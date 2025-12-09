Colombia

Hija del expresidente César Gaviria pidió alejarse de la “política de los likes” ante la futura presencia de influenciadores en el Congreso

María Paz Gaviria, candidata al Senado por el Partido Liberal, aseguró que, aunque la diversidad de voces es positiva, es fundamental evaluar la preparación real de los candidatos más allá de su popularidad en redes sociales

Guardar
María Paz Gaviria hizo un
María Paz Gaviria hizo un fuerte llamado a los votantes para que no se dejen llevar por la viralidad - crédito @BogotaFW/X

María Paz Gaviria, candidata al Senado de la República por el Partido Liberal, habló abiertamente sobre su visión política y su postura frente al fenómeno de los influenciadores que se han sumado a las filas del Congreso.

En una reciente intervención en El Debate de la revista Semana, la hija del expresidente César Gaviria —líder del Partido Liberal— abordó temas cruciales, entre los que destacó su preocupación por la creciente influencia de las redes sociales en la política y cómo esto podría afectar el rumbo del país.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al ser consultada sobre si la llegada de influenciadores al Congreso es una buena o mala noticia, Gaviria resaltó la importancia de evaluar cada caso de manera individual: “Yo creo que depende, por supuesto, y hay que mirar cada uno de los casos”.

María Paz Gaviria criticó la
María Paz Gaviria criticó la tendencia de elegir candidatos solo por su presencia en redes sociales - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

A pesar de reconocer que la incorporación de nuevas voces al escenario político puede ser positiva, especialmente si provienen de sectores que buscan transformar el país, no ocultó sus dudas sobre la preparación de algunos candidatos provenientes del mundo digital.

“Creo que hay muchas personas que ejercen control político, que hablan de las transformaciones que necesita el país y creo que es positivo ampliar las voces de la política. Yo misma me siento una mujer que no ha hecho trayectoria desde el Congreso y también es una agenda que yo precisamente quisiera impulsar”, señaló en el medio en mención.

En relación con el debate sobre los influenciadores, Gaviria fue enfática al afirmar que no se debe generalizar sobre la capacidad de los nuevos candidatos en función de su popularidad en redes sociales: “Hay que mirar, digamos, los hechos, las propuestas, la trayectoria de cada una de estas personas, su preparación para llegar al Congreso de la República y no creo que se debería generalizar”.

María Paz Gaviria, hija del
María Paz Gaviria, hija del expresidente César Gaviria, aseguro que la política debe ser un espacio de propuestas concretas, no de viralidad, y advirtió sobre los peligros de la superficialidad en la política - crédito Sofía Toscano/Colprensa

“Política de los likes” y la necesidad de un análisis más a fondo

Una de las intervenciones más destacadas de la entrevista fue cuando María Paz Gaviria hizo un llamado a la ciudadanía para que se aleje de la llamada “política de los likes”. A juicio de la candidata, los ciudadanos deben ser conscientes de los riesgos de tomar decisiones políticas basadas únicamente en la viralidad de un mensaje o la popularidad de un candidato en redes sociales.

“Un llamado muy importante a los ciudadanos, para que no nos dejemos llevar quizás por lo que es viral, ojalá alejarnos de la política de los likes y estudiar cuidadosamente las propuestas de los candidatos, sus trayectorias, sus partidos, en aras de seleccionar el mejor Congreso para sacar adelante a nuestro país”, puntualizó la hija del expresidente Gaviria.

La candidata resaltó que es fundamental que los electores vayan más allá de lo superficial y analicen las propuestas y trayectorias de los candidatos con mayor profundidad. Esto se debe a que, para las elecciones de 2026, ya están confirmados varios creadores de contenido que se postularán para el Congreso.

Entre ellos se encuentran Walter ‘Wally’ Rodríguez y Laura ‘Lalis’ Beltrán, del Pacto Histórico; Andrés Felipe Camargo, conocido como ‘Felipe Saruma’, que competirá con Cambio Radical; y el creador de contenido ‘Alejo’ Vergel, que figurará en la lista del Frente Amplio Unido: entre otros.

‘Alejo’ Vergel, Laura ‘Lalis’ Beltrán,
‘Alejo’ Vergel, Laura ‘Lalis’ Beltrán, Walter ‘Wally’ Rodríguez y Andrés Felipe Camargo, conocido como 'Saruma', (de izquierda a derecha), buscan llegar al Congreso - crédito Instagram

María Paz Gaviria no solo reflexionó sobre el papel de los creadores de contenido en la política, sino que compartió su visión para el Senado; en su opinión, la política debe estar alejada de los extremos y centrada en las propuestas.

Su intención es recorrer todo el país para escuchar las problemáticas de los ciudadanos y acercarse a las necesidades de las comunidades más apartadas.

