Hija del expresidente César Gaviria pidió alejarse de la “política de los likes” ante la futura presencia de influenciadores en el Congreso

María Paz Gaviria hizo un fuerte llamado a los votantes para que no se dejen llevar por la viralidad - crédito @BogotaFW/X

María Paz Gaviria, candidata al Senado de la República por el Partido Liberal, habló abiertamente sobre su visión política y su postura frente al fenómeno de los influenciadores que se han sumado a las filas del Congreso.

En una reciente intervención en El Debate de la revista Semana, la hija del expresidente César Gaviria —líder del Partido Liberal— abordó temas cruciales, entre los que destacó su preocupación por la creciente influencia de las redes sociales en la política y cómo esto podría afectar el rumbo del país.

Al ser consultada sobre si la llegada de influenciadores al Congreso es una buena o mala noticia, Gaviria resaltó la importancia de evaluar cada caso de manera individual: “Yo creo que depende, por supuesto, y hay que mirar cada uno de los casos”.

María Paz Gaviria criticó la tendencia de elegir candidatos solo por su presencia en redes sociales - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

A pesar de reconocer que la incorporación de nuevas voces al escenario político puede ser positiva, especialmente si provienen de sectores que buscan transformar el país, no ocultó sus dudas sobre la preparación de algunos candidatos provenientes del mundo digital.

“Creo que hay muchas personas que ejercen control político, que hablan de las transformaciones que necesita el país y creo que es positivo ampliar las voces de la política. Yo misma me siento una mujer que no ha hecho trayectoria desde el Congreso y también es una agenda que yo precisamente quisiera impulsar”, señaló en el medio en mención.

En relación con el debate sobre los influenciadores, Gaviria fue enfática al afirmar que no se debe generalizar sobre la capacidad de los nuevos candidatos en función de su popularidad en redes sociales: “Hay que mirar, digamos, los hechos, las propuestas, la trayectoria de cada una de estas personas, su preparación para llegar al Congreso de la República y no creo que se debería generalizar”.

María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, aseguro que la política debe ser un espacio de propuestas concretas, no de viralidad, y advirtió sobre los peligros de la superficialidad en la política - crédito Sofía Toscano/Colprensa

“Política de los likes” y la necesidad de un análisis más a fondo

Una de las intervenciones más destacadas de la entrevista fue cuando María Paz Gaviria hizo un llamado a la ciudadanía para que se aleje de la llamada “política de los likes”. A juicio de la candidata, los ciudadanos deben ser conscientes de los riesgos de tomar decisiones políticas basadas únicamente en la viralidad de un mensaje o la popularidad de un candidato en redes sociales.

“Un llamado muy importante a los ciudadanos, para que no nos dejemos llevar quizás por lo que es viral, ojalá alejarnos de la política de los likes y estudiar cuidadosamente las propuestas de los candidatos, sus trayectorias, sus partidos, en aras de seleccionar el mejor Congreso para sacar adelante a nuestro país”, puntualizó la hija del expresidente Gaviria.

La candidata resaltó que es fundamental que los electores vayan más allá de lo superficial y analicen las propuestas y trayectorias de los candidatos con mayor profundidad. Esto se debe a que, para las elecciones de 2026, ya están confirmados varios creadores de contenido que se postularán para el Congreso.

Entre ellos se encuentran Walter ‘Wally’ Rodríguez y Laura ‘Lalis’ Beltrán, del Pacto Histórico; Andrés Felipe Camargo, conocido como ‘Felipe Saruma’, que competirá con Cambio Radical; y el creador de contenido ‘Alejo’ Vergel, que figurará en la lista del Frente Amplio Unido: entre otros.

‘Alejo’ Vergel, Laura ‘Lalis’ Beltrán, Walter ‘Wally’ Rodríguez y Andrés Felipe Camargo, conocido como 'Saruma', (de izquierda a derecha), buscan llegar al Congreso - crédito Instagram

María Paz Gaviria no solo reflexionó sobre el papel de los creadores de contenido en la política, sino que compartió su visión para el Senado; en su opinión, la política debe estar alejada de los extremos y centrada en las propuestas.

Su intención es recorrer todo el país para escuchar las problemáticas de los ciudadanos y acercarse a las necesidades de las comunidades más apartadas.

“Quiero hacer una política alejada de los extremos, una política desde las propuestas y, nuevamente, donde propongo a la cultura como camino de desarrollo, de transformación social; ese camino de identidad con el cual se tiene nuevamente que conectar nuestro país en aras de desatascar a nuestra sociedad”, destacó.

María Paz Gaviria, candidata al Senado, resaltó su intención de recorrer el país para escuchar a los ciudadanos y presentar propuestas alejadas de los extremos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Para Gaviria, la cultura es un vehículo esencial para la transformación social de Colombia. En su propuesta, la cultura se presenta como una herramienta de desarrollo que no solo fortalece la identidad nacional, sino que también puede ser clave para la reconstrucción social y económica del país.

Este aspecto es relevante debido a que María Paz Gaviria tiene experiencia en el sector cultural, ya que fue directora de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo) durante más de diez años. Esta trayectoria le permitió comprender cómo se desarrollan y se dinamizan estos espacios.