Homicidios en Colombia aumentan un 7,6% en tres años del gobierno Petro: Caribe y Catatumbo, los focos críticos

Colombia registra un incremento del 7,6% en los homicidios durante los tres primeros años del gobierno de Gustavo Petro, alcanzando 40.663 víctimas, en comparación con los periodos presidenciales anteriores. Así lo revela el más reciente informe elaborado por el Centro de Paz y Seguridad de la Universidad Externado de Colombia, que documenta la mayor cifra de asesinatos en el país desde 2014 y alerta sobre una tendencia al estancamiento en la reducción de la violencia letal.

De acuerdo con los datos presentados, los 40.663 homicidios registrados entre agosto de 2022 y agosto de 2025 representan 2.862 casos más que el trienio de Iván Duque (37.795 víctimas) y 4.017 más que el segundo mandato de Juan Manuel Santos (36.646 asesinatos). El promedio anual de muertes violentas en el actual gobierno alcanza 13.554 hechos, superior a los 12.598 por año durante Duque y 12.215 bajo Santos.

El informe del Centro de Paz y Seguridad Externadista advierte que “la violencia homicida no descendió con la política de Paz Total”, propuesta insignia de la administración de Gustavo Petro. Entre agosto de 2024 y agosto de 2025 se concentró el periodo más crítico: 13.817 asesinatos en un solo año, lo que equivale a una muerte cada 39 minutos.

Esta situación revela una “meseta prolongada” en los niveles de violencia, que se aparta del quiebre esperado tras la entrada en vigor de nuevas políticas de paz y enfrenta el escepticismo público reflejado en recientes encuestas como Invamer Poll, donde 61,5 % de los consultados considera que Colombia está cerca de los niveles de violencia del pasado.

Las regiones más golpeadas: Caribe y Catatumbo

El deterioro no ha sido uniforme. El análisis del Centro de Paz y Seguridad señala a la Región Caribe y el Nororiente del país como los epicentros del incremento. En la Costa Caribe, los homicidios pasaron de 6.512 (bajo Duque) a 9.382 (en Petro), un salto de 2.870 asesinatos adicionales. Bolívar mostró +870 homicidios (+72,7 %); Magdalena sumó +811 (+95 %); Atlántico, +803 (+48,7 %); Santander, +530 (+63 %); Cesar, +425 (+63,3 %); y Huila, +312 (+40,1 %).

En estos departamentos convergen disputas entre estructuras armadas como el Clan del Golfo, disidencias de las extintas FARC, el ELN y bandas urbanas, impulsadas por rentas ilícitas, la minería ilegal, el narcotráfico y la débil presencia estatal.

La Región Caribe, además, marca records históricos: Atlántico presenta su tasa más alta en una década (32,8 homicidios por cada 100.000 habitantes); Bolívar asciende a “violencia alta” por primera vez en 12 años; y Magdalena llega a 36,6 en la misma relación.

El Catatumbo, en Norte de Santander, también figura como núcleo crítico. El departamento registró 141 homicidios adicionales durante el periodo Petro, incrementando 33,8 % en el último año analizado, según el Centro de Paz.

Municipios como Tibú, donde los crímenes pasaron de 29 en 2024 a 129 en 2025, alcanzaron una tasa de 187,5 homicidios por cada 100.000 habitantes. Las confrontaciones entre ELN, disidencias y estructuras criminales vinculadas a economías ilícitas han desencadenado desplazamientos, confinamientos y asesinatos selectivos.

Descensos en otros territorios y complejidad municipal

Mientras algunos departamentos concentran el incremento, otros muestran retrocesos en los homicidios. Antioquia registró 1.407 muertes menos (−21,3 %); Nariño, −508 (−29,6 %); y Córdoba, −230 (−21,7 %). Este descenso parcialmente responde a desplazamientos del crimen hacia otras zonas más vulnerables, además de acciones institucionales focalizadas.

En el plano urbano, las principales ciudades registran comportamientos disímiles. El reporte documenta aumentos en Bogotá, Cartagena, Valledupar, Santa Marta, Barranquilla, Soledad, Cúcuta y Villavicencio, mientras que Cali, Medellín, Montería y Bello evidencian descensos. Cerca de la tercera parte de los homicidios del país ocurre en grandes urbes, mientras los municipios pequeños mantienen tasas que multiplican hasta por seis el promedio nacional, como Tame, Puerto Tejada, Candelaria o Corinto.

La capital y la dinámica regional

La Región Centro Oriente también refleja un crecimiento, al contabilizar 430 homicidios adicionales durante el periodo de Petro (de 4.764 a 5.194). Según los investigadores, Bogotá concentra la mayor parte del repunte, al pasar de 3.198 a 3.427 asesinatos, un alza del 7,16 %. Cundinamarca y Boyacá también muestran incrementos relativos.

Durante el último año registrado, Bogotá acumuló 162 homicidios más, lo que representa una variación del 14,8 % frente a 2023. El diagnóstico del Centro de Paz y Seguridad Externadista, vincula este deterioro a disputas entre estructuras criminales, microtráfico y tensiones en zonas periféricas.

Perspectivas y desafíos

La serie histórica demuestra que la reducción anual de los homicidios ha sido de apenas 0,2 puntos por año entre 2010 y 2024. Según las proyecciones, si no se registran cambios estructurales, Colombia solo alcanzaría una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes hacia 2080, lo que implicaría cerca de 250.000 muertes adicionales en los próximos 20 años —la mitad, personas jóvenes.

Más de 300 municipios reportaron cero homicidios en los últimos tres años, especialmente en Boyacá y Cundinamarca, lo que evidencia la disparidad territorial del fenómeno. El informe constata que el repunte homicida nacional está vinculado principalmente a ciertos territorios críticos donde se superponen disputas armadas, violencia urbana reorganizada y economías ilícitas en expansión.