticas nepotistas y poco transparentes, priorizando conexiones familiares o políticas sobre méritos y trayectoria.

“Los liberales que hacemos propuestas y trabajamos en el Congreso terminamos en el ostracismo, mientras se privilegia a quienes llegan por conexiones familiares o políticas”, afirmó.

Pese a las críticas, Losada aseguró que seguirá dentro del Partido Liberal para dar la pelea interna y promover la decencia y transparencia.

“Hoy más que nunca, los verdaderos liberales debemos ponernos de pie y recuperar nuestro partido. No podemos aceptar que se abra la puerta a lo peor de la política, y debemos defender las banderas históricas de nuestra colectividad”.