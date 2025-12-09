Jefe del Clan del Golfo aseguró que negociaciones con el Gobierno tendrán que seguir así salga Gustavo Petro: “Es que somos actores del conflicto”

Alias Jerónimo entregó detalles de los acuerdos que adelanta con el Gobierno Petro en Catar - crédito captura pantalla/Primera Voz

En medio de las negociaciones de paz que se desarrollan en Catar entre el Gobierno de Gustavo Petro y el Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como el Clan del Golfo, el líder político de esta organización, alias Jerónimo, ofreció una entrevista en la que expuso los avances y condiciones de este proceso.

“Jerónimo” destacó que los acuerdos alcanzados buscan trascender el actual mandato presidencial y comprometer a futuros gobiernos, asegurando así la continuidad de los compromisos pactados.

“Es algo que posibilita”, afirmó el lider del Clan del Golfo a la periodista Steph Bates al referirse al reconocimiento oficial del Ejército Gaitanista de Colombia como grupo armado organizado.

Explicó que, anteriormente, tanto los organismos de inteligencia como el Gobierno los consideraban un grupo de crimen de alto impacto, pero la reciente resolución que los reconoce como grupo armado abre la puerta a una salida negociada.

“Las negociaciones no serían con el Gobierno, sino con el Estado”, aseguró.

Detalló que este matiz implica que los acuerdos no dependen de un gobierno de turno, sino que se inscriben en el marco legal colombiano y deben ser respetados por las administraciones futuras.

“Una negociación que vaya dirigida por el Estado colombiano y el Ejército Gaitanista significa que va acorde a las leyes colombianas y que todos los derechos sean restituidos al hecho del porqué se creó el Ejército Gaitanista”, explicó a la comunicadora independiente.

Además, insistió en que la participación de las comunidades es fundamental, además de pedir que sea el Estado el que repare a las víctimas por los años de conflicto en las zonas más apartadas del país.

“El Estado colombiano tiene que retribuirle al pueblo los derechos de tanto abandono por tantos años y, además, también la corrupción político-administrativa está ligada a una violación a lo que es la constitución colombiana y también debe ser resarcida. Y el desescalamiento del conflicto armado, porque es que nosotros somos actores dentro del conflicto armado”, señaló alias Jerónimo a Bates.

Consultado sobre el papel del grupo en los territorios bajo su control y la posibilidad de invertir recursos en beneficio de las comunidades, alias Jerónimo defendió la supuesta gestión realizada a través de finanzas ilícitas.

“Nosotros hemos sido un grupo que ha estado en la defensa de todos los territorios en cuanto a seguridad. Eso demanda de un presupuesto en dinero”, argumentó, y rechazó la idea de que el grupo disponga de grandes sumas acumuladas.

“Esas platas también las hemos gastado nosotros en la defensa y en la seguridad de los territorios” aseguró el líder del grupo.

Además, confirmó que sí han intervenido en los territorios para crear instalaciones no autorizadas por el Gobierno nacional por ser financiadas con recursos del narcotráfico y el transporte ilegal de migrantes.

“Hemos estado haciendo escuelas, puestos de salud, puentes, carreteras y todo aquello hemos apoyado ese trabajo político y social dentro de las comunidades y lo seguiremos haciendo, ¿por qué no? Siempre y cuando también el Estado colombiano, el Gobierno de turno, entre también a mejorar esa calidad de vida”, señaló alias Jerónimo.

Frente a las críticas que señalan que estas acciones sociales buscan mejorar la imagen del grupo ante la sociedad, Jerónimo respondió: “Nuestras acciones no van dirigidas a la violación de los derechos humanos ni contra la población. Nuestras acciones van dirigidas contra los violentos en armas”.

Reiteró que su objetivo es mejorar la calidad de vida en comunidades abandonadas por el Estado y que respetan la autonomía de las comunidades en sus normas de convivencia y justicia.

En cuanto a la relación con el Estado y la presencia de otras organizaciones armadas, Jerónimo diferenció la postura del Ejército Gaitanista de la de grupos como las Farc o el ELN.

“Por eso es el motivo de nuestra liberación de los territorios de otros grupos armados que no dejan que el Estado llegue”, afirmó. Sostuvo que su grupo es respetuoso del Estado social de Derecho y de las políticas que se implementen en los territorios.

“Siempre y cuando no vengan a violar los derechos humanos y atentar contra la población que defendemos y con la que coexistimos, el Gobierno puede llegar, porque eso es lo que nosotros queremos, que los territorios sean fuente de desarrollo”, comentó el representante del EGC a Steph Bates.

Respecto a los avances en Catar, el líder del Ejército Gaitanista calificó el proceso como “un avance muy significativo”. Explicó que el acuerdo firmado permitió que el Gobierno llegara a municipios piloto bajo control del grupo para implementar políticas y programas.

“Debido al documento que se firmó en Catar, fueron elegidos para un ensayo de que el Gobierno llegara allí a esos territorios a hacer una implementación”, relató al medio independiente Primera Voz.

Entre los puntos centrales del acuerdo de Catar, Jerónimo destacó el compromiso con la protección de la niñez y la adolescencia. “En Catar se firmó un documento en el cual hay varios puntos, entre ellos el cuidado de la niñez, donde se dice que reiteramos el cuidado de la niñez y de la adolescencia. Niños y jóvenes”, señaló.

Al abordar el tema del reclutamiento de menores, Jerónimo negó que su organización incurra en esa práctica. “En los estatutos está muy explícito que reclutamos personas después de los dieciocho años”, afirmó. Sobre el proceso de incorporación, añadió: “Nosotros reclutamos personas mayores. Ellos llegan muy conscientes de la necesidad de pertenecer al Ejército Gaitanista de Colombia. En ningún momento las personas se forzan. Aquí las personas llegan de manera voluntaria”.

Con relación a la migración por el Darién, Jerónimo abordó la responsabilidad atribuida al grupo en este fenómeno. “Entre otros puntos del acuerdo de Catar está el tema de la migración por el Darién, que es un tema que se tocó. Ya la migración por el Darién ya no existe. Existió en un momento”, indicó.

Explicó que la creación de grupos de trabajo busca clarificar la participación de la comunidad y la vulnerabilidad de Colombia en las fronteras. “La idea es poner en claro la participación del Ejército Gaitanista en lo que los organismos de inteligencia y los medios de comunicación han dicho que somos los responsables”.

Para finalizar, Jerónimo insistió en que la responsabilidad sobre la migración masiva no recae en el Ejército Gaitanista de Colombia, sino en la falta de control estatal en las fronteras, y subrayó que las comunidades han sido quienes han brindado atención a los migrantes que cruzan el país.