“Quiero hacer una política alejada de los extremos, una política desde las propuestas y, nuevamente, donde propongo a la cultura como camino de desarrollo, de transformación social; ese camino de identidad con el cual se tiene nuevamente que conectar nuestro país en aras de desatascar a nuestra sociedad”, destacó.

María Paz Gaviria, candidata al
María Paz Gaviria, candidata al Senado, resaltó su intención de recorrer el país para escuchar a los ciudadanos y presentar propuestas alejadas de los extremos - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Para Gaviria, la cultura es un vehículo esencial para la transformación social de Colombia. En su propuesta, la cultura se presenta como una herramienta de desarrollo que no solo fortalece la identidad nacional, sino que también puede ser clave para la reconstrucción social y económica del país.

Este aspecto es relevante debido a que María Paz Gaviria tiene experiencia en el sector cultural, ya que fue directora de la Feria Internacional de Arte de Bogotá (ArtBo) durante más de diez años. Esta trayectoria le permitió comprender cómo se desarrollan y se dinamizan estos espacios.

Temas Relacionados

María Paz GaviriaHija de Cesar GaviriaExpresidente César GaviriaCésar GaviriaInfluenciadores en el CongresoCreadores de ContenidoColombia-Noticias

Más Noticias

Blessd anunció su primera gira masiva en Colombia: conozca las fechas de ‘El mejor hombre del mundo tour’

La gira del artista paisa incluirá presentaciones en 10 ciudades principales tras su rotundo ‘sold out’ en Bogotá y posicionarse como el artista más escuchado en el país durante 2025

Blessd anunció su primera gira

‘Estado de Fuga 1986’: esto fue lo que pasó con el cadáver de Campo Elías Delgado, autor de la masacre de Pozzetto en Bogotá

El destino del autor de los hechos, así como el impacto en las víctimas y el cierre del restaurante, siguen generando interrogantes y reflexiones luego del estreno de la serie de Netflix

‘Estado de Fuga 1986’: esto

Golpe internacional a la economía criminal del Tren de Aragua: detienen a “brokers” que operaban desde Colombia

En una operación internacional, autoridades colombianas y chilenas lograron la captura de intermediarios que utilizaban monedas digitales para mover dinero ilegal

Golpe internacional a la economía

Asociaciones médicas piden “cordura” al Congreso ante trámite de la reforma a la salud: “No se trata de apoyar o contradecir al Gobierno”

La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas envió un comunicado a la Comisión Séptima del Senado pidiendo evaluar con rigor los riesgos del proyecto de ley antes de aprobarlo

Asociaciones médicas piden “cordura” al

Santiago Botero habló del grupo de la Selección Colombia para el mundial 2026: “Nos volvemos mucho más fuertes cuando nuestro contrincante se cree valiente”

La reacción del aspirante presidencial se produjo tras el sorteo que definió los adversarios de la selección nacional, donde compartió un mensaje dirigido tanto a la afición como a uno de los rivales que enfrentará Colombia

Santiago Botero habló del grupo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ están obligando a la población a bloquear la vía Nacional

Atentado terrorista en Cauca: este es el momento exacto en el que una motocicleta bomba explotó cerca a estación de Policía

Ataque a estación de Policía en Tesalia, Huila: Uniformada que lideró la defensa a la incursión fue calificada de “heroína”

Revelan nuevos detalles del operativo que liberó a Miguel Ayala y su mánager: había otros secuestrados y una fosa común

El control de los grupos armados aumenta en Putumayo pese a negociaciones de paz con el Gobierno Petro, advierte Human Rights Watch

ENTRETENIMIENTO

Hora y dónde ver FMS

Hora y dónde ver FMS World Series San Salvador: La segunda fecha de la liga mundial de freestyle

Disney+ Colombia: Estas son las mejores producciones para ver hoy

Los 10 podcasts más escuchados de Spotify Colombia hoy

Así celebró Maiker Smith su ingreso a ‘La casa de los famosos’: “Más de 13 años”

Hija de Paola Turbay reveló ,los problemas de salud que sufre desde hace años: “En 2020 mi cuerpo empezó a hablar”

Deportes

La selección Colombia recorrerá casi

La selección Colombia recorrerá casi el doble de kilómetros que Portugal en la fase de grupos del Mundial 2026: estas son las distancias

Este es el jugador con el que Vincent Kompany reemplazó a Luis Díaz en el Bayern Múnich

Tolima vs. Junior: el día que los finalistas del 2025 definieron un título con Luis Díaz como protagonista

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver en Colombia el partidazo de la Champions League

Cruz Azul vs. Flamengo: hora y dónde ver en Colombia a Jorge Carrascal en la Copa Intercontinental FIFA 2